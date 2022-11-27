Антон Лиссов и Сергей Макаров (экс-Little Big) дадут концерт в Рязани в составе Jane Air 1 декабря 2022 года.

1 декабря 2022 года в Рязани состоится концерт группы Jane Air, солистом и бас-гитаристом которой являются бывшие участники коллектива Little Big – Антон Лиссов и Сергей Макаров.

На концерте в «Фабрике» (Соборная площадь, 21) музыканты представят вниманию новый альбом «Миелофон» и сыграют свои лучшие треки, в том числе главный хит двадцатилетия Junk (2004).

Антон Лиссов и Сергей Макаров создали Jane Air в далеком 1999 году.

В 2013-2014 годах выступали в составе панк-поп коллектива Little Big.

После начала СВО фронтмен Little Big Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская покинули Россию, обосновавшись в США, а Антон Лиссов и Сергей Макаров вернулись к Jane Air, с которым активно гастролируют по стране.

Начало концерта в Рязани в 20:00.

Билеты, стоимостью от 1300 до 2000 рублей можно купить на uptickets.

Возрастные ограничения 16+