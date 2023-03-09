Ученые заманивают аистов в Рязань комфортным жильем и страхованием жизни

Фото: Рязанский Дом Белого Аиста.

В Рязанском Доме Белого Аиста в селе Кораблино ведется подготовка к весенне-летнему аистинному сезону. В работах задействованы десятки людей. Среди них – электрики, IT-специалисты и строители.

Близ территории РДБА реконструировали еще одну гнездовых опоры. Чтобы угодить аистам, ее нарастили в высоту, до уровня той опоры, на которой два года назад загнездилась дикая пара. Обновленная вышка находится за оградой РДБА в болотистой местности. Это очень удобно для аиста-добытчика: больше возможностей быстро найти пропитание для себя и семьи. Да и хищные звери не подберутся. Остерегаться есть кого: временами в Рязанский Дом Белого Аиста наведываются лисы. В подтверждении чего на снегу остаются их следы. А работающие круглосуточно камеры фиксируют и самих непрошенных гостей (см. видео).

Выпасть из гнезда у птенцов не получится

Все гнезда на вышках оснащены камерами. В этом году их заменили на более современные. Они позволят наблюдать за дикими аистами в режиме он-лайн и выводить более четкую картинку. Поэтому для подписчиков уже ставший традиционным конкурс на видеофиксацию главных событий в каждой аистинной семье в этом году будет продолжен.

Чтобы оценить масштабность проекта, достаточно рассказать хотя бы о следующем нюансе. Для установки камеры на одно гнездо потребовалось протянуть порядка 300 м провода. Это не представляет никакой опасности для пернатых жильцов. Все меры предосторожности проработаны до мелочей.

Еще один новый элемент на металлических опорах – специальная сетка под гнездом. Или «птенцеуловитель», как ее прозвали местные орнитологи. Она поможет спасти жизни птенцов в кладке и только родившихся малышей в ситуации, если родители решат выкинуть их из гнезда. Опыт предыдущих лет, к сожалению, такие ситуации не исключает. Молодые папа и мама либо оказываются неготовыми к новой для них роли, либо попросту путают собственные яйца со строительным мусором. Или же избавляются от наиболее слабых своих детенышей, что также имеет место быть в животном мире.

Полюбят ли друг друга Мартин и Марта?

На территории РДБА тоже шумно. Ведутся масштабные строительные работы по модернизации домиков постоянных питомцев РДБА. Это известная многим в стране многодетная пара Гоша и Руслана и привезенные год назад из Санкт-Петербурга Мартин и Марта. Последние только в этом году станут «совершеннолетними». Им исполнится по три года, и они смогут создать полноценную семью. Правда, пока орнитологи не наблюдают между ними особой привязанности и заинтересованности друг другом. Поэтому парность этих двух особей пока под вопросом.

Фото: Рязанский Дом Белого Аиста.

Но условия для дальнейшей совместной жизни им все же улучшают. Во-первых, увеличивают площадь за счет пристройки к вольеру с гнездом нового домика. В нем будет не так жарко летом, как в прежнем. А в холодный период, наоборот, станет теплее из-за теплого пола с двусторонней пароизоляцией и железной преградой от крыс.

Кроме этого в домике будет постоянная подача свежей воды. Орнитологу РДБА, «няне» местных аистов и аистят Антону Барановскому не придется таскать драгоценную жидкость ведрами из ближайшего водоема. Прямо под домиком пробурили 25-метровую скважину. Сотрудники РДБА свято верят, что доброе отношение к этим благородным краснокнижным птицам, чистая питьевая вода и улучшенное БАДами питание позволят увеличить численность белого аиста, выведенного в неволе.

Дикую природу с 2020 года пополнили более двух десятков выпускников Рязанского Дома Белого Аиста. Следить за судьбой некоторых птиц стало возможно благодаря кольцеванию и установке трекеров перед выпуском на волю. В этом году орнитологи ожидают еще больший прирост численности новорожденных аистов в Рязанской области. Первых переселенцев ожидают уже в конце месяца.