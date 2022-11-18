Расследование рязанской школьницы и экспертиза ДНК. Еще одна тайна в истории страшной войны

Возложение венков и цветов... Фото: Ирина КОТОВА.

12 ноября в райцентре Кораблино торжественно перезахоронили останки членов экипажа советского самолета, сбитого в конце сорок первого года в небе над районом.

«Машина пошла к земле»

Согласно архивным данным, трагедия произошла 1 декабря 1941 года примерно в половине четвертого вечера.

- «Холодный декабрь 1941 года. Хмурый день, погода - хуже не придумаешь. И вдруг откуда-то сверху частые пулеметные очереди, - делился с читателями кораблинской газеты «Под знаменем Ленина» в конце восьмидесятых Алексей Волошин. - В смертельном хороводе завертелись два непримиримых врага - немецкий истребитель и наш бомбардировщик. Минут через десять наша машина пошла к земле, оставляя дымный след…»

По воспоминаниям бывшего начальника райотдела НКВД Аркадия Федоровича Королева, у всех погибших летчиков были документы. Их забрали сотрудники милиции. Начальником райотдела тогда служил товарищ Курков, но вскоре он погиб, и информация затерялась. Когда в 1949 году устанавливали плиту на захоронении экипажа - памятник уже был безымянным.

Долгое время кораблинские краеведы, учителя и школьники предпринимали попытки установить фамилии защитников Отечества, но безрезультатно. Новой главой в этой истории стало школьное расследование 11-классницы Кораблинской средней школы имени Героя РФ И. В. Сарычева Анастасии Чумаковой.

Расследование Анастасии

Анастасия уже довольно долго собирала информацию среди местного населения, когда узнала про трагическую судьбу летчика Михаила Дозмарова (1917-1941). Его бомбардировщик ДБ-3Ф 22 октября 1941 года рухнул возле рязанского села Агро-Пустынь. В той катастрофе летчику и экипажу (кроме убитого еще над целью стрелка-радиста Николая Ионова) удалось спастись. Но война продолжалась… Последовали новые задания. 1 декабря 1941 года самолет старшего лейтенанта Дозмарова вылетел на бомбардировку очередной цели. Машина на аэродром не вернулась…

В тот день вместе с Михаилом Федоровичем пропал без вести его сослуживец по 53-му дальнему бомбардировочному авиаполку, стрелок-радист Ахмат Касаев. Именно эта фамилия и стала ключевой в расследовании кораблинской школьницы. В списке безвозвратных потерь Дозмаров и Касаев числятся друг за другом.

Летчик Дозмаров (1917-1941). Фото: Семейный архив.

Анастасия выяснила, что Шукур Тебуев (актер, поэт, прозаик, сценарист) посвятил Ахмату Касаеву, награжденному орденом боевого Красного знамени, стихотворение, где однозначно указал место захоронения стрелка-радиста - Кораблино Рязанской области. Точно такую же географическую привязку приводит в документальном фильме родная сестра фронтовика - Келимат. Женщина сообщает, что прежде в их семье были документы о захоронении… Но в 1943 году грянула депортация карачаевского народа - взять с собой ничего из вещей не разрешили.

Родители знали, что сын погиб и похоронен в Кораблине Рязанской области. Подчеркнем, что во всем районе имеется только одно воинское захоронение летчиков - то самое, которое долгие годы оставалось безымянным!

Анастасия Чумакова логично предположила, что именно Ахмат Касаев и покоится в братской могиле. Вместе с ним последний приют нашли Михаил Дозмаров, Павел Иваницкий и Владимир Воронцов.

ДНК-экспертиза

Но чтобы точно установить это, необходимо было найти номерные обломки двигателя самолета или же провести ДНК-экспертизу и сравнить полученные результаты с образцами, взятыми у сына летчика Дозмарова - Николая Михайловича, проживающего в Рязани.

Чуть больше года назад после оформления всех необходимых бумаг вместе с главой администрации города Кораблина Вячеславом Ермаковым представители регионального отделения «Поискового движения России» извлекли останки из братского захоронения №62-28. Большинство костей, в том числе фрагменты черепа, были перебиты и разорваны, что свидетельствовало о тяжелейших травмах, полученных людьми во время катастрофы самолета. Тогда, в сорок первом, кораблинцам пришлось собирать экипаж буквально по частям.

2 ноября 2021 года. Эксгумация захоронения. Руководитель региональных поисковиков Николай Стрелков изучает фрагменты скелета. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Поднятые из земли останки взяли на исследование специалисты ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Д. И. Мастбаума» (начальник Денис Николаевич Услонцев). Такого рода работы в Рязанской области проводились впервые и потребовали огромных временных затрат. К сожалению, выделить ДНК для всех пяти человек не получилось… Но работа по поиску их имен продолжается.

Вместо послесловия

12 ноября останки летчиков перезахоронили на новом более удобном для патриотических церемоний месте под совершенно новым красивым монументом.

Над кораблинской землей летели слова из стихотворения Юрия Левитанского «Память» в исполнении одиннадцатиклассницы Екатерины Макаровой. Это было настолько сильно и искренне, что потрясло всех до глубины души. Так проникновенно говорить о далекой войне может только тот, в чьем сердце болью потерь и радостью Победы она живет и поныне.

В честь погибших героев был дан троекратный оружейный салют.