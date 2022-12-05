Все разрушено, все разграблено. Появилось видео из заброшенной школы в Шацком районе

Школа в селе Польно-Ялтуново больше не работает. Чиновники ее оптимизировали.

Набирает популярность в YouTube видео, снятое в заброшенной и разворованной школе в Шацком районе. Речь идет о бывшем филиале Казачинской средней школы в селе Польно-Ялтуново. Ролик выложили на канале «Заброшенный мир».

Еще пару лет назад школа работала, потом какое-то время при ней был только сторож, и в настоящее время (видео снято летом 2022 года – Ред.) весь комплекс полностью брошен. Либо местные жители, либо приезжие срезали из классов все батареи, растащили часть парт и другое имущество. Основное здание по-прежнему выглядит крепко, но внутри полная разруха. Спортплощадка заросла, в классах остались учебные и демонстрационные материалы по химии, биологии, физике, а на стенах много картин.

Осталась часть старых лыж для уроков физкультуры.

По всей видимости, школу закрыли в рамках оптимизации. Что будет дальше со зданием, неизвестно. Как упомянул в ролике автор видео, школу выставили на продажу за 10 млн рублей, но желающих выкупить здание пока не нашлось.

«Я шесть лет училась в этой школе с 1970 по 1975 год. Потом несколько раз заходила в нее. Всегда была чистенькая, красивая. В школе было все. Радовалась, что школа жила. Увезли из школы [в другую] мало что, компьютеры, книги да еще кое-что. А остальное растащили рукастые. Даже парты на огородах у некоторых стоят. А сторож был, пока отопление было. Охранял не имущество, а газ, чтобы не рвануло. А сколько из нашей школы вышло ученых, профессоров и даже генералов. У меня, конечно, много мнений, но со слезами все мысли ушли», - написала в комментариях Анна Чамкина.

На стенах висят картины, стен-газеты, плакаты с лучшими учениками Польно-Ялтуновской средней школы.

В интернете встречаются и другие комментарии, один из бывших местных жителей, учившийся в Польно-Ялтуновской школе с 1958 по 1963 год, сохранил память об учителях-фронтовиках: Маликове И.В., Материкине Ф.Е., Романове П.И., Мишачеве Н.П., Муравьеве И.Ф.

Двери всех классов в Польно-Ялтуновской школе распахнуты, внутри беспорядок.

«Нравились классы с большими окнами, просторные, светлые. Школа приучила любить чистоту, бороться за нее. Слышал, что ее якобы закрывают. Хорошо отлаженный объект с серьезной по меркам села внутренней инфраструктурой. Может ведь и пропасть... Жалко», - написал летом 2020-го бывший селянин Владимир Ялтунов.

Польно-Ялтуновская школа, похоже, закрылась навсегда.

Фото: скриншты с видео на канале «Заброшенный мир».

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