Кто пытается захватить дом на Касимовском шоссе - управляющая компания или госжилинспекция? Фото: Александр КАРАВАЕВ

22 марта жители дома 15 к.2 по Касимовскому шоссе на своем собрании записали видеообращение к Президенту, с просьбой прислать в Рязань группу независимых следователей, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся вокруг их многоэтажки. Что же сподвигло людей на столь радикальные меры?

Жильцов обманули и не опознали

Данный дом был построен в 2009 году. Как тогда было принято, сразу создали товарищество собственников жилья (ТСЖ). Однако через несколько лет решили привлечь управляющую компанию (УК). Не понравилось. Поменяли. Снова не понравилось. Решили вновь вернуться к форме ТСЖ. Все шло вроде бы гладко, пока в октябре 2022 года двор не запестрел объявлениями о созыве собрания жильцов для смены формы управления.

- К нам пришла делегация жителей, человек восемь, с предложением перевода их дома под наше управление. Я их выслушал, узнал причины такой инициативы. Основной была финансовая непрозрачность деятельности ТСЖ, когда на протяжении 5 лет не представлялся отчет о расходах и доходах. Собрание прошло удачно, я выступал перед жителями, все были довольны, – рассказывает директор УК «Рязань Комфорт Сервис» Евгений Сазанов.

Такое решение не понравилось председателю ТСЖ, тем более, по его мнению никаких претензий к нему не поступало. А вот дальше начинается интересное дело.

- По моему мнению, протокол собрания был сфальсифицирован, значительное количество собственников в нем не участвовало. По этому собранию мы насчитали порядка 70 фактов подделки подписей, - говорит председатель ТСЖ «Эталон» Максим Мех.

Из 70 обманутых жильцов 44 человека написали заявление в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), где им сообщили, что приняли во внимание изложенные ими факты. И каково было их удивление, когда внезапно пришел абсурдный ответ: личности заявителей идентифицировать не удалось! То есть сначала «приняли во внимание», а потом «запамятовали» кто вообще эти заявители.

По факту подделки подписей было подано заявление в полицию, возбудили уголовное дело.

Кроме того, решение собрания было обжаловано в суде – не только из-за возможного отсутствия кворума, но и по факту нарушения порядка передачи документов о смене способа управления.

Надзорный орган переусердствовал с собраниями?

Пока суд да дело, госжилинспекция подключила УК «Рязань Комфорт Сервис» к управлению домом. В ТСЖ с этим не согласились. И решили провести свое собрание. Все сделали как положено. В январе 2023 года сдали документы на проверку в ГЖИ. Чиновники сразу запросили дополнительное время на ее проведение. И когда оставались считанные дни до ее окончания, объявили, что у них есть протокол нового собрания жильцов, где они голосуют за УК, а значит идите вы лесом.

- Этот протокол вообще грубейшая подделка. Там стоят подписи людей, которые физически не могли этого сделать. Есть подпись недееспособной гражданки, мужчин, мобилизованных в армию. Подделали даже подпись федерального судьи! – Возмущается Максим Мех.

Откуда возник этот протокол, и как он оказался в ГЖИ, не знают даже в управляющей компании.

- О втором собрании слышу впервые, и это точно не наша инициатива. Мы руководствуемся результатами собрания, прошедшего в октябре, – пояснил Евгений Сазанов.

При этом постоянно направлялись жалобы в прокуратуру и другие надзорные органы. Но оттуда, по словам Максима Меха, приходили одни отписки. Создавалось ощущение, что никто не собирался вникать в суть конфликта. Это вынудило обратиться с заявлением федеральную приемную Следственного комитета РФ. Реакция не заставила себя ждать. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Рязанской области возбудить уголовное дело по обращению жильцов дома 15 к. 2 на Касимовском шоссе в Рязани.

Чем это все закончится – узнаем через пару месяцев.