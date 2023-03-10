«Пожалуйста, помогите нам. Больше нет никакой надежды...» Рязанские волонтеры рассказали о работе на Донбассе

Рязанские волонтеры на Донбассе: «Если мы не поможем людям, им не поможет никто»

Волонтеры Благотворительного фонда Захара Прилепина помогают жителям Донбасса с 2014 года. Сейчас неравнодушные люди заботятся о тех, кто проживает на освобожденных территориях ЛНР и ДНР, Запорожья и Херсона. Пожилые, дети, инвалиды, лежачие больные оказались в сложных условиях. В домах нет воды, электричества, отопления, а в аптеках не найти жизненно необходимых лекарств.

В волонтерские центры еженедельно поступают тонны гуманитарной помощи, собранной со всей России. Люди помогают разгружать, сортировать груз и развозят нуждающимся. Среди тех, кто сейчас работает там, есть приехавшие из Рязанской области.

К примеру, рязанская семейная пара Ника и Денис регулярно приезжают в Донбасс в качестве волонтеров. Уже неделю они помогают оказывать медицинскую помощь от фонда Прилепина.

- Я приехала сюда, как врач, - рассказывает Ника. - Мы выезжаем по заявкам к инвалидам, к лежачим больным – оказываем адресную помощь. Деятельность волонтеров проходит в условиях повышенной опасности. Передвигаемся мы в полном обмундировании – в бронежилетах, касках, с аптечками.

- У многих больных состояние удручающее. Люди не имеют возможности получить медицинскую помощь, приобрести необходимые препараты. Есть лежачие пациенты, но провести гигиену невозможно – в домах нет воды, нельзя элементарно помыть человека. Мы привозим пеленку, влажные салфетки. Очень много пожилых людей, которым никто не помогает. Много лежачих больных, много инвалидов, как пожилых, так и детей. Если мы не будем им помогать, приезжать и привозить лекарства, и необходимые средства, например, памперсы для лежачих больных, то им будет очень тяжело. В аптеках они даже элементарно не могут найти антибиотики. У нас же в центре есть нужные препараты. Мы сначала собираем заявки от нуждающихся, и отправляем запрос на конкретные группы препаратов – инсулин, обезболивающие, антибиотики. Под эти заявки оформляется запрос, центр собирает средства и закупает необходимые препараты.

На вопрос что же движет волонтерами, они отвечают абсолютно просто:

- Движет, в первую очередь, желание помочь людям. Здесь такая обстановка, что если мы не поможем, им не поможет никто. Они кричат о помощи. Просят: «Пожалуйста, помогите нам. Больше нет никакой надежды».

«Школам не хватает книг на русском языке»

- Мы принимаем гуманитарный груз из России, разгружаем машины, сортируем и обеспечиваем мирное население и военных. Мы развозим одежду, продовольствие, лекарства. Работаем с бойцами на передовой. Доставляем им снаряжение, питание. Помогаем госпиталям - поставляем лекарства. Стараемся помогать школам - развозим литературу. У них есть большие проблемы с книгами на русском языке, с учебными пособиями, особенно для старших классов, - рассказывает старший смены волонтерского центра Михаил Подольский.

Раз в неделю в волонтерский центр приезжает многотонный «КамАЗ» с гуманитарным грузом и начинается работа. Как только машина паркуется, волонтеры приступают к разгрузке и сортировке вещей.

- У нас есть проблема с мужской одеждой. Много приходит женских и детских вещей, а мужской – дефицит. Видимо, это связано с тем, что мужчины редко меняют одежду, - отмечает Михаил. – Каждый раз мы отправляем запросы, указываем потребности в определенном груза. И неравнодушные помогают, присылают нужные вещи. Со всей страны посылки приходят в перевалочные сборные пункты в Ростове-на-Дону, Таганроге, а там формируются машины и приходят к нам. Помощь поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, из Сибири, южных регионов – со всей страны. Некоторые даже сами приезжают на своих машинах, привозят груз целенаправленно в отряды, прямо на передовую.

В ответ на свою деятельность волонтеры получают огромное количество отзывов.

- В наш рабочий чат поступает огромное количество благодарных отзывов. Военные и мирные граждане выражают благодарность. Мы много помогаем пожилым людям, лежачим больным, инвалидам, многодетным семьям. Мы оказываем даже адресную помощь. Развозим необходимое по конкретным адресам, в квартиры доставляем людям, которые не могут передвигаться. На Новый год мы провели масштабную акцию. Дети писали письма «Деду Морозу» с пожеланиями подарков. И мы покупали именно то, что хотели ребята. Посетили множество городов - Лисичанск, Северонецк и другие. У нас работало шесть пар Дедов Морозов и Снегурочек, которые развозили подарки по домам. Подарки, кстати, были очень хорошие – телефоны, планшеты, игрушки. Родители были настолько тронуты, что многие даже плакали.

