Игорь Мурог: Практические занятия должны проводиться не в кабинетах, а на предприятиях, в организациях, школах.

В День Героев Отечества и в 107-й день рождения университета КП-Рязань встретилась с Игорем Мурогом, который недавно был назначен на должность исполняющего обязанности ректора РГУ имени С. А. Есенина. Чтобы поговорить о текущем состоянии дел и о перспективах развития главного вуза региона, мы отправились на улицу Свободы.

Важные изменения

- Прежде чем мы погрузимся в вопросы вуза, позвольте поинтересоваться - вы читаете, что пишут о вас в интернете?

- У меня нет на это времени. Есть задачи и цели, к выполнению которых нужно сейчас стремиться. Успеваю обрабатывать только обращения и просьбы студентов, преподавателей, сотрудников университета. Меня интересует обратная связь. Прежде всего, я хочу принести пользу университету, остальное не имеет значения.

- Тогда приступим к основной повестке. Как изменится общая политика вуза, каким вы видите университет?

- Университет, прежде всего, должен стать востребованным, опорным региональным вузом, привлекательным для школьников и родителей. Чтобы достичь этой цели - вуз должен развиваться. Необходимо отказаться от тех направлений, которые сегодня не востребованы на рынке труда и не рентабельны, и открывать новые, которые интересны и молодежи, и работодателю. На сегодняшний день рентабельность направлений подготовки составляет только 30%. Происходит это в основном из-за малочисленности групп - 8-10 человек - и невостребованности на рынке труда выпускников.

- Организационная работа в университете вызывает вопросы?

- Вуз оценивает Министерство образования РФ и наши работодатели. К сожалению, основные показатели мониторинга качества оказания услуг - образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая деятельность - по сравнению с прошлым годом ухудшились.

- Предполагаются ли кардинальные изменения в кадрах?

- Изменений никаких в ближайшее время не намечается. Пока мы должны работать с теми, кто есть, и пытаться выстроить эту работу. Остальное уже зависит от преподавателей и сотрудников: смогут ли они перестроиться и решить те задачи, которые сегодня перед нами стоят.

- Что можете сказать о своей стратегии руководства?

- Руководитель должен постоянно находиться в контакте со студентами и сотрудниками и при поступлении от них проблемных вопросов лично проверять информацию и оказывать содействие в их решении. Я всегда доступен в социальных сетях, и студенты и работники активно этим пользуются.

Вопросы, требующие первостепенного внимания

- Любой современный вуз - это, прежде всего, современная учебно-лабораторная и материальная база. Как обстоят дела с этим в РГУ?

- К сожалению, учебно-материальная база очень сильно устарела и не отвечает сегодня современным требованиям. Компьютерное оборудование, которое сегодня есть у вуза - со сроком эксплуатации более 10-15 лет.

Необходимо внедрение электронного документооборота, электронного расписания, внедрение сервиса управления научными и иными проектами вуза, модернизация и приобретение компьютерного, мультимедийного и программного обеспечения, формирование «цифровой команды» университета и другое. Для решения этой проблемы необходим приличный объем финансовых затрат.

- Но есть ли у университета возможность для изыскания финансов?

- Сейчас пока университет работает с убытком. Имеются долги по страховым взносам начиная с октября. Кроме того, существуют задолженности по коммунальным услугам, клинингу, охране и т. д. Но в особенности плохо, что мы имеем задолженность перед студентами, которые обучались по договору, но были отчислены.

- За счет чего и каких средств планируется погашение долгов?

- Я веду переговоры с Министерством науки и высшего образования РФ о выделении субсидий, мы на прямой связи с коллегами. Проведен аудит и мониторинг состояния дел в университете, что позволит решить эти вопросы.

- Средства планируется привлечь в форме кредитов?

- Нет. Мы просим субсидии и дополнительное финансирование, не отказываясь от спонсорской помощи.

- Но может ли вуз заработать часть средств самостоятельно?

- Конечно. За счет увеличения количества хоздоговорных НИР с предприятиями и организациями, НИР по грантам, увеличения количества заявок на гранты, участия в конкурсах. В приоритете находятся хоздоговорные научно-исследовательские работы. Вуз будет активно включаться в решение актуальных проблем региона. У нас очень сильные химики и биологи, которые смогут помочь своей экспертной оценкой и исследованиями. Ученым университета интересно разобраться в ситуации со шпалозаводом в Борках, где планируется жилая застройка. Также ученым вуза не безразлично сохранение орнитологического биоразнообразия на прилегающих территориях.

