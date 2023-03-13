На двух важных перекрестках Рязани изменится схема движения транспорта

На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной изменится схема движения транспорта.

На двух перекрестах Рязани изменится схема движения транспорта. Речь идет о следующих перекрестках:

- Первомайский проспект – улица Вокзальная;

- улица Интернациональная – улица Бирюзова.

На улице Вокзальной при движении со стороны вокзала «Рязань-1» проезд разрешен:

- с правой полосы - поворот направо;

- со средней полосы - поворот направо;

- с левой полосы - прямо и направо.

При движении со стороны вокзала «Рязань-2» проезд разрешен:

- с правой полосы - направо, прямо и налево;

- со средней и левой полос – только налево.

Изменения для автомобилистов вступят в силу 14 марта.

На улице Интернациональной при движении в сторону улицы Бирюзова будет разрешен левый поворот с двух полос в направлении Северной окружной дороги.

На указанном перекрестке изменения вступят в силу с 21 марта.

«Существующие дорожные знаки заменят, в режим работы светофоров внесут изменения», - сообщила администрация Рязани.

Как отметили чиновники, изменения в движение транспорта внесли для «увеличения пропускной способности на перекрестках».

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