Павел Малков представил еще одного своего земляка из Саратова... Новым заместителем председателя правительства Рязанской области по социальной сфере стал Валентин Завалев.

28 марта губернатор Павел Малков представил нового зампреда правительства Рязанской области, который будет курировать деятельность министерств и ведомств социального блока. Пустующее кресло занял 65-летний (без трех месяцев) саратовец Валентин Иванович Завалев.

- Кандидатуру на эту должность выбирали очень долго и тщательно. Блок, который курирует этот зампред, - ключевой. Поэтому искали человека с профильным опытом работы и на региональном, и на федеральном уровне, с высокой ответственностью и соответствующими навыками и компетенциями, - представил Завалева Малков.

Родился Валентин Завалев в Саратовской области. После окончания местного мединститута и ординатуры работал врачом-хирургом, а потом заместителем главврача по хирургии в медсанчасти завода «Химволокно».

Чиновничью карьеру строил в управлении здравоохранения Энгельса и Саратова, а потом перебрался в кресло министра здравоохранения Саратовской области.

В последние годы доктор медицинских наук трудился в «Ростехе» и Росздравнадзоре.

- Уверен, Валентин Иванович Завалев в полной мере применит свой обширный опыт на территории Рязанской области для блага жителей. Работы много. Нужно очень быстро в нее включаться, основные приоритеты мы уже проговорили, - добавил губернатор Малков.

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