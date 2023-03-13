На двух важных перекрестках Рязани изменится схема движения транспорта

На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной изменится схема движения транспорта.
На двух перекрестах Рязани изменится схема движения транспорта. Речь идет о следующих перекрестках:
- Первомайский проспект – улица Вокзальная;
- улица Интернациональная – улица Бирюзова.
На улице Вокзальной при движении со стороны вокзала «Рязань-1» проезд разрешен:
- с правой полосы - поворот направо;
- со средней полосы - поворот направо;
- с левой полосы - прямо и направо.
При движении со стороны вокзала «Рязань-2» проезд разрешен:
- с правой полосы - направо, прямо и налево;
- со средней и левой полос – только налево.
Изменения для автомобилистов вступят в силу 14 марта.
На улице Интернациональной при движении в сторону улицы Бирюзова будет разрешен левый поворот с двух полос в направлении Северной окружной дороги.
На указанном перекрестке изменения вступят в силу с 21 марта.
«Существующие дорожные знаки заменят, в режим работы светофоров внесут изменения», - сообщила администрация Рязани.
Как отметили чиновники, изменения в движение транспорта внесли для «увеличения пропускной способности на перекрестках».
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