Кроме этого, мы можем открыть центр психологической помощи для участников спецоперации - у нас замечательные психологи, которые на волонтерских началах уже ведут эту работу. Наши социологи могут помочь провести социологическое исследование по территории «Есенинская Русь». Российский государственный университет готов заключить совместное соглашение по открытию центра помощи сиротам и инвалидам. Планов - немало. Их реализация зависит от желания сотрудников и руководителей наших подразделений.

«Больше предельного в два раза»

- Какие задачи стоят перед научными сотрудниками университета?

- Одной из первостепенных задач является открытие диссертационного совета по педагогическим наукам. Создание научно-технических обществ для развития научного творчества. Активизация патентной деятельности ППС. Реализация системы стимулирования публикационной активности, поддержка молодых ученых.

- Слышали, что в РГУ сильно раздута численность учебно-вспомогательного персонала?

- Учебно-вспомогательный персонал превышает по численности профессорско-преподавательский состав, а должно быть соотношение - 63% ППС и 37% УВП. И сегодня объем затрат на заработную плату превышен в два раза! Перед нами остро стоит вопрос оптимизации, но мы ее будем проводить грамотно и с учетом ситуации каждого работника.

- Что можно сказать о хозяйственной составляющей вуза?

- Хотелось бы лучше. Прежде всего необходимо провести оптимизацию расходов, уйти от прямых договоров в сторону конкурентных закупок. Рассчитать возможность внедрения энерго-, водосберегающего оборудования и т. д. Но есть и позитивные моменты. Завершается капитальный ремонт общежития на улице Урицкого, планируется проведение текущих ремонтов в аудиториях и лабораториях.

- Но все же есть, наверное, и положительные моменты. Чем-то вуз ведь вас приятно удивил?

- Сильное качество университета - это, прежде всего, кадры. Работают профессионалы своего дела. Созданы научные школы. Подавляющее большинство преподавателей и сотрудников любят свой вуз. У нас прекрасные студенты, которые вовлечены во все аспекты деятельности вуза, особенно во внеучебную. Безусловно, у университета есть будущее!

Время действовать

- Вас назначили руководителем вуза, который находится сейчас в непростой ситуации, и от вас ждут практических шагов. Можете рассказать о последовательности, в которой будете решать неотложные проблемы?

- Первоочередная задача, к выполнению которой мы уже приступили - это соблюдение трудовой и учебной дисциплины, создание комфортной среды для обучающихся и сотрудников. Мне важно услышать каждого члена коллектива.

Кроме работы с Министерством науки и высшего образования РФ взаимодействуем с правительством области и выпускниками вуза, которым не безразлична судьба альмаматер.

Уже решен вопрос по замене жестких дисков для компьютерного парка, проведены переговоры с арендаторами по организации питания в сторону уменьшения цен и увеличения времени работы буфета. Ведутся работы по утеплению аудиторий, освещению. Нашли возможность по оказанию помощи нашим ведущим коллективам, хору и команде КВН.

Я повторял и буду повторять: «Главный в вузе - это студент», в вузе надо создать условия, прежде чем от него чего-либо требовать. За три месяца этого года из университета были отчислены 94 (!) человека. Это очень много. Нужно с эти разбираться, нужно пересмотреть отношения преподавателей к ребятам. Работать над сохранением и увеличением обучаемых вузом студентов.

Ключевой задачей является и применение практико-ориентированного обучения. Важно, чтобы студенты обучались не только в кабинетах РГУ. А практические занятия - это моя принципиальная позиция - должны вестись на предприятиях, в организациях, школах и так далее. Нужно активнее внедрять проектную деятельность, поддерживать инициативы студентов. Принцип практико-ориентированного обучения должен быть основным в университете. Потенциал у вуза огромный.

Все мы заинтересованы в том, чтобы Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина с каждым днем становился лучше, и мы сделаем все от нас зависящее для достижения этой цели.

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Игорь Мурог постоянно на связи со студентами, которые могут к нему обратиться (и уже обращаются) через соцсети - руководитель доступен во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и даже для звонков по телефону.