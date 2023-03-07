Следователь Котова: Труднее всего видеть, как необдуманными действиями подростки калечат свои жизни

Следователь Юлия Котова.

В преддверии Международного женского дня мы снова решили поговорить о представительницах слабого пола в неженских профессиях. И хотя в последнее время гендерное неравенство стремительно теряет свою актуальность, нам все еще удивительно и неожиданно видеть молодых девушек в погонах на месте жестоких преступлений.

Следователь Московского МСО города Рязань Следственного управления Следственного комитета РФ Юля Котова пришла на работу в 2022 году после Московской академии Следственного комитета РФ. В вуз же она поступила по целевому направлению, окончив 11 классов рязанской школы №56.

- В девятом классе у нас начался предмет «Право». Наиболее интересным в изучении для меня стал раздел о нарушении прав и свобод граждан. Поняла, что в сфере их защиты хочу работать в будущем, - говорит Юлия.

- Мне в принципе нравится думать, решать практические задачи, - продолжает наша героиня.

Удар кулаком в лицо

На преддипломной практике, которую Юлия Котова также проходила в Московском МСО города Рязань, она познакомилась со смертью… Следователь по особо важным делам взял ее с собой на место убийства.

Общежитие на улице Бирюзова в Рязани. Алкоголь, ссора из-за женщины. Один мужчина наносит смертельное ранение другому… Но бытовые пьяные расправы - все же не так глубоко западают в душу. Гораздо сложнее работать, когда в деле фигурирует ребенок.

- Мое первое расследованное уголовное дело было о применении насилия в отношении представителя власти, - рассказывает Юлия. - Ситуация довольно типичная. Мужчина и девушка, не состоявшие в браке, расстались, совместный ребенок остался жить с матерью. Молодой человек неоднократно пытался насолить бывшей возлюбленной, постоянно повторяя, что не позволит сыну жить с ней. Однажды он увидел, что девушка сидит с подружкой во дворе и пьет пиво - мальчик находился рядом. Недолго думая, он набрал номер телефона полиции и пожаловался на «непутевую мать». Когда приехала инспектор по делам несовершеннолетних, и ребенок, и мама были уже в квартире. Общение не задалось, женщина решила, что у нее пришли отобрать сына, и ударила девушку-инспектора.

В рамках расследования уголовного дела приходилось общаться с отцом ребенка, который все это, можно сказать, «организовал». Крайне неприятные воспоминания о нем остались. Маме назначили условное наказание, ребенка, забирать у нее не стали, дав женщине возможность воспитывать сына самой.

Еще был случай, когда мальчик из очень положительной многодетной семьи нашел на улице чужую банковскую карту и зачем-то расплатился ей…

Отметим, что с недавнего времени кража с банковского счета относится к тяжким преступления. Ужесточения в законодательстве были введены в том числе для того, чтобы снизить количество мошеннических действий с банковскими счетами граждан.

- Вот так на ровном месте подросток попал в очень неприятную ситуацию. С моральной точки зрения непросто видеть, как в общем-то неплохие ребята оказываются фигурантами уголовных дел.

«Все побежали, и я побежал»

Самое сложное уголовное дело за полгода работы следователя Котовой, по ее мнению, - о разбое и краже, совершенное троими несовершеннолетними на улице Крупской в Рязани. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили всех причастных к нападению на мужчину.

- Подростки распылили перцовый баллончик в лицо прохожему, тот попытался убежать. Ребята догнали, сбили с ног. Стали бить. Вытащили у мужчины мобильный телефон, а потом еще и перевели деньги с его карты в мобильном приложении. Разговариваю с подростками, спрашиваю, зачем они это сделали, а ребята, не знают, что и ответить. Мол, «все побежали, и я побежал». Сейчас это дело передано мной в суд. Предварительные слушания уже состоялись.

С Юлией мы встречались в день ее дежурства в отделе. Она переживала, что в любой момент может раздаться телефонный звонок и придется выехать на очередной труп или другое преступление. Совсем недавно воскресный вечер дежурства окончился для нее выездом на смертельное происшествие.

- 22 января позвонили из дежурной части. Говорят, в поселке Приокский скончавшийся. Ссора нетрезвых мужчин, вместе подрабатывавших и на двоих снимавших малосемейку, закончилась дракой. Один ударил другого сковородой по голове, тот в свою очередь разбил о его голову пару бутылок. Возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». К сожалению, находясь под воздействием алкоголя, люди не отдают себе в полной мере отчет о своих действиях, не задумываются о последствиях.

- Если взять историю отечественной или даже зарубежной криминалистики, в расследовании какого уголовного дела хотели бы проявить себя? - интересуемся у собеседницы.

- Наверное, в расследовании трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» - по-настоящему сложное дело, требующее от следователя максимального профессионализма и собранности. А если говорить о выборе специализации, то хотелось бы расследовать уголовные дела о врачебных ошибках. У меня брат-близнец медицинский университет заканчивает. Мы много общаемся, мне интересны дела, имеющие медицинскую составляющую. Как правило, речь идет о халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности должностными лицами, призванными сохранять здоровье людей.

В плане резонансных дел скажу так - да, на расследовании «громких» дел можно быстро сделать карьеру, но обычно в таких делах много жертв. Не хотелось бы, чтобы такое вообще происходило. Пусть все будут живы и здоровы!