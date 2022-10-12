Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 13:10

Ремонт, новый режиссер и собственный шрифт. Обновленный Рязанский театр драмы откроет юбилейный сезон в октябре

Рязанский театр Драмы откроет сезон 21 октября премьерой «Тартюф» по Мольеру
Анастасия КУДРЯШОВА
Рязанский театр Драмы откроет сезон 21 октября премьерой «Тартюф» по Мольеру

Рязанский театр Драмы откроет сезон 21 октября премьерой «Тартюф» по Мольеру

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во вторник, 11 октября, в Рязанском театре драмы прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему юбилейному 235-му театральному сезону.

В ремонт – на гастроли

В стенах театра продолжается ремонт, и, прежде всего, участники встречи рассказали о проведенных масштабных работах. Замминистра культуры Рязанской области Нелли Дашевская пояснила, что по программе в рамках нацпроекта «Культура» театру выделили на капитальный ремонт более 139 млн рублей. На эти средства обновили оснащение, фасад, внутренние цеха, фойе, зрительный зал и сцену. Сейчас отделочные работы близятся к завершению, и 21 октября обновленный театр распахнет свои двери для зрителя.

Директор Рязанского театра драмы Семен Гречко рассказал о том, как проходила работа труппы с начала ремонтных работ прошлой весной. Рязанские актеры очень много гастролировали - побывали в Тамбове, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Иванове, Таганроге, успешно участвовали во многих театральных фестивалях.

- Мы показывали свои спектакли для жителей ЛНР и ДНР, в Ростовской области - рядом с местом проведения СВО, - также отметил он.

Руководитель театра рассказал о работе над новыми постановками, которых в новом сезоне будет восемь.

В театре завершаются отделочные работы.

В театре завершаются отделочные работы.

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Современно и консервативно

Рязанский театр драмы изменится не только внутри и снаружи, но и по-новому предстанет на афишах и печатной продукции. Московская студия дизайна выполнила для театра новый бренд-бук.

- Мы поставили задачу сделать новый стиль современным, но при этом консервативным. Найти баланс для нашего театра с богатой историей. Дизайнеры покопались в истории и обнаружили, что в год основания нашего театра в Италии был разработан шрифт Bodoni, который очень похож на тот, что использовался наших программках 19 века. Его модернизировали, и теперь у нашего театра есть свой уникальный шрифт – «Рязаньдрама», - отметил главный художник театра Геннадий Скоморохов.

Теперь афиши и плакаты театра будут создавать на основе нового шрифта, а также общей концепции и цветовой палитры. Также решено в новом сезоне проводить в фойе выставки работ рязанских фотографов и художников.

Фасад театра останется неизменно в историческом стиле.

Фасад театра останется неизменно в историческом стиле.

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Возвращение к настоящему театру

На пресс-конференции представили нового режиссера театра – Арсения Кудрю. Он давно известен и любим рязанцами, как актер, занятый во многих спектаклей Драмтеатра.

- У Арсения богатый артистический и жизненный опыт, и ему есть, что рассказать зрителю в своих спектаклях, - представил нового режиссера Семен Гречко.

Между тем, Арсений Кудря уже представил зрителям в прошлом сезоне две свои режиссерские работы – новогодний спектакль и постановку по пьесе рязанского автора Игоря Витренко «Я танцую как дебил».

- Сейчас я работаю над постановкой по пьесе Островского, и мне хотелось бы вернуться к настоящему, драматическому театру. Мне кажется, сейчас у зрителя есть потребность в понятном разговоре, человечности. Язык Александра Островского в нашей постановке будет звучать почти без изменений, - признался режиссер, добавив, что одновременно продолжит актерскую работу, правда, уже не в том объеме, как прежде.

Известный рязанский актер Арсений Кудря теперь режиссер Драмтеатра.

Известный рязанский актер Арсений Кудря теперь режиссер Драмтеатра.

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Еще две премьеры, которые ждут рязанского зрителя, в ближайшее время - мелодрама по Сигалу «История любви» и моноспектакль «Первый урок», который проходит в новом формате – «театр в классной комнате».

- «История любви» в свое время был достаточно успешно принят зрителями не только в нашей стране. Надеюсь, что на этот раз он тоже найдет отклик в сердцах зрителей. Подобная история воспринимается как классическая мелодрама, с хорошей музыкой. Думаю, этот спектакль будет всегда пользоваться популярностью, - поделился Арсений Кудря.

Также театр продолжает подготовку к фестивалю «Свидания на Театральной», который пройдет с 14 по 20 ноября. А пока ближайшая премьера состоится 21 октября – комедия по Жану-Батисту Мольеру «Тартюф».

Фасад театра останется неизменно в историческом стиле.

Фасад театра останется неизменно в историческом стиле.

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Культура: театр