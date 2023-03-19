Концерт Шамана в Рязани состоится уже скоро, 25 апреля 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт Шамана (Shaman) состоится в Рязани во вторник, 25 апреля 2023 года. Популярный певец, известность которому принесли такие хиты как «Я русский», «Исповедь», «Встанем», выступит перед рязанцами во Дворце спорта «Олимпийский».

Шаман (Ярослав Дронов) активно ведет концертную деятельность. Только с марта 2022 года он провел почти сотню сольных выступлений, и все они прошли при полном аншлаге. А в 2023 году у Шамана запланирован гастрольный тур по более чем 100 городам России, в том числе и в Рязани.

Наверняка Shaman исполнит все свои известные хиты «Улетай», «Я Русский», «Встанем», «Лед». Фото: Иван МАКЕЕВ

«Я честно пою о том, что чувствую, и отдаю музыке себя всего до конца», - сказал однажды Shaman.

Купить билет на концерт Шамана в Рязани можно на портале artzvezdy.ru. Стоимость билетов составляет от 2,5 до 7 тысяч рублей.

Начало концерта в 20:00.