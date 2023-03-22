Майонез, сырники, творожный и плавленый сыры. Какие новинки предлагает рязанцам «У каждого своя деревня» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанцам хорошо знакома молочная продукция бренда «У каждого своя деревня». Фирменные торговые павильоны этого производителя, расположенные по всему городу и области, привлекают внимание с первого взгляда современным дизайном и узнаваемой вывеской. Здесь покупателей всегда ждет свежая продукция в богатом ассортименте, комфортные условия покупки и приветливые продавцы.

Мы заглянули в одну из таких торговых точек, чтобы узнать, что нового появилось в продаже за последние полгода. С удивлением видим на прилавке среди привычного и без того богатого ассортимента еще и творожные сыры с различными наполнителями, плавленый сыр, домашние творожные сырники и даже… майонез!

Новинки уже пришлись по вкусу многим, и мы узнали на предприятии, как рязанскому производителю удается выпускать натуральную продукцию, не уступающую уровню крупных федеральных брендов.

Свежая зелень, вяленые томаты и творожный сыр

Мягкий, нежный творожный сыр с аппетитными наполнителями «Вяленые томаты и базилик», «Зелень с чесноком» и «Маринованные огурчики» легко поможет начать день с полезного вкусного завтрака. Бутерброды или тосты с творожным сыром - питательный белковый продукт для утра, а если добавить сверху красной икры, то блюдо можно смело ставить и на праздничный стол.

Этот продукт появился в производстве не случайно. В торговой сети «У каждого своя деревня» всегда поддерживают обратную связь с покупателем, и многие из них просили добавить в ассортимент мягкий творожный сыр, аналогичный крупным известным брендам.

- Чтобы исполнить пожелания потребителей, нам пришлось применить необычный подход. Ведь для изготовления таких сыров нужно изначально готовить творог по другой технологии, а также закупить очень дорогостоящее оборудование. Мы начали подбирать более простой вариант, доступный нам. Стали экспериментировать - долго подбирали рецептуру, смешивали творог и сливки в разных пропорциях, добавляли различные овощи. Нашли производителя, который использует в наполнителях свежую, а не сушеную зелень. Такая добавка по-другому раскрывает вкус и дает другую консистенцию. Подобрали рецептуру молочной основы, смешали с наполнителями и получили продукт хорошей консистенции - отмечает руководитель отдела качества производства «У каждого своя деревня» Роман Редин.

После продолжительных экспериментов, проб и ошибок, многочисленных дегустаций получился вкусный натуральный творожный сыр, который очень понравился покупателям.

Полный ассортимент новой продукции представлен в фирменных торговых точках. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Мы возрождали производство плавленого сыра»

Еще один идеальный продукт для бутербродов - плавленый сыр. Его можно подать с хрустящим хлебом, со свежими овощами, в качестве простой и быстрой закуски. Многие хозяйки держат плавленый сыр в холодильнике «на всякий случай».

Производству «У каждого своя деревня» удалось в числе немногих научиться выпускать этот вкусный, но сложный продукт.

- Мы осваивали технологию производства плавленого сыра достаточно долго. Сначала в Крыму приобрели дорогостоящее подержанное оборудование. Мы провели множество опытов, испытаний, прежде чем добиться результата. Решили не привлекать сторонних технологов, а сами искали рецепты в советской литературе. Мы хотели научиться производить хороший сыр, который по вкусу будет как в советские годы, и у нас получилось! На основании старых рецептов мы возрождали производство плавленого сыра. Сейчас мы производим продукт по советским ГОСТам, - отмечает Роман Редин.

В производстве плавленого сыра «У каждого своя деревня» используются только натуральные компоненты - сыр, творог и масло. За четыре месяца на предприятии с нуля освоили технологию приготовления и сейчас выпускают продукт высокого качества, при этом во внушительных объемах.

- Перед выпуском продукции на прилавок мы проводили дегустации проб внутри коллектива завода. Проводили сравнение на обезличенных дегустациях, сравнивали с продукцией крупных российских заводов. Наш образец многие сравнивали по вкусу с сыром «Хохланд». Обезличенная дегустация дала нам возможность получить максимально честный результат, - говорят на производстве.

В торговых точках плавленый сыр продается в пластиковых стаканчиках с алюминиевой крышкой. Пока в ассортименте только сливочный вкус, но в перспективе готовится запуск сыра со вкусом лосося, а также с грибами.

- Мы будем добавлять измельченные грибы - белые шампиньоны и другие. Там будут именно кусочки грибов, - отмечают производители.

«На производстве, как на домашней кухне»

На завтрак, полдник, ужин или в качестве полезного перекуса идеально подходят домашние сырники

«У каждого своя деревня». В продажу они поступают полностью готовыми, дома их нужно всего лишь немного разогреть при необходимости. В сочетании со сметаной, йогуртом, джемом это блюдо придется по вкусу даже самому привередливому ребенку. Как признаются покупатели, вкус у сырников действительно, как у домашних.

- Мы поджариваем сырники на подсолнечном масле очень хорошего качества. У нас на производстве, как на домашней кухне. Механизация состоит только в том, что мы замешиваем творог и формуем его, но затем уже начинается ручной труд - сырники поджаривают вручную.

Готовят сырники по классическому домашнему рецепту из творога с добавлением небольшого количества муки и сахара. Ничего больше! Кстати, яйца в рецепт не входят.

- Когда мы подбирали рецептуру, изучали рецепты в интернете, смотрели у конкурентов, то потом решили просто провести сравнительную дегустацию сырников, приготовленных нашими сотрудниками дома на кухне. Мы поняли, что самый лучший вариант - готовить без лишних ингредиентов. Мы используем свой творог, ведь его у нас всегда в достаточном количестве. Поэтому решили не добавлять ни манку, ни крахмал.

Сырники поступают в торговые точки в больших гофрокоробах и продаются на вес. Продавцы признаются, что разлетаются они как горячие пирожки.

- Покупателям нравятся наши сырники. Говорят, что вкус, как у домашних сырников. Многие просят даже отложить заранее, потому что быстро заканчиваются, - рассказала продавец.

Классический «Провансаль»

Пожалуй, каждая хозяйка хоть раз, но пыталась приготовить майонез своими руками. С одной стороны, это простой в приготовлении и по составу продукт, но с другой - важно точно соблюдать рецептуру. К тому же, домашний майонез получается с очень высокой жирностью. Гораздо проще купить готовый продукт в магазине, только найти «своего» производителя не так просто. У майонеза «Провансаль» жирностью 67% от бренда «У каждого своя деревня» уже появилась армия поклонников.

- Оборудование для производства майонеза и молочной продукции схоже, и нам не пришлось закупать новое. Но сложность возникла при подборе рецептуры. Мы очень долго экспериментировали, подбирали рецептуру, которая была бы аналогична продукции крупных брендов. Мы обратились к технологу со стороны, который занимается производством майонеза. Специалист помог нам подобрать хорошую рецептуру. Наш майонез, как минимум, не отличается по вкусу от известных российских брендов, а некоторые, кто его дегустировал, отмечали, что даже превосходит по вкусу, - рассказал Роман Редин.

Сейчас на заводе выпускают сотни килограммов майонеза, фасуется он в пластиковые стаканчики.

- Мы запустили продукт перед Новым годом, и сначала даже не успевали делать, такой высокий спрос появился. Наши покупатели быстро распробовали новинку. Всем понравилось, появились постоянные клиенты на этот товар.

Новинки «У каждого своя деревня» представлены во всех фирменных торговых точках, и рязанцы всегда могут разнообразить семейное меню вкусными натуральными продуктами.

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