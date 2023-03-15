«Сейчас все взорвется...» 17 лет назад произошла одна из самых страшных автоаварий в истории Рязани

Страшные последствия аварии. Фото из материалов уголовного дела.

Весна 2006 года в отличие от нынешней выдалась поздней и снежной – 15 марта на тротуарах лежал снег, на обочинах белели сугробы. Очередной рабочий день клонился к своему логическому завершению. На центральном автовокзале было довольно многолюдно – студенты и служащие торопились по домам. Рейсом Рязань - Захарово на 17:35 в Стенькино, Елино, Захарово возвращались несколько десятков человек. Следуя привычным маршрутом, автобус ЛАЗ свернул на Московское шоссе, добрался до поворота на Михайловку и, проехав еще примерно с полкилометра, притормозил… На остановке общественного транспорта «Рязань-2» в салон вошли еще несколько пассажиров. Двери закрылись, машина тронулась. До катастрофы оставались считанные минуты…

Роковое колесо и русский авось

Несмотря на прошедшее время, рубцы многих ран до сих пор не затянулись, особенно ран душевных… На роковом повороте по-прежнему венки из цветов…

14 марта 2006 года одна из небольших рязанских фирм, занимающаяся грузоперевозками, получила заказ за доставку из Тульской области многотонного станка «Литьевая машина для искусственной субстанции». В распоряжении индивидуального предпринимателя был старенький минский грузовик, на долю которого и выпала эта поездка.

Несколькими днями ранее, когда автопоезд МАЗ возвращался с грузом кирпичей из Калужской области, на полуприцепе лопнуло заднее колесо. Руководство предприятия знало о данной проблеме, но устранять поломку не спешило. Грузовик сделал еще несколько коммерческих рейсов, вот и 15 марта МАЗ-504 в неисправном состоянии выехал за десятитонным станком.

Из материалов уголовного дела:

Показания водителя - «перед поездкой утром накачал колеса, больше потом не подкачивал. К заводу (ОАО «Северо-Задонский конденсаторный завод») приехал около 12 часов. При погрузке рабочие, наверное, видели спущенное колесо, это было видно. До этого крупногабаритные предметы не перевозил… Груз не закрепили, так как нечем было крепить. В обязанности это не входило, за это отвечает завод-отправитель».

Примерно в 15.00 грузовик, под управлением 41-летнего рязанца, с незакрепленным в кузове многотонным станком выехал в Рязань. Удивляет отношение всех лиц, участвовавших в погрузке и отправке тяжеленного груза в далекое путешествие. Почему профессионалы своего дела не понаслышке знающие о том, к чему приводит разгильдяйство, понадеялись на авось?

По пути следования автомобиль несколько раз останавливался, водитель проверял положение станка в кузове, но общего положения дел это не смогло изменить…

Примерно в 17.50 автопоезд МАЗ въехал в Рязань по Михайловскому шоссе. А в 17.55 на крутом левом повороте в деревне Ситники на скорости 40-50 км/час станок, снеся борт кузова, свалился на ехавший во встречном направлении рейсовый автобус Рязань - Захарово.

Из материалов уголовного дела:

Показания потерпевшего - «когда начал засыпать, в это время произошел толчок, поднял голову и увидел, что в лицо летят осколки стекла. Хотел наклониться, но ударился головой о переднее сиденье. Когда снова поднял голову, то увидел, что левый стороны автобуса нет. Кто-то крикнул, что сейчас все взорвется. Выбрался из автобуса, перепрыгнул через станок, перебежал на другую сторону дороги, сел на сугроб и больше не мог встать… В больнице диагностировали ушиб головного мозга, перелом тазобедренной кости, порезы и ушибы».

На месте ДТП погибли четверо пассажиров автобуса, ночью на операционном столе скончалась еще одна женщина. В последующие дни от полученных в аварии травм умерли еще два человека.

Еще одной жертвой этой жуткой катастрофы стал 59-летний рыбак Николай Хромов. Мужчина возвращался с реки Павловки и стал случайным очевидцем трагедии. Оставив свой ледоруб и рыбацкий ящик, он побежал к искореженному автобусу помогать выбирающимся из разорванной машины людям. Именно Хромов вызвал на место ДТП скорую помощь. Позднее, когда уже прибыли медики и спасатели, мужчине стало плохо – не выдержало сердце…

Станок снес весь левый борт автобуса ЛАЗ. Фото из материалов уголовного дела.

Вину признали и не признали

По факту ДТП возбудили два уголовных дела - по части 3 статьи 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Перед судом предстали водитель МАЗа и индивидуальный предприниматель – женщина 1971 года рождения, мать двоих детей.

Согласно выводам экспертов, причиной падения груза послужила совокупность факторов:

- незакрепленность груза в кузове;

- неисправность левого сдвоенного колеса полуприцепа, приводившая к крену грузовой платформы;

- выбор водителем автопоезда при движении на повороте скорости, не обеспечивающей неподвижное состояние груза.

Водитель свою вину признал, пояснив, однако, что всему виной вылившееся из станка машинное масло, по которому и соскользнул агрегат. Но, безусловно, способствовали аварии незакрепленность станка и большая скорость движения. А вот в том, еще одной причиной случившегося стало спущенное колесо, он усомнился.

Из материалов уголовного дела:

Показания водителя – «С правилами техники безопасности по месту работы никто не знакомил, документы подписывал после аварии, так как был в депрессии. От сотрудников ГАИ позже узнал, что талон прохождения технического осмотра был просрочен».

Индивидуальный предприниматель свою вину не признала, мотивируя позицию тем, что груз обязан крепить грузоотправитель и он же несет ответственность за крепление груза.

Суд счел доводы женщины не состоятельными и приговорил к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на три года. Шофер отправился на пять лет в исправительную колонию общего режима, а также были лишен права управлять транспортным средством на три года.

Печальная статистика

Погибли - 7 пассажиров автобуса.

Получили тяжелые травмы – 4 пассажира автобуса.

Получили травмы, неизгладимо обезобразившие лица – 3 пассажира автобуса.

Получили травмы средней тяжести – 29 пассажиров автобуса.

Всего в салоне ЛАЗ-695, следовавшего по маршруту Рязань-Захарово, находилось 45 пассажиров.

Также от сердечного приступа умер один и очевидцев страшной автоаварии.