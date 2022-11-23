В бюджете 2023 года учтены средства на выполнение всех социальных обязательств перед рязанцами

Аркадий Фомин рассказал, в каких условиях готовился проект бюджета.

17 ноября в Рязанской областной Думе прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Председатель законодательного собрания Аркадий Фомин отметил, что депутаты тщательно проработали основные характеристики бюджета на комитетах, а также обсудили его проект с губернатором Павлом Малковым.

- Еще раз убедились, что у нас общее видение основных направлений и приоритетов бюджетной политики, - отметил Аркадий Васильевич. - Финансирование многих вопросов уже предусмотрено.

По словам спикера Рязанской областной Думы, бюджет формировался в достаточно непростых экономических условиях с учетом сложившейся обстановки в стране и регионе.

- Мы опирались на задачи, которые ставит президент РФ, губернатор, которые прописаны в национальных проектах. В первую очередь нам важно, что в расходной части бюджета учтены средства на выполнение всех социальных обязательств перед рязанцами, - подчеркнул председатель парламента.

Власти предусмотрели финансирование заработной платы бюджетной сферы, индексацию социальных выплат выше уровня инфляции, повышение МРОТ и прожиточного минимума, а также поддержку отдельных категорий граждан, мобилизованных и тех, кто ушел добровольцем по контракту.

В последующие три года продолжится поддержка импортозамещающих предприятий, производств, ориентированных на экспорт. В 2023 году Рязанская область получит из федерального бюджета 22 млрд рублей. Выделяемые деньги будут направлены на строительство и ремонт дорог, объектов социальной инфраструктуры, детских садов, школ, учреждений культуры.

- Также надеемся на дополнительные трансферты из федерального бюджета. Работу в этом направлении ведем ежедневно, - заверил вице-губернатор региона Артем Бранов.

Отметим, что в настоящее время над привлечением дополнительных федеральных средств активно работают губернатор Рязанской области Павел Малков и депутат Государственной Думы РФ от нашего региона Андрей Макаров.

Льготы должны давать экономический эффект

Кроме депутатов, руководителей министерств и ведомств главный экономический документ региона активно обсудили представители общественности. Прозвучали конкретные вопросы практически по каждой сфере, и руководители исполнительных органов власти дали подробные, развернутые разъяснения.

Представитель регионального отделения «Деловой России» Владимир Моторжин в рамках публичных слушаний выступил с предложением начинать обсуждение расходных статей бюджета с рассмотрения эффективности этих расходов в предыдущем году.

Предложение предпринимателя поддержал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, указав, что эта тема очень важная и ее нужно совместно с экономическим блоком регионального правительства рассмотреть на комитете.

- Прежде чем мы начинаем слушания по бюджету, сначала смотрим на эффективность принятых мер, вложенных средств в те или иные направления. Особенно это касается предоставления налоговых льгот, - подчеркнул Аркадий Фомин. - Нужно понимать, что эти выпадающие доходы к нам вернутся с дополнительным доходом. Общественность тоже должна знать, какие меры были приняты, какой эффект от этого получил наш областной бюджет и экономика Рязанской области.

Аркадий Фомин поручил первому заместителю председателя Рязанской областной Думы Александру Шевыреву курировать этот вопрос и планировать на следующий год.

Безнал в транспорте и помощь при ипотеке

Подняли на слушаниях ряд проблем, напрямую касающихся жителей региона - от льготного ипотечного кредитования до безналичной оплаты транспорта в районах. В частности, председатель Рыбновской районной Думы Александр Котягин акцентировал внимание на программе льготной ипотеки. Он отметил, что ее действие завершается в 2022 году, и попросил уточнить, есть ли у региона планы по ее продлению. На вопрос ответил исполняющий обязанности регионального министра строительного комплекса Юрий Кулешов.

- В Рязанской области планируется внедрение мероприятий по льготному ипотечному кредитованию. С этой целью с АО «ДОМ.РФ» заключается соглашение, после чего будет разработан механизм компенсации выпадающих доходов АО «ДОМ.РФ». В проекте областного бюджета на эти цели заложено 50 миллионов рублей, - сообщил представитель регионального минстроя. Что касается системы безналичной оплаты в транспорте, давно внедренной в Рязани, то уже летом следующего года, такая практика появится и в районах области.

- В рамках реализации проекта «Единая цифровая карта жителя Рязанской области» совместно с региональным министерством цифрового развития планируется внедрить транспортное приложение, предоставив пассажирам возможность оплаты проезда по всей территории региона с 1 июля 2023 года, - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун, отвечая на вопрос представителя общественного совета при Рязанской областной Думе Виктора Пронькина.

Устранение цифрового неравенства

Продолжая тему цифровизации, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов рассказал о планах по установке в регионе вышек сотовой связи. Этот вопрос поднял представитель Михайловской районной Думы, указав, что во многих населенных пунктах по-прежнему нет доступа к сети интернет, а мобильная связь некачественная.

- С 2022 года на территории Рязанской области уже реализуется федеральный проект по устранению цифрового неравенства. Проект подразумевает строительство вышек сотовой связи в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. В этом году благодаря программе в 11 населенных пунктах Михайловского, Милославского, Александро-Невского, Спасского, Кораблинского районов уже установили вышки сотовой связи. Еще в пяти населенных пунктах установка ожидается в первом квартале 2023 года.

По словам министра, по поручению губернатора, отрабатываются и дополнительные возможности установки вышек.

- Мы предложили Минцифры РФ совместный проект по ускорению процесса по устранению цифрового неравенства. Речь также идет об установке вышек сотовой связи, там будут участвовать как федеральные, так и региональные деньги.

В планах министерства в 2023 году установить вышки в 17 населенных пунктах Рязанской области. В настоящее время вопрос по софинансированию отрабатывается с Минцифрой РФ. Там предложение рязанских коллег одобрили.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова, отвечая на вопрос председателя совета Рязанской торгово-промышленной палаты Алексея Яшкина, рассказала, что с 1 января 2023 года вступает в силу новый федеральный закон, согласно которому вводится институт единого налогового счета налогоплательщика. Но заверила, что сбоев с поступлением финансовых средств в областной бюджет возникнуть не должно.

- Цель закона - упростить жизнь налогоплательщика. Никаких кардинальных изменений в расчете самих налогов этот институт не несет. Меняется только порядок уплаты. Устанавливается единый срок подачи деклараций, и налогоплательщик будет уплачивать налоги одной суммой, указав свой ИНН. Дальше уже будут работать налоговая служба и казначейство.

В ТЕМУ

Объем расходов по национальному проекту «Здравоохранение» в Рязанской области в 2023 году составит 1,5 млрд рублей. Большая часть этих денег пойдет на модернизацию первичного звена здравоохранения - 1,1 млрд рублей. Запланировано строительство 13 ФАПов, капитальный ремонт 38 объектов первичного звена, покупка 20 транспортных средств, а также оборудования и медицинских изделий.