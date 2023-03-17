Рязанская область усиливает работу с удобрениями

Новый виток роста ожидает АПК Рязанской области. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Новый виток роста ожидает АПК Рязанской области. В этом году увеличиваются посевные площади более чем на 5 тыс. га. В оборот вводятся новые земли. Для сохранения плодородия и получения урожаев регион усиливает работу с минеральными удобрениями. Министр сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов сообщил, что по показателям объемов внесения удобрений в прошлом году регион вышел на третье место в стране. При этом урожайность зерновых и масличных культур побила исторический рекорд: зерна собрано более 3 млн тонн, маслосемян - почти полмиллиона тонн.

О том, как применять минеральные удобрения более эффективно и повышать с их помощью урожайность сельскохозяйственных культур и прибыль агробизнеса, сельхозпроизводители обсуждали на семинаре, который организовала крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). С 2020 года в Рязанской области работает региональный офис компании. Он обеспечивает прямые поставки минеральных удобрений на поля и склады сельхозпроизводителей. Здесь также аграрии могут получить информацию по всем вопросам, связанным с применением удобрений.

«Приходится менять стратегию»

Объемы производства сельхозпродукции в Рязанской области растут вдвое быстрее, чем в среднем по России - в 2022 году они увеличились на 16%, за последние три года - на 30%. В этом году в регионе вырастет зерновой клин на 3,5%. Но если говорить об озимых посевах, их состояние вызывает у аграриев обеспокоенность.

По данным метеорологической службы, снега было недостаточно, на некоторых полях зимой образовалась ледяная корка и наблюдается гибель посевов.

- Отобрали монолиты, ситуация неоднозначная: посевы могут восстановиться, но тревогу вызывают участки в низинах, лощинах. Поэтому с выводом не спешим, ждем весну, чтобы оценить ситуацию и спланировать подкормки и сев яровых культур. Под яровую пшеницу в этом году в хозяйстве планируем порядка 1000 га, но с учетом возможного пересева может быть и больше, - рассказал Евгений Соколов, заместитель генерального директора ООО имени Алексашина.

На семинаре его интересовали схемы минерального питания для зерновых культур: «Изучаем все предложения, будем пробовать новое».

Климатические условия в регионе, по наблюдениям многих аграриев, в целом меняются: холодные долгие зимы сокращаются, а летом температура растет, и дождливых дней все меньше.

- Чтобы сохранять положительную динамику, агробизнесу важно оперативно адаптироваться к новым условиям - менять стратегию, актуализировать способы внесения удобрений. Мы предоставляем широкий инструментарий для любых условий и задач - это большой ассортимент высококачественных минеральных удобрений ФосАгро. А также проводим консультирование и агросопровождение хозяйств, как получить максимальный эффект от вложенных вами усилий, - отметил директор рязанского офиса «ФосАгро-Регион» Евгений Глаголев.

Рязанским аграриям доступно свыше 50 марок экоэффективных удобрений ФосАгро. В условиях региона перспективно жидкое комплексное удобрение ФосАгро APALIQUA NP 11:37, которое обеспечивает растения быстродоступным и легкоусвояемым фосфором уже в первый год применения и даже при дефиците влаги. Есть и инновационные марки комплексных удобрений, содержащих в одной грануле баланс макро-, мезо- и микроэлементов.

- С «ФосАгро-Регион» я работаю уже не один год - эффективные удобрения, качественный подход, хороший сервис. То, что для нас организовали семинар - своевременно, в этом году планируем оптимизировать работу с удобрениями, - рассказал заместитель генерального директора «Золотой колос» Денис Мысин. - Состояние озимых в целом удовлетворительное, но есть выпады на полях из-за ледяной корки, по предварительным оценкам, в пределах 10%.

Денис Мысин рассказал, что предприятие видит резервы для увеличения урожайности до 15% за счет оптимизации минерального питания. Инструменты для этого он нашел для себя в процессе общения с экспертами «ФосАгро-Регион».

