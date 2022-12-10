Сергей Лазарев с командой дали в Рязани 9 декабря 2022 года огненное шоу.

9 декабря в ледовом дворце «Олимпийский» в Рязани состоялся концерт Сергея Лазарева. На шоу «Я не боюсь» пришли сотни рязанцев и гостей города – вся ледовая арена была битком, то, что принято у артистов называть Sold out.

Не обошлось без сюрпризов, когда команда Сергея Лазарева приехала в Рязань, оказалось, что во дворце довольно прохладно.

- Свежо, да, в зале? Мы тоже приехали, посмотрели на термометр, в зале +14. Такие, клааасс! У нас, вообще-то девчонки полуголые, - показывает артист на одну из танцовщиц.

- Артемий, у тебя пар идет, ты дымишься? – смеялся певец, повернувшись к танцору Артемию Русакову. У того, и правда, от лысины на голове шел пар...

- Это, конечно, испытание при +14... Вы, зрители, в шубах, дубленках сидите, я представляю, как вам хочется потанцевать. Кто-то в шапках, как с улицы пришли, так и сели. Я вас понимаю, нам тоже при +14 петь живьем, танцевать полуголыми - это большой подвиг.

Свой монолог певец плавно подвел к тому, что энергия, которая идет от зрителей, согревает весь коллектив на сцене.

- Я надеюсь, что и наша энергетика согревает вас, - сказал под овации Лазарев, и сделал несколько глотков из кружки. – За ваше здоровье, чтобы вы не болели. Мне тут чаечек принесли, спасибо большое. Хотя, мне кажется, я бы сейчас чего-нибудь покрепче выпил. Но нет, никакого допинга. После концерта, когда придете домой, обязательно выпейте чаю с медом, лимоном вареньем малиновым, чтобы не заболеть.

После концерта многие рязанцы, побывавшие на шоу Сергея Лазарева в Рязани, отметили, что такого драйва они никогда не испытывали. И никто не обмолвился, что было холодно, видимо, и правда – энергетика шоу, в котором участвовали и артисты, и зрители, растопила ледовый дворец.

- Спасибо за концерт, очень круто! Даже жарко стало! – написала одна из сотен поклонниц музыканта.

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