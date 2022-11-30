Инвестиция в комфорт: начните жизнь с чистого листа в новостройке

Жилой квартал «Вместе» на Славянском проспекте.

У каждого, кто когда-либо задумывался о покупке жилья, возникает вопрос выбора между предложениями от застройщиков и вторичным рынком недвижимости. И окончательное решение зависит от вашего списка требований. Но если для вас важны такие параметры, как оригинальные планировки, новые коммуникации, безопасные детские площадки и своя парковка, преимущество первичного жилья очевидно. Еще одним существенным плюсом новостроек считается возможность значительно сэкономить на покупке. О том, почему рязанцы все чаще отдают предпочтение квартирам от застройщика, поговорим поподробнее.

ВЫБИРАЙ КВАРТИРУ БЕЗ ПРОШЛОГО

Начнем с юридической чистоты. Покупка новой квартиры хороша тем, что у нее нет прошлого. Это исключает проблемы с документами и вероятность появления неучтенных претендентов на часть имущества, желающих оспорить правомерность сделки.

Не подлежит сомнению и то, что новое здание будет обеспечивать жильцам комфортное существование гораздо дольше, чем старое. В новой квартире и коммуникации новые. Обитателям новостроек не грозят аварийные отключения водоснабжения или электроэнергии, зимой не страшны холодные батареи. Зачастую дома оборудованы системами противопожарной безопасности, системами видеонаблюдения, в них установлены мощные насосы, фильтры для очистки воды, стеклопакеты, новые счетчики и другие продукты современных технологий, которые делают жизнь удобной и безопасной.

Современные новостройки отличаются более продуманными и комфортными планировочными решениями, чем многоквартирные дома советской эпохи. Многие квартиры имеют сегодня большую кухню, гардеробную и несколько санузлов. Для потребителей с высокими запросами можно предложить проекты с нетривиальными планировками, включающими веранды, патио и даже сауну.

Еще одно преимущество новостроек – отсутствие чужого ремонта. Если вы покупаете квартиру без отделки, то полностью оформляете ее под себя. Да и чувства от вселения в новостройку совершенно иные, чем от жилья, купленного на вторичном рынке.

Кроме того, в новых домах предлагаются опции, которых нет и не могло быть в старом фонде – просторные холлы и арт-отделка подъездов с удобной навигацией, просторные парковки, лифты, поднимающиеся из подземного паркинга прямо в квартиру, панорамные окна и многое другое. Застройщики, как правило, уделяют большое внимание благоустройству территории вокруг дома – во дворе размещаются лавочки, декоративные фонари, безопасные развивающие детские площадки, тренажеры для занятий спортом, хоккейные и футбольные коробки.

Немаловажно и наличие хороших соседей. В одном ЖК, скорее всего, будут люди с похожим стилем жизни и интересами. К примеру, если у вас большая семья с детьми, которая хочет жить в просторной квартире в зеленом районе с хорошей школой в пешей доступности, то вы будете искать квартиру по определенным критериям. По ним же будут подбирать себе жилье и ваши соседи.

Ну и не будем забывать о том, что инвестиции в недвижимость всегда были инструментом не просто сохранения, но и приумножения средств. Квартира в новостройке – это высоколиквидное жилье, цена которого начинает расти с этапа котлована, и с каждым годом оно становится только дороже.

Если вы или ваши близкие рассматриваете возможность приобретения жилья в строящемся или только что сданном доме, наша статья поможет вам сделать удачный выбор – в ней мы расскажем о компании, которая возводит в Рязани современные, качественные и надежные дома для своих земляков.

ЗАСТРОЙЩИК, КОТОРОГО РЕКОМЕНДУЮТ ЖИЛЬЦЫ

Одной из самых уважаемых и надежных строительных компаний Рязани является Группа компаний «ЕДИНСТВО». За 16 лет своего существования девелопер вложил немало усилий в формирование комфортной городской среды для рязанцев. Главное отличие бренда – максимально бережное и тактичное включение новых строительных проектов в архитектурную ткань города. В группе компаний сделали ставку на ответственность и профессионализм людей, которые объединились, чтобы облик нашего города стал более ярким и современным, а дома рязанцев – комфортными и безопасными. И сегодня порядка 40% покупателей приходят к застройщику по рекомендации своих друзей, родных, близких. В компании с удовольствием признают: такая преданность стимулирует их делать все возможное и невозможное, чтобы репутация бренда оставалась на высшем уровне.

Группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в ТОП-50 крупнейших застройщиков страны и по представлению правительства Рязанской области включена в национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России». За приверженность качеству и профессиональному подходу к работе компании неоднократно вручали награды от:

- Совета Федерации Федерального собрания РФ;

- Комитета Государственной Думы РФ по земельным отношениям и строительству;

- Губернатора Рязанской области;

- Министерства строительного комплекса Рязанской области;

- главы администрации Рязани.