Волонтеры с батальоном «Оплот» в составе Росгвардии.

«Будни волонтеров нескучные»

От Рязанской области волонтерам гуманитарный груз передали представители учебного центра начальной военной подготовки и тактической медицины «Дружина» Андрей Нестеров и Павел Бурмистров, депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев. Они также пополнили запасы добровольческого батальона «Оплот» в составе Росгвардии. Рязанцы подготовили и провели для волонтеров, которые работают в зоне СВО, спецкурс выживания.

- Ребята из Мурманска, Минска, Рязани, Владимира - широкая география человеческой души и неравнодушных людей, заслуживающих уважение! Будни волонтеров нескучные, ежедневно сопряжены с добрыми делами и, к сожалению, огромным риском для жизни. Инициатива «Дружины» провести для волонтеров занятия по тактической медицине была воспринята с большим энтузиазмом, - отметил Павел Бурмистров. - Акцент в обучении сделали на медпомощь, необходимую для спасения человеческой жизни при минно-взрывных травмах и контузиях. Обратная связь из первых уст, положительные отзывы о подобных практических занятиях обозначили острую, жизненно важную потребность в разработке курса тактической медицины и общей безопасности на территории проведения СВО для волонтеров. По возвращению в Рязань мы сконцентрировались на подготовке уникального спецкурса для волонтеров и добровольцев и успешно внедрили его на базе учебного центра «Дружина».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Григорий Парсентьев не в первый раз приезжал с гуманитарной миссией в ЛНР и ДНР.

- Моя волонтерская работа с началом СВО началась, фактически, 24 февраля 2022 года в Ростове – на – Дону. После признания ЛНР и ДНР наступил следующий очень активный этап волонтерской деятельности по всей России. Очень много людей эвакуировали из, теперь уже признанных, республик. На 24 февраля мои коллеги, под руководством Юрия Мезинова, организатора гуманитарной помощи Донбассу с 2014 года, запланировали доставку гуманитарки в ПВР деткам и пресс-конференцию по вопросам волонтерства и помощи эвакуированным. В несколько ПВР в Ростове-на-Дону мы конечно гуманитарную помощь для детей отвезли, только пресс-конференция была уже по поводу начала СВО. А 25 февраля мы по всем аптекам Ростова собирали медицину и отвозили ее на границу ЛНР ополченцам. Началось наступление и появилось, соответственно, большое количество 300-х. В последующем сбор гуманитарной помощи и несколько поездок в ЛНР. Самое сильное впечатление, конечно, произвела работа волонтером в Штабе Захара Прилепина. Мы работали в Северодонецке, Лисичанске и пригородах где то через месяц после их освобождения. Разрушенная инфраструктура, разбитые дома… И глаза людей оставшихся без крова, воды, еды, медицины. Вот для того, чтобы в этих глазах появились искры радости и благодарности и работают волонтеры. Еще одним очень важным направлением является помощь подразделениям воюющим на фронтах СВО. Наши земляки и как добровольцы и как мобилизованные участвуют в боевых действиях. Соответственно все для фронта, все для победы! Формируем по заявкам грузы и отправляем их в конкретные подразделения или на гуманитарные склады в ЛНР, откуда уже по потребности все доходит до бойцов. Конкретно для меня подшефным является батальон «Оплот» в составе Росгвардии, где, в том числе, служит Захар Прилепин и мой друг, однопартиец, Александр Аверин. В этот раз именно им и на гуманитарный склад Штаба Захара Прилепина в ЛНР и был привезен груз.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель центра «Дружина» Андрей Нестеров:

- Зона проведения СВО стала для меня своего рода откровением. Место, где сознание полностью обнуляется, и перестаешь думать о пустяках, глупостях, суете. Как в детстве нас учили, что такое хорошо, а что такое плохо… Вот именно так получается и здесь - плохое и хорошее здесь воспринимается очень остро. Но, если говорить о хорошем, то это в первую очередь люди. Близкие по духу, искренне сопереживающие и стремящиеся помочь всегда и везде. И если бы меня спросили: «а хотел бы ты туда вернуться, - без сомнения отвечу: «Да!» Почему? Наверное, потому, что есть места силы, которые притягивают людей. И чем больше людей, тем мощнее поток энергетики, которую они производят, тем значительней сила притяжения. Территория СВО сближает людей. Здесь нет разделения на москвичей, рязанцев, туляков... Здесь все - земляки, русские, братья, граждане одной большой и сильной России.