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Спорт21 декабря 2022 12:05

«Новогодний Кубок Рязани»: профессиональный гребец поднялся на верхнюю ступень пьедестала соревнований по автокроссу

Мастер спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ Владимир Скороходов по лужам доехал до золотой медали
Евгений БАРАНЦЕВ
Евгений БАРАНЦЕВ
Трасса "Семеновская" из-за оттепели частично ушла под воду.

Трасса "Семеновская" из-за оттепели частично ушла под воду.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

17-18 декабря на трассе «Семеновская» под Рязанью прошли традиционные соревнования по автокроссу «Новогодний Кубок Рязани».

В пяти из шести зачетных групп призеры определялись по сумме двух финальных заездов (один в субботу, один в воскресенье), и лишь в дивизионе ЗИЛ-130 собралось столько машин, что пришлось проводить полуфиналы.

Последние годы «Новогодний кубок» преследовали неудачи. В декабре 2015 года из-за дождей гонку перенесли на январь 2016 года. Затем две зимы подряд турнир и вовсе отменяли. В 2019 году на двухдневные соревнования в шести зачетных группах собралось всего 16 (!) участников. Но организаторы упорно продолжали гнуть свою линию, и вот уже два года подряд фортуна им благоволит.

Михаил Коструков не зря считается одним из лучших кроссовых гонщиков России.

Михаил Коструков не зря считается одним из лучших кроссовых гонщиков России.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В зачетной группе Д2-классика (заднеприводные «Жигули») победой отметился вернувшийся в автокросс Николай Князьков из Рязани.

В классе Д2-Н (переднеприводные «Лады») верхнюю ступень пьедестала занял Владимир Скороходов (Рязань). Он по сумме двух финалов набрал одинаковое количество баллов с Максимом Прописновым, но из-за того, что опередил соперника в личной схватке во втором заезде, золотая медаль досталась именно Скороходову.

Владимир Скороходов.

Владимир Скороходов.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Трасса сложная – лужи. Многое решил стартовый рывок, потому что обогнать в гонке можно только при условии, что соперник ошибется, - рассказал Владимир.

Интересно, что один из лучших автогонщиков Рязанской области Владимир Скороходов в последнее время вернулся к своему юношескому спорту – гребле на байдарках и каноэ (он мастер спорта СССР). И даже уже принял участие в чемпионате России среди ветеранов.

- Возраст уже немолодой, - продолжает Скороходов. – Решил перейти к здоровому образу жизни. Ну и само собой получилось, что вернулся к тому виду спорта, которым всерьез занимался в юности – гребле на байдарках и каноэ.

К слову, ветеран, ведущий здоровый образ жизни, мог выиграть и состязания в зачетной группе Super-1600 (переднеприводные «Лады»), но остановился буквально в шаге от победы. На его счету серебро соревнований. Золото досталось Василию Синякову, а бронза Станиславу Евсенину (оба Рязань)

В заездах на внедорожниках УАЗ предсказуемо не было равных Михаилу Кострукову, представлявшего на этот раз Шатуру. Хорошо смотрелся на сложной трассе кораблинец Дмитрий Володин, ставший за пару лет по-настоящему мастеровитым пилотом. Компанию им на пьедестале составил Артем Редькин из Нового Уренгоя!

Дмитрий Володин прорывается через лужи.

Дмитрий Володин прорывается через лужи.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на «Газелях» все трое призеров набрали одинаковую сумму зачетных очков – по четыре. Итоговые места распределились по позициям второго финального заезда – Андрей Чугунов, Денис Абрамов, Алексей Савин (все Рязань).

Тройка призеров в зачетной группе "Газель" ведет борьбу на трассе.

Тройка призеров в зачетной группе "Газель" ведет борьбу на трассе.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Как всегда, с особым трепетом зрители ожидали финальный заезд на грузовиках ЗИЛ-130. Теперь в этой зачетной группе выступают и грузовики ГАЗ-53. Претендентов на медали собралось одиннадцать! Как всегда, заезд сопровождали удары и тычки: трещали деревянные борта, мялись крылья кабин. Плотную борьбу за пьедестал вели между собой многоопытный Игорь Атаев, а также Андрей Роднов и Роман Степанов. Финишный створ они пересекли именно в таком порядке.

Андрей Роднов обходит Владимира Обоева в финальном заезде.

Андрей Роднов обходит Владимира Обоева в финальном заезде.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

14 января автокросс на легковых автомобилях и автомобилях «багги» пройдет в Касимове.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Зачетная группа Д2-Н (легковые, передний привод)

1. Владимир Скороходов (Рязань)

2. Максим Прописнов (Рязань)

3. Станислав Евсенин (Рязань)

Зачетная группа Super-1600 (легковые, передний привод)

1. Василий Синяков (Рязань)

2. Владимир Скороходов (Рязань)

3. Станислав Евсенин (Рязань)

Зачетная группа Д2-классика (легковые, задний привод)

1. Николай Князьков (Рязань)

2. Сергей Головастов (Рязань)

3. Андрей Бевз (Рязань)

Зачетная группа Т1-2500 (УАЗ)

1. Михаил Коструков (Шатура)

2. Дмитрий Володин (Кораблино)

3. Артем Редькин (Новый Уренгой)

Кирилла Кургузикова в очередной раз на трассе подкараулила неудача.

Кирилла Кургузикова в очередной раз на трассе подкараулила неудача.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зачетная группа Т4-1 («Газель»)

1. Андрей Чугунов (Рязань)

2. Денис Абрамов (Рязань)

3. Алексей Савин (Москва)

Зачетная группа Т4-3 (ГАЗ-53, ЗИЛ-130)

1. Игорь Атаев (Истра)

2. Андрей Роднов (Москва)

3. Роман Степанов (Рязань)

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