Всего на счету ГК «ЕДИНСТВО» более 60 высоких наград.

Группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в ТОП-50 крупнейших застройщиков страны и включена в национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России».

ВСЕ РАЙОНЫ ГОРОДА В ОДНОМ «ПОРТФЕЛЕ»

За 16 лет ГК «ЕДИНСТВО» построила и ввела в эксплуатацию более 1,3 млн квадратных метров жилья. Это значит, что каждый десятый житель Рязани живет в домах этого девелопера. По данным портала ЕРЗ.РФ на 1 октября, объем ввода жилья ГК «ЕДИНСТВО» с начала 2022 года составил 115,3 тыс. м. Благодаря этому компания остается одним из лидеров среди застройщиков Рязанской области по объему ввода жилья.

Ежегодно компания активно наращивала портфель предложений квартир и на сегодняшний день может предложить клиентам выбор объектов – жилых комплексов и кварталов – во всех районах города.

В этом году ГК «ЕДИНСТВО» ввела в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилья в жилом квартале «Пожарский», жилых комплексах «Невский» и «Время». Сейчас активно идет передача ключей во втором доме жилого квартала «Правый берег». Летом были запущены два крупных проекта: жилой квартал «Новое измерение» на улице Чкалова и жилой квартал «Вместе» на Славянском проспекте – застройщик перешел к комплексному освоению квартальных территорий. Также готовятся к запуску вторая очередь строительства жилого квартала «Открытие», новые дома жилых кварталов «Ломоносов» и «Видный» в Семчине и новые очереди запущенных в этом году жилых кварталов «Вместе» и «Новое измерение». Из строящихся объектов центрального района в квартале «Новое измерение» сохраняются одни из самых привлекательных цен за квадратный метр.

ГК «ЕДИНСТВО» остается верным своим принципам и сохраняет доступные цены для своих клиентов.

ВСЕГДА БЫТЬ В ТРЕНДЕ

Сохранять лидирующие позиции на рынке любой серьезной компании помогает умение соответствовать требованию времени и находиться в тренде. Для ГК «ЕДИНСТВО» главным в работе всегда было умение отвечать потребностям своих клиентов. Благодаря накопленному опыту девелопер уже много лет предлагает покупателям дополнительные преимущества при заключении сделок и трансформирует свои услуги под запросы общества. В настоящее время у группы компаний «ЕДИНСТВО» действует ряд обновленных уникальных предложений:

1. «Спеццены» на квартиры;

2. Беспроцентная рассрочка 2.0;

3. ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0: меняем старое на новое;

4. Дисконтная система «Вместе».

Специалисты компании подберут для вас уникальное предложение и сделают индивидуальный расчет на самых выгодных условиях.

ИНДИВИДУАЛЬНО. УДОБНО. БЫСТРО

Для команды ГК «ЕДИНСТВО» важно не только строить современное качественное жилье, но и делать его максимально доступным для разных категорий покупателей. К каждому своему клиенту здесь подходят индивидуально, это позволяет подобрать самые выгодные условия, отвечающие всем критериям выбора. Сегодня мы хотим познакомить вас с уникальными условиями по обновленной программе «Беспроцентная рассрочка 2.0», которые позволят сделать покупку квартиры быстрой и комфортной.

1. Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку до 24 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

2. Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на 12 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

3. Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома), с обязательной оплатой до 70% в течение трех месяцев с момента подписания договора.

4. Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

В компании действуют уникальные условия обновленной программы «Беспроцентная рассрочка 2.0».

СДАЙ СТАРУЮ КВАРТИРУ В ЗАЧЕТ НОВОЙ

Чтобы уменьшить размер ипотеки на новую квартиру, некоторые рязанцы решают продать имеющееся жилье. Самые мудрые из них поручают сделку профессионалам, которые и покупателя найдут порядочного, и цену удержат на уровне пожеланий клиента, и все документы оформят грамотно. Продать старую квартиру и приобрести новостройку в строящихся домах на максимально выгодных условиях своим любимым клиентам помогает ГК «ЕДИНСТВО». Недавно в компании запустили обновленную программу «ТРЕЙДЗАЧЕТ 2.0» с новыми условиями.

Для этого вам необходимо сделать 7 простых шагов:

1. Обратиться в отдел продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» и выбрать квартиру, участвующую в данной программе*.

2. Оценить рыночную стоимость вашей квартиры с помощью партнеров** Группы компаний «ЕДИНСТВО», которые обеспечат профессиональное сопровождение и помощь по продаже недвижимости.

3. Дать согласие на участие в программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0».

4. Забронировать строящийся объект недвижимости на срок до двух месяцев с фиксацией цены договора***.

5. Реализовать вашу квартиру с помощью партнеров** ГК «ЕДИНСТВО».

6. Заключить договор долевого участия в строительстве и зарегистрировать его согласно законодательству РФ.

7. Оплатить цену договора участия в долевом строительстве.

