Режиссер Арсений Кудря: Мы хотим, чтобы Рязанский театр драмы процветал еще хотя бы 235 лет!

Рязанский театр драмы официально поздравили с 235-м театральным сезоном Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В пятницу, 2 декабря, в Рязанском театре драмы прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилейному 235-му театральному сезону. На театральном капустнике прозвучали поздравления от коллег из рязанских театров, чиновников и депутатов.

Актеры Драмтеатра подготовили музыкальную программу. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В обновленном после ремонта театре еще осенью состоялась премьера спектакля по Мольеру «Тартюф», а позже с успехом прошел Международный фестиваль «Свидания на Театральной», и настало время принимать поздравления с новым юбилейным сезоном. Актеры подготовили праздничную музыкальную программу, наполненную шуточными номерами и подарками от гостей. Веселые поздравительные этюды и сюрпризы подарили коллегам коллективы Театра на Соборной, Музыкального театра, Театра кукол, представители Союза театральных деятелей РФ. Прозвучали поздравительные речи от почетных гостей.

Бориса Лагоду поздравил Константин Кириллов (справа). Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Министр культуры Рязанской области Марина Кауркина поздравила театр с 235-м юбилейным сезоном:

- Мы горды талантливой труппой Рязанского областного театра драмы. Мы вас ценим и любим! На ваших постановках зал всегда полон, а это значит, что зрители вами восхищаются. Желаю, чтобы ваши залы всегда были заполнены зрителями, чтобы звучали бурные овации, чтобы у вас открывалось новое дыхание, а новые веяния приносили только развитие.

В рамках мероприятия она наградила сотрудников театра грамотами от министерства культуры Рязанской области.

Музыкальный театр подготовил композицию из "Алых парусов". Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Председатель комитета по социальным вопросам Рязанской облдумы Сергей Пупков тоже вручил юбилярам официальные награды - благодарственные письма. Он пожелал оставаться театру «таким же молодыми 235-летними»:

- Не надо пытаться стать старше, чем наша губерния. Будьте молоды и задорны!

В завершении праздничного мероприятия перед зрителями выступил новый художественный руководитель Драмтеатра Борис Лагода.

- Рязанский драматический театр по праву входит в пятерку старейших театров России. Он снискал громкое славное имя за свою многолетнюю историю. Коллектив театра прекрасно знают не только в России, но и за рубежом. Здесь начинали свой путь многие очень известные театральные деятели - Анатолий Эфрос, Вера Ефремова, Жанна Виноградова и другие,- отметил он и пожелал новые ярких постановок и большого дальнего плавания.

Режиссер Драмтеатра Арсений Кудря пошутил:

- Теперь у нас в театральном мире есть второе название - «У Борисовичей». К нашему директору Семену Борисовичу Гречке недавно присоединился художественный руководитель Борис Борисович Лагода. Так загадаем желание, находясь между двумя Борисовичами. Мы хотим, чтобы Рязанский театр драмы процветал еще хотя бы 235 лет.