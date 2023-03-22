Рязанский участник телеигры «На выход!» («Слабое звено»): «Играл не ради славы, за Родину было обидно»

Чтобы оказаться в студии, Александру пришлось пройти многоступенчатый отбор и ждать почти полтора года. Фото: телеканал СТС.

С молодых лет меня привлекали игровые телешоу, где участники зарабатывали призы с помощью своих знаний. В советское время этот жанр на телевидении был представлен лишь программой «Что? Где? Когда?» и созданного на его базе «Брейн-ринга». В девяностые и нулевые спектр передач расширился. Одни стали долгожителями («Своя игра», «Поле чудес»), другие существовали лишь год-другой-третий («Золотая лихорадка» и пр.), третьи появлялись, исчезали и потом вновь возрождались. К последним относилась и передача «Слабое звено», выходившая в 2001-2007 годах, и затем вернувшаяся в эфир спустя 13 (!) лет.

«Слабое звено» обратило на себя внимание с первых выпусков – мне понравился динамизм игры, когда многое зависит от эрудиции и сообразительности. Старался не пропускать ни одного эфира. Однако к решению принять личное участие в игре подтолкнула череда неубедительных выступлений наших земляков. Стало попросту обидно за родную Рязанскую область! Ведь из таких нюансов в том числе складывается представление о регионе в масштабах страны. Благодаря КВНщикам, к рязанцам и так прикрепились стереотипы недалеких, по-деревенски наивных, лапотных и косопузых людей. И как бы в подтверждение этому – посредственные результаты в интеллектуальной телеигре. В самом деле – несправедливо. Я решил хоть как-то исправить ситуацию и взялся за дело.

Отбор без права на ошибку

Понятно, что попасть на передачу хотят многие. Для этого придумана многоступенчатая система отбора. С довольно жесткими правилами. Если завалил тур – начинаешь все сначала.

Первый этап – ответить правильно на 10 вопросов на сайте программы. На написание ответа дается 20 секунд. Не ответил – следующий раз можешь зайти не раньше чем через сутки с того же устройства. Но если есть компьютер дома, в офисе, а также смартфон, фактически можно попытаться сделать три захода в день. Заодно потренироваться быстро и правильно отвечать. Все слова надо писать правильно с точки зрения русского языка –машина, что проверяет ответы, принимает только полное соответствие. Я, наверное, предпринял с десяток попыток, но добился-таки своего.

Затем надо заполнить заявку и записать короткий видеоролик, который необходимо выложить у себя на странице любой отечественной социальной сети. Естественно, видеозапись должна быть в общем доступе. Людям, скрывающим от посторонних глаз свои странички, на программе делать нечего. Ведь если человек боится внимания по жизни – на что он способен в студии под лучами софитов и перед многомилионной телеаудиторией?

Ответа пришлось ждать почти полгода. На электронную почту пришло письмо от редакции программы со ссылкой на онлайн-тестирование второго тура. Рекомендовали отвечать с компьютера, чтобы можно было быстро написать ответ, а электронная клавиатура не закрывала текст вопроса. Ссылка действительна в течение суток.

Выбрал удобное время, чтобы никто не мешал. Ответил. Точно помню, что на один вопрос ответил «пас», ответы еще на два или три вызывали сомнения. Но тут уж говорится либо грудь в крестах, либо…

Прошла неделя. Снова письмо на электронку: Во втором туре отбора на программу «Слабое звено» Вы показали хороший результат, поздравляем Вас! Для проведения третьего тура Вам позвонит наш редактор. Когда это будет, точно не можем сказать. Возможно, через несколько недель или даже месяцев».

Насколько я понимаю, по результатам второго тура составляется своеобразный рейтинг кандидатов, лучшие из которых приглашаются на игру, те, кто похуже – ставятся в лист ожидания, а те, кто попал случайно – в стоп-лист.

Не прошло и месяца, как позвонили из редакции:

- Здравствуйте. Мы формируем команды для участия в съемках «Слабого звена». Для того, чтобы попасть в команду, необходимо будет устно ответить на наши вопросы, но предупреждаем, что правильных ответов должно быть не меньше 2/3. Вы готовы?

- Конечно!

Так окончательно проверяются знания кандидата, плюс это был своеобразный тест на стрессоустойчивость.

- Вы нам подходите. Съемки у нас будут в апреле, но команды уже сформированы, так что мы можем вас зарегистрировать в качестве дублера – вдруг кто-то в последний момент откажется? В какие дни вам удобно? Если не попадете в апреле, следующие съемки будут в июне – там вы уже будете в основе. Мы вам напишем на электронную почту или позвоним – сообщил сотрудник программы.

О таком радостном событии я естественно рассказал родственникам, коллегам, друзьям и стал ждать заветного звонка.

Обещанного пришлось ждать долго

Наступил июнь. Весь месяц ждал звонка, отслеживал электронную почту. Ни ответа, ни привета. Прошел июнь, июль, лето, осень. Коллеги уже стали подтрунивать, мол, слили тебя, рожей не вышел?

Как оказалось, дело было в ином. Из-за внешних причин съемки «Слабого звена» прекратились. И выпуск под таким названием стал невозможен. Но у передачи был довольно высокий рейтинг, и полностью закрыть ее было бы делом неправильным. Выход был найден. У программы поменяли название, немного изменили правила, но сам принцип игры сохранился. Теперь она стала называться «На выход!» Но об этом я узнал позже.

Из памяти уже почти стерлись воспоминания о пройденном отборе на эту игру. Но как-то в вечерних сумерках, когда я уже возвращался домой, у меня зазвонил телефон.

- Александр?

- Внимаю (опять какой-то банк или интернет-провайдер свои услуги предлагает - подумал я).

- Вас беспокоят из программы «Слабое звено».

Опочки...

ВАЖНО!

Программа «На выход!» с участием корреспондента «КП-Рязань» выйдет в эфир на канале СТС 22 марта. Начало в 20 часов по московскому времени. По условиям телекомпании, любая информация о программе может быть оглашена только после ее выхода в эфир, что мы и сделаем, разместив на сайте по окончании телетрансляции продолжение статьи, в которой расскажем о закулисье популярной игры.