* в программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» принимают участие все жилые комплексы, кроме ЖК «Космос» и ЖК «Правый берег».

** Партнерами Группы компаний «ЕДИНСТВО» являются агентства недвижимости «Удачный выбор», Центральное агентство недвижимости (ЦАН), Единый Городской Центр Недвижимости (ЕГЦН).

*** Программа «ТРЕЙДЗАЧЕТ 2.0» суммируется со спецценами, приветственным бонусом, акциями и спецпредложениями.

В случае необходимости вы можете воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» или оформить рассрочку по оплате нового жилья.

Доверяя нам комплексное решение вашего квартирного вопроса, вы гарантированно получите современную, комфортную квартиру в лучшем районе города Рязани; выгодные условия продажи вашего старого жилья, благодаря работе партнера ГК «ЕДИНСТВО»; гарантию приобретения понравившейся квартиры благодаря услуге бронирования.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ИПОТЕКА В РАССРОЧКУ

Много лет назад появление ипотеки помогло решить жилищный вопрос огромному количеству россиян. Но несмотря на большую востребованность этого финансового инструмента, некоторые покупатели новостроек испытывают определенные трудности с выплатами на начальном этапе, пока их жилье еще строится. Речь идет, например, о тех, кто снимает жилье и ждет, когда будет сдан новый дом, или для тех, кто сейчас продает свою недвижимость и не хочет переплачивать. Чтобы облегчить финансовое бремя своих клиентов, ГК «ЕДИНСТВО» предлагает специальную программу – ипотека в рассрочку.

Подобное предложение позволяет сократить заемщику размер ежемесячного платежа, так как сумма кредита становится меньше за счет дробления ее на транши (транш – это факт поступления денег на эскроу-счет в банке). Первый транш – сразу после регистрации договора долевого участия, второй – согласно условиям договора и выбранного варианта траншей. Максимальный срок ипотеки в рассрочку – до 24 месяцев.

Клиенты могут выбрать один из наиболее подходящих для их случая вариантов траншей:

- 50% цены договора – первый транш после регистрации ДДУ, 50% - второй транш по истечении 18 месяцев, но не позднее срока окончания строительных работ, указанных на сайте edinstvo62.ru.

- 60% цены договора – первый транш после регистрации ДДУ, 40% - второй транш по истечении 24 месяцев, но не позднее срока окончания строительных работ, указанных на сайте edinstvo62.ru.

Девелопер старается, чтобы покупка квартиры была доступна для каждого, поэтому в компании запустили ипотечную программу со ставкой от 1%. Ипотека с низкой ставкой особенно важна для покупателей с детьми: небольшие ежемесячные платежи не будут значительно сказываться на бюджете, а значит, комфортной жизни семьи.

Ипотека от 1% - для тех, кому важен минимальный ежемесячный платеж на длительный срок кредитования. В офисе компании работает ипотечный брокер, который поможет разобраться в многообразии ипотечных программ и получить самые выгодные условия, сделав расчет по ведущим 12 банкам-партнерам.

Просто, понятно и удобно - слагаемые комфорта, которыми руководствуется ГК «ЕДИНСТВО» на всех этапах работы со своими клиентами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Группа компаний «ЕДИНСТВО» продолжает поддерживать свой уникальный проект «СПЕЦЦЕНЫ на квартиры». Девелопер постарался учесть потребности всех клиентов и сформировал пул квартир по специальным ценам. Вы можете выбрать подходящий жилой комплекс или квартал, метраж, вариант планировки исходя из ваших личных предпочтений. Компании важно, чтобы жилье было доступным, поэтому ее специалисты делают все, чтобы сохранять доступные цены для своих клиентов. Подробнее с предложениями можно ознакомиться на сайте http://specprice62.ru/.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Подробную информацию обо всех предложениях ГК «ЕДИНСТВО» вы можете узнать по телефону: +7 (4912) 900-700. Сайт: https://edinstvo62.ru/.

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Ставка 1% годовых доступна в рамках программ ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» и «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: **ООО «Специализированный застройщик «Компас», ОГРН 1216200003491; ООО «Специализированный застройщик «Максимум», ОГРН 1216200003799; ООО Специализированный застройщик «Орион», ОГРН 1206200009916; ООО «Специализированный застройщик «Бизнес-Строй», ОГРН 1136215001053; ООО «Специализированный застройщик «Восток», ОГРН 1156234011889; ООО «Специализированный застройщик «Бульвар»», 1216200001830; ООО «Деловой союз», ОГРН 1176234030686; ООО «Деловой союз», ОГРН 1106215000418; ООО «Специализированный застройщик «Символ» ОГРН 1216200010124; ООО «Специализированный застройщик «Юпитер» ОГРН 1156234011471 при первоначальном взносе от 15%, а также при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации».

При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб. – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

В рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1), www.domclick.ru, услуга является платной.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 14.10.2022 по 31.10.2022 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.