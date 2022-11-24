Все мобильники под запретом, даже трофейные. Рязанцам объяснили, почему у мобилизованных изымают телефоны

В рязанском военкомате пояснили, почему мобилизованным запрещены гаджеты Фото: Иван МАКЕЕВ

Частичная мобилизация завершилась, однако военкоматы продолжают работать с добровольцами и получившими ранее отсрочку по состояния здоровья. Кроме того, продолжается осенний призыв, начавшийся на месяц позже обычного. У военнообязанных возникают вопросы о том, правомерно ли их вещи досматривают в пунктах приема и забирают гаджеты. «КП - Рязань» выяснила в военкомате Рязанской области требования закона при наборе на службу по призыву и мобилизации.

Без телефона и умных часов

Современные люди настолько сроднились со смартфоном, что представить нашу жизнь без этого гаджета уже сложно. И если «на гражданке» у обычного человека почти нет шансов добровольно избавиться от интернет-зависимости, то для военнообязанного это насущная необходимость.

После объявления частичной мобилизации у призванных возникло множество вопросов, и один из главных – можно ли брать в воинские части смартфон и другие гаджеты с интернетом? Многие из призванных столкнулись с непониманием, почему их вещи досматривают и забирают мобильные. Но у военных на это есть законные основания.

Как нам пояснили в комиссариате Рязанской области, с начала частичной мобилизации участились случаи появления в интернете фото и видеоматериалов с данными геолокации. Эта информация дискредитирует Вооруженные силы РФ, раскрывает противнику секретную информацию, что абсолютно недопустимо.

- Чтобы исключить подобные случаи и не допустить распространение недостоверной информации, на высшем уровне было принято решение. Мы получили строгие требования, касающиеся запрета использования на территории воинских частей мобильных устройств и других гаджетов, - пояснили в военкомате.

Согласно распоряжению, в воинской части запрещено использовать устройства мобильной связи с расширенными мультимедийными возможностями. А на территории иностранных государств под запрет попадают любые мобильные устройства связи, в том числе трофейные: телефоны, смартфоны, планшеты, коммуникаторы, умные часы, фитнес-браслеты, фотоаппараты, видеокамеры и другие устройства с доступом к интернету. Запрет распространяется на всех военнослужащих, в том числе должностных лиц всех категорий.

Чтобы эти правила строго соблюдалось, военкомов и начальников пунктов отбора на военную службу по контракту обязали собирать с мобилизованных соответствующие подписи и хранить ведомости три года. В письменной форме их знакомят с ФЗ-76 о запрете использования военнослужащими при исполнении обязанностей мобильных устройств с расширенными мультимедийными возможностями.

Закон запрещает мобилизованным уходить в увольнения с выходом в город из воинских частей.

В увольнение – только по семейным обстоятельствам

Распоряжение обязывает также проверять личные вещи мобилизованных на предмет наличия смартфонов. Также закон обязывает проверять личные вещи мобилизованных в воинской части, в том числе после встреч с родственниками в комнате посетителей. Мобильные и другие гаджеты безоговорочно изымают.

Кроме того, закон запрещает мобилизованным уходить в увольнения с выходом в город из воинских частей. Но есть исключения – частные случаи по семейным обстоятельствам.

Что касается использования обычных кнопочных мобильных для звонков близким, то военнообязанным придется сдавать устройства на время. В подразделениях оборудованы места для хранения кнопочных мобильных – выдают телефоны строго по регламенту.

- При получении распоряжения на убытие личного состава за пределы РФ требуется организовать добровольную сдачу кнопочных телефонов в военкоматы по месту призыва, - уточнили в военкомате.

В законе неслучайно так щепетильно расписаны требования к обращению с гаджетами, ведь военнослужащие своими неразумными действиями могут поставить под угрозу свою жизнь и жизни своих близких. В ходе выполнения специальной военной операции мобильные телефоны представляют реальную угрозу жизни военнослужащего, его сослуживцев и мешают выполнению боевых задач, так как предоставляют противнику возможность обнаружения по сотовому сигналу.

ВАЖНО

В случае возникновения вопросов военнослужащим необходимо обращаться к руководству воинской части, Военную прокуратуру или профильные ведомства.