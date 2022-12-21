«Новогодний Кубок Рязани»: профессиональный гребец поднялся на верхнюю ступень пьедестала соревнований по автокроссу

Трасса "Семеновская" из-за оттепели частично ушла под воду. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

17-18 декабря на трассе «Семеновская» под Рязанью прошли традиционные соревнования по автокроссу «Новогодний Кубок Рязани».

В пяти из шести зачетных групп призеры определялись по сумме двух финальных заездов (один в субботу, один в воскресенье), и лишь в дивизионе ЗИЛ-130 собралось столько машин, что пришлось проводить полуфиналы.

Последние годы «Новогодний кубок» преследовали неудачи. В декабре 2015 года из-за дождей гонку перенесли на январь 2016 года. Затем две зимы подряд турнир и вовсе отменяли. В 2019 году на двухдневные соревнования в шести зачетных группах собралось всего 16 (!) участников. Но организаторы упорно продолжали гнуть свою линию, и вот уже два года подряд фортуна им благоволит.

Михаил Коструков не зря считается одним из лучших кроссовых гонщиков России. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В зачетной группе Д2-классика (заднеприводные «Жигули») победой отметился вернувшийся в автокросс Николай Князьков из Рязани.

В классе Д2-Н (переднеприводные «Лады») верхнюю ступень пьедестала занял Владимир Скороходов (Рязань). Он по сумме двух финалов набрал одинаковое количество баллов с Максимом Прописновым, но из-за того, что опередил соперника в личной схватке во втором заезде, золотая медаль досталась именно Скороходову.

Владимир Скороходов. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Трасса сложная – лужи. Многое решил стартовый рывок, потому что обогнать в гонке можно только при условии, что соперник ошибется, - рассказал Владимир.

Интересно, что один из лучших автогонщиков Рязанской области Владимир Скороходов в последнее время вернулся к своему юношескому спорту – гребле на байдарках и каноэ (он мастер спорта СССР). И даже уже принял участие в чемпионате России среди ветеранов.

- Возраст уже немолодой, - продолжает Скороходов. – Решил перейти к здоровому образу жизни. Ну и само собой получилось, что вернулся к тому виду спорта, которым всерьез занимался в юности – гребле на байдарках и каноэ.

К слову, ветеран, ведущий здоровый образ жизни, мог выиграть и состязания в зачетной группе Super-1600 (переднеприводные «Лады»), но остановился буквально в шаге от победы. На его счету серебро соревнований. Золото досталось Василию Синякову, а бронза Станиславу Евсенину (оба Рязань)

В заездах на внедорожниках УАЗ предсказуемо не было равных Михаилу Кострукову, представлявшего на этот раз Шатуру. Хорошо смотрелся на сложной трассе кораблинец Дмитрий Володин, ставший за пару лет по-настоящему мастеровитым пилотом. Компанию им на пьедестале составил Артем Редькин из Нового Уренгоя!

Дмитрий Володин прорывается через лужи. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на «Газелях» все трое призеров набрали одинаковую сумму зачетных очков – по четыре. Итоговые места распределились по позициям второго финального заезда – Андрей Чугунов, Денис Абрамов, Алексей Савин (все Рязань).

Тройка призеров в зачетной группе "Газель" ведет борьбу на трассе. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Как всегда, с особым трепетом зрители ожидали финальный заезд на грузовиках ЗИЛ-130. Теперь в этой зачетной группе выступают и грузовики ГАЗ-53. Претендентов на медали собралось одиннадцать! Как всегда, заезд сопровождали удары и тычки: трещали деревянные борта, мялись крылья кабин. Плотную борьбу за пьедестал вели между собой многоопытный Игорь Атаев, а также Андрей Роднов и Роман Степанов. Финишный створ они пересекли именно в таком порядке.

Андрей Роднов обходит Владимира Обоева в финальном заезде. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

14 января автокросс на легковых автомобилях и автомобилях «багги» пройдет в Касимове.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Зачетная группа Д2-Н (легковые, передний привод)

1. Владимир Скороходов (Рязань)

2. Максим Прописнов (Рязань)

3. Станислав Евсенин (Рязань)

Зачетная группа Super-1600 (легковые, передний привод)

1. Василий Синяков (Рязань)

2. Владимир Скороходов (Рязань)

3. Станислав Евсенин (Рязань)

Зачетная группа Д2-классика (легковые, задний привод)

1. Николай Князьков (Рязань)

2. Сергей Головастов (Рязань)

3. Андрей Бевз (Рязань)

Зачетная группа Т1-2500 (УАЗ)

1. Михаил Коструков (Шатура)

2. Дмитрий Володин (Кораблино)

3. Артем Редькин (Новый Уренгой)

Кирилла Кургузикова в очередной раз на трассе подкараулила неудача. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зачетная группа Т4-1 («Газель»)

1. Андрей Чугунов (Рязань)

2. Денис Абрамов (Рязань)

3. Алексей Савин (Москва)

Зачетная группа Т4-3 (ГАЗ-53, ЗИЛ-130)

1. Игорь Атаев (Истра)

2. Андрей Роднов (Москва)

3. Роман Степанов (Рязань)

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