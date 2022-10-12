Ремонт, новый режиссер и собственный шрифт. Обновленный Рязанский театр драмы откроет юбилейный сезон в октябре

Рязанский театр Драмы откроет сезон 21 октября премьерой «Тартюф» по Мольеру Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во вторник, 11 октября, в Рязанском театре драмы прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему юбилейному 235-му театральному сезону.

В ремонт – на гастроли

В стенах театра продолжается ремонт, и, прежде всего, участники встречи рассказали о проведенных масштабных работах. Замминистра культуры Рязанской области Нелли Дашевская пояснила, что по программе в рамках нацпроекта «Культура» театру выделили на капитальный ремонт более 139 млн рублей. На эти средства обновили оснащение, фасад, внутренние цеха, фойе, зрительный зал и сцену. Сейчас отделочные работы близятся к завершению, и 21 октября обновленный театр распахнет свои двери для зрителя.

Директор Рязанского театра драмы Семен Гречко рассказал о том, как проходила работа труппы с начала ремонтных работ прошлой весной. Рязанские актеры очень много гастролировали - побывали в Тамбове, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Иванове, Таганроге, успешно участвовали во многих театральных фестивалях.

- Мы показывали свои спектакли для жителей ЛНР и ДНР, в Ростовской области - рядом с местом проведения СВО, - также отметил он.

Руководитель театра рассказал о работе над новыми постановками, которых в новом сезоне будет восемь.

В театре завершаются отделочные работы. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Современно и консервативно

Рязанский театр драмы изменится не только внутри и снаружи, но и по-новому предстанет на афишах и печатной продукции. Московская студия дизайна выполнила для театра новый бренд-бук.

- Мы поставили задачу сделать новый стиль современным, но при этом консервативным. Найти баланс для нашего театра с богатой историей. Дизайнеры покопались в истории и обнаружили, что в год основания нашего театра в Италии был разработан шрифт Bodoni, который очень похож на тот, что использовался наших программках 19 века. Его модернизировали, и теперь у нашего театра есть свой уникальный шрифт – «Рязаньдрама», - отметил главный художник театра Геннадий Скоморохов.

Теперь афиши и плакаты театра будут создавать на основе нового шрифта, а также общей концепции и цветовой палитры. Также решено в новом сезоне проводить в фойе выставки работ рязанских фотографов и художников.

Фасад театра останется неизменно в историческом стиле. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Возвращение к настоящему театру

На пресс-конференции представили нового режиссера театра – Арсения Кудрю. Он давно известен и любим рязанцами, как актер, занятый во многих спектаклей Драмтеатра.

- У Арсения богатый артистический и жизненный опыт, и ему есть, что рассказать зрителю в своих спектаклях, - представил нового режиссера Семен Гречко.

Между тем, Арсений Кудря уже представил зрителям в прошлом сезоне две свои режиссерские работы – новогодний спектакль и постановку по пьесе рязанского автора Игоря Витренко «Я танцую как дебил».

- Сейчас я работаю над постановкой по пьесе Островского, и мне хотелось бы вернуться к настоящему, драматическому театру. Мне кажется, сейчас у зрителя есть потребность в понятном разговоре, человечности. Язык Александра Островского в нашей постановке будет звучать почти без изменений, - признался режиссер, добавив, что одновременно продолжит актерскую работу, правда, уже не в том объеме, как прежде.

Известный рязанский актер Арсений Кудря теперь режиссер Драмтеатра. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Еще две премьеры, которые ждут рязанского зрителя, в ближайшее время - мелодрама по Сигалу «История любви» и моноспектакль «Первый урок», который проходит в новом формате – «театр в классной комнате».

- «История любви» в свое время был достаточно успешно принят зрителями не только в нашей стране. Надеюсь, что на этот раз он тоже найдет отклик в сердцах зрителей. Подобная история воспринимается как классическая мелодрама, с хорошей музыкой. Думаю, этот спектакль будет всегда пользоваться популярностью, - поделился Арсений Кудря.

Также театр продолжает подготовку к фестивалю «Свидания на Театральной», который пройдет с 14 по 20 ноября. А пока ближайшая премьера состоится 21 октября – комедия по Жану-Батисту Мольеру «Тартюф».