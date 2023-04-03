Где запрещено рыбачить в Рязанской области в 2023 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 апреля 2023 года в Рязанской области вступили в силу нормы, запрещающие добычу рыбы в реках и озерах региона. Об этом сообщает Росрыболовство.

С 1 апреля по 10 июня запрещена рыбалка всеми орудиями лова, за исключением добычи рыбы с берега одной поплавочной или донной удочкой. Общее количество крючков не может превышать двух штук на удочках у одного человека. При соблюдении этих условий, рыбачить можно только вне мест нереста (список нерестовых мест Рязанской области).

До 30 апреля (с 1 октября – Ред.) запрещено рыбачить на зимовальных ямах, а с 15 декабря по 31 января запрещена рыбалка на налима. Кроме того, в Рязанской области запрещено ловить рыб осетровой породы.

Список нерестовых участков, расположенных на водоемах Рязанской области

Список зимовальных ям, расположенных на водоемах Рязанской области