«Кто-то из осужденных зарабатывает 5 тысяч, а кто-то 25 тысяч рублей в месяц». Какое производство наладили в рязанских колониях

ИК-1 в Милославском районе.

В Рязанской области девять исправительных учреждений, в которых отбывают наказание более 4,5 тысяч осужденных. Как сегодня работает пенитенциарная служба региона, и чем отличаются исправительные центры от колоний - в День Уголовно-исполнительной системы, который отмечается 12 марта, рассказал в интервью «КП-Рязань» начальник Управления ФСИН России по Рязанской области Александр Комков.

Начальник Управления ФСИН России по Рязанской области Александр Комков.

Могут пользоваться мобильными и встречаются с родными

- Вы пришли на должность руководителя ведомства в 2020 году, а с 2019 года в Рязанской области начали работу исправительные центры для осужденных. Как вы оцениваете идею института принудительных работ?

- Принудительные работы – это вид наказания за нетяжкие уголовные преступления. Создавать места для принудительных работ – задача, которую поставил президент России Владимир Путин. На данный момент в региональном УФСИН работают четыре подобных учреждения, готовые принять более 500 человек. Осужденные живут в исправительных центрах, как в общежитиях: сами готовят еду, стирают, наводят порядок, встречаются с родными. У них гражданская одежда, разрешено пользоваться мобильными телефонами. Трудоустроены они на крупные предприятия региона.

Исправительный центр в селе Шумашь под Рязанью.

Один из таких центров знаком многим рязанцем – это здание у села Шумашь, напоминающее старинный замок. Его открыли в октябре прошлого года. На сегодняшний день там отбывают наказание около 40 осужденных. Они работают на крупных строительных объектах Рязани. Компания обеспечивает доставку осужденных на работу и с работы. Осужденные зарекомендовали себя, как одни из самых дисциплинированных работников. Претензии работодатель не высказывает. Средняя зарплата составляет 35 тысяч рублей, из которой удерживаются в доход государства от 5 до 20% по решению суда, а также выплачиваются иски. Осужденные имеют возможность помогать и своим родственникам. Кстати, многие при освобождении остаются работать в тех организациях, куда мы их трудоустроили.

Производство вешалок в ИК-5.

- Расскажите поподробнее о трудоустройстве. Что производят осужденные в колониях? Какие товары пользуются спросом?

- В среднем выводим на работу ежедневно более 2200 осужденных. Доля осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, составляет у нас более 73%. В колониях развиты швейное производство, производство металлоконструкций, деревообработка. Всего производим более полутысячи наименований продукции. Активно сотрудничаем с бизнес-сообществом. В прошлом году открыли цех по производству пластиковых окон и новый швейный цех, получаем заказы на пошив рабочей спецодежды. Одежду сотрудникам и осужденным шьем сами. Отмечу, что рост объемов производства в наших колониях в прошлом году составил 30% или почти 70 млн рублей.

Новый цех по производству пластиковых оконо в ИК-2 Рязанской области.

- Производят ли заключенные что-то для СВО?

- Да производят различные предметы экипировки - чехлы для бронежилетов, касок, защитных щитков.

- Какая зарплата у осужденных, которые работают в колониях?

- Заработная плата трудоустроенных осужденных рассчитывается исходя от МРОТ и зависит от наличия заказов, трудовых навыков, а также трудовой дисциплины. Поэтому кто-то из отбывающих наказание может зарабатывать 5000 рублей, а кто-то 25000 в месяц. У тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах, как мы уже говорили выше, средняя зарплата больше. В целом в прошлом году средний показатель заработной платы у нас увеличился на 30%.

Чехлы для экипировки в зону СВО.

Героин в нательном белье и некритичный некомплект

- Какие запрещенные предметы чаще всего пытаются пронести на территорию исправительных учреждений?

- Чаще всего это мобильные телефоны. В прошлом году мы изъяли 315 сотовых. Наркотики тоже пытаются передавать, причем самыми изощренными способами – у нас был в прошлом году случай, когда в колонию пытались доставить пропитанное героином нательное белье! В прошлом году возбудили семь уголовных дел по факту попыток доставки наркотиков.

Швейный цех в ИК-3.

- В Рязани расположен ведомственный ВУЗ - Академия ФСИН, который обучает будущих сотрудников УИС. Но часто в федеральной и региональной прессе говорится о дефиците кадров службу исполнения наказаний. В чем тогда причина?

- Кадровая ситуация в учреждениях УИС по всей стране примерно одинаковая. В Рязанской области действительно есть некомплект. Он не критичный. Приходят молодые сотрудники. За прошлый год в УФСИН были приняты на службу порядка 220 человек. Это очень хороший показатель. В настоящее время у нас есть вакантные места в подразделениях охраны и безопасности учреждений. Нужны нам и узкие специалисты: ветеринарные врачи, пожарные, инженеры связи.

Изделие из металла на производстве ИК-5.

В Академии ФСИН молодые люди и девушки получают образование по направлениям из всех регионов страны, то есть после окончания вуза молодые специалисты уезжают служить туда, откуда были направлены. В этом году по итогам выпуска мы ждем на работу 27 выпускников. Если говорить о будущих курсантах – как раз в настоящее время проводим отбор кандидатов на поступление в вуз. В этом году планируем выдать 24 направления на бесплатное обучение.

Если говорить о системе социальных гарантий наших сотрудников, то отмечу льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии – год за полтора, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 дней, санаторно-курортное обслуживание, возможность получения бесплатно высшего образования в АПУ ФСИН России, обучения в адъюнктуре, докторантуре.

- Существуют ли династии в структуре ФСИН. Например, такие семьи, где в трех поколениях охраняли осужденных?

- Да, конечно, династии в уголовно-исполнительной системе существуют. К примеру, в исправительной колонии №6 работает молодая сотрудница Ангелина Кузнецова - она как раз представительница преемственности поколений. У нее прабабушка, бабушка и мама работали в воспитательной колонии во Льгово. Кроме того, в этой же колонии служил ее дедушка. И таких историй в региональной уголовно-исполнительной системе немало.

Сотрудница ИК-6 Ангелина Кузнецова... В исправительной системе работали ее мама, бабушка и прабабушка.

В ТЕМУ

В уголовно-исполнительную систему Рязанской области входят два следственных изолятора; шесть колоний, четыре из которых строгого режима; один исправительный центр и три участка, функционирующие, как исправительные центры.