Человеческий фактор исключен

Своевременная подкормка культур азотосодержащими удобрениями - наиболее эффективный способ минимизировать негативное влияние плохой перезимовки. Важно соблюдать их внесение в определенные фазы развития растений и с учетом их потребностей. Сделать выбор не «на глазок», а по научно обоснованным методикам, аграриям помогает новый сервис «ФосАгро-Регион» - агрохимическое обследование почв. Эксперты компании проводят отбор почвенных проб с помощью современного оборудования с GPS привязкой. После анализа в аккредитованных лабораториях агрономическая служба «ФосАгро-Регион» составляет для сельхозпредприятий подробные рекомендации.

- Агрохимобследование - это основа, то, с чего нужно начинать работу с минеральными удобрениями. Поэтому в текущем году планирую провести его вместе со специалистами «ФосАгро-Регион» на 2 тысячах га, - прокомментировал Денис Мысин. - Прежде чем вносить удобрения, важно понимать, какие питательные вещества в почве уже есть, насколько они доступны растениям.

В рекомендациях, которые получают аграрии, учитывается потребность растений не только в основных элементах питания - азоте, фосфоре и калии, но и не менее важных мезо- и микроэлементах. Например, в рязанских почвах отмечен дефицит серы и многие агрономы не уделяют этому элементу достаточно внимания.

- Серу не зря называют королевой мезоэлементов. Она входит в состав белков и влияет на качество сельхозпродукции. Кроме того, сера повышает коэффициент использования азота и фосфора растениями, за счет чего растет урожайность, - напомнили аграриям представители «ФосАгро-Регион».

Все комплексные удобрения «ФосАгро» имеют в составе серу в сульфатной форме, что повышает урожайность, содержание протеина и масличность урожая.

- В течение нескольких лет сотрудничества с «ФосАгро-Регион» мы применяли разные марки удобрений ФосАгро и убедились в эффективности серосодержащих продуктов. Например, сульфат аммония на рапсе дал в наших условиях прибавку урожая 5 ц/га по сравнению с аммиачной селитрой, поэтому применение удобрений с серой имеет свой резон, - подтвердил Денис Мысин.

Тренд на подсолнечник

За последние 5 лет производство масличных в регионе выросло в 2,5 раза. Но в этом году возможен небольшой спад: планируемая посевная площадь сократится на 8,4% по сравнению с прошлым годом. Возможно, на это повлияла аномальная погода, которая не позволила аграриям вовремя убрать 20% посевов в прошлом сезоне. Однако даже с учетом этого фактора урожай оказался значительным.

Основная масличная культура в регионе - подсолнечник, считается очень капризной и требует особого внимания к технологиям. По оценке участников семинара, в этом году даже с учетом сокращения посевных площадей есть возможность не снижать показатели объемов производства - за счет роста урожайности. И помогут в этом минеральные удобрения.

Потребности у подсолнечника в элементах питания гораздо выше, чем у зерновых культур, и для высокой урожайности важно их грамотно удовлетворить. Участники семинара узнали, в какие периоды развития растений нужно проводить подкормки и какими удобрениями, чтобы получить максимальный эффект. Высокую эффективность показывает применение жидкого комплексного удобрения APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) - оно содержит оптимальный баланс азота и фосфора и не требует влаги для растворения питательных веществ, что очень важно в засушливых условиях.

- В прошлом году влаги было критически мало, что отразилось на урожайности всех культур в севообороте. Просадка была не только на масличных, но и на зерновых. Думаю, применение ЖКУ перспективно на рязанских землях. В этом году планируем его применить для листовых обработок сои, гороха, гречихи, возможно, и льна, - поделился планами Денис Мысин.

Кроме того, подсолнечник нуждается в микроэлементах, например, в боре - он влияет на эффективность синтеза углеводов и многие другие важные функции. По данным агрономической службы «ФосАгро-Регион», применение инновационных марок комплексных удобрений с микроэлементами в одной грануле помогает получать значительную прибавку урожайности масличных культур до 40%.