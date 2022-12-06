Родить должна после Нового года, но появились острые боли. Как врачи спасали рязанку, сохранив ей седьмую беременность

Посовещавшись, врачи решили оперировать беременную рязанку. Фото: Александр ГЛУЗ

В рязанскую ОКБ поступила женщина с острыми болями в животе. Медики сразу определили, что у пациентки холецистит, и необходимо удалить желчный пузырь. Но сложность заключалась в беременности женщины. Многодетная мама носит уже седьмого ребенка, и родить должна была после Нового года.

Сначала врачи хотели сделать кесарево сечение, а потом провести операцию на брюшной полости. Но в этом случае ребенок появился бы на свет недоношенным, с небольшим весом, что могло отразиться на его дальнейшей жизни. И тогда врачи решили оперировать беременную.

- Операция потребовала высокой сосредоточенности, слаженности действий врачей хирургов и анестезиологов-реаниматологов, чтобы сохранить жизнь не только матери, но и ее еще не родившемуся ребенку, - отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Чтобы удалить желчный пузырь, специалистам потребовалось около часа – операция прошла почти бескровно.

Операция прошла успешно, прогноз врачей благоприятный, а многодетная мама продолжает готовиться к появлению ребенка на свет.

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