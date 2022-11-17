К проблеме запретов «Есенинской Руси» для местных жителей вновь обратилось крупное СМИ

Фото: 360tv.ru

Издание 360 опубликовало статью, посвященную проблемам жителей населенных пунктов, включенных в границы достопримечательного места «Есенинская Русь». Таких населенных пункта 42, большая их часть — в Рыбновском районе. На территории площадью порядка 45 тыс. гектаров вокруг музея-заповедника Сергея Есенина, что в селе Константиново, действуют жесткие градостроительные регламенты: нельзя ни строить новое жилье, ни реконструировать старое, имеются проблемы с газификацией, возведением соцобъектов и т. д.

В проблематику журналистов погружает юрист Полина Хромых, которая занимается делами заложников «Есенинской Руси». В их числе, например, собственница аварийного дома в селе Константиново Валентина Самойлова. Его перекрытия прогнили и обветшали, стены еще держатся благодаря подпоркам из бревен.

«Строить новый дом (даже в стилистике исторической застройки) пенсионерке запретили, чтобы он не портил облик улицы. Аварийное состояние дома, как сказали пенсионерке чиновники, облика улицы не нарушает», - говорится в публикации.

Также журналисты затронули проблему жителей поселка Раменские дворики. Сначала власти разрешили строить там дома, но затем и эти земли попали под запрет. Как отмечает издание, 80% «Раменских двориков» к тому моменты были застроены.

«То есть у нас буквально никто до 2018 года не знал, что существует запрет. А с 2018 года инспекция начала выходить в суд с исками о понуждении к сносу домов, где не прошло три года с момента регистрации», — рассказала Хромых.

10 участков в поселке выделили многодетным семьям, однако распорядиться ими невозможно до сих пор. Когда семья Натальи Катасоновой в 2015 году вошла в программу господдержки, шестеро детей и родители жили в двух съемных комнатах коммунальной квартиры.

«В инспекции сказали: «Ждите, ваш участок попадает в красную зону, может быть, участки расширят». По сей день ждем», - поделилась Наталья.

Чиновники отправили Катасоновых в прокуратуру, а прокурор предложил обратиться в суд. Юристов и экспертизы многодетная семья, которая в сложившейся ситуации не виновата, должна была взять на себя.

«У нас ответы от властей разные — когда им удобно, они вспоминают про нормативно-правовые акты, изданные в определенный период времени, когда не удобно, они забывают, как это сделала прокуратура», - заметила юрист Хромых.

Минкультуры РФ в своих ответах собственникам допускает возможность изменения границ «Есенинской Руси», но как это сделать без ущерба достопримечательному месту, должна определить областная инспекция по охране объектов культурного наследия. В свою очередь, инспекция отвечала, что изменить условия землепользования охранной зоны «фактически невозможно» - нужна новая экспертиза. Об этом 360 сообщает со ссылкой на соответствующие письма.

«Наши власти побаиваются проводить новую экспертизу. Инспекция по охране объектов культурного наследия нам два года обещает, но никак не может найти экспертов, потому что в тему проведения экспертизы для изменения границ достопримечательного места никто залезать не хочет», - утверждает Полина Хромых.

Научно-проектная документация по изменению границ достопримечательного места тем временем, вроде как, разрабатывается, но конкретных сроков никто не называет.

Со слов юриста 360 пишет, что по бумагам «Раменских двориков» как бы и не существует. «В 2021 году эту территорию подвели под зону для выращивания многолетних культурных растений, когда у нас там уже стояли дома и церковь. Мы сейчас отвечаем за ошибки властей, за их незнание собственной нормативно-правовой базы», - подытожила Хромых.

Ранее жители Рыбновского района собирали подписи за изменение границ «Есенинской Руси» и пересмотр градостроительных регламентов. Также появлялась информация о сборе подписей против инициаторов введения (а теперь и сохранения) жестких регламентов достопримечательного места — руководства областного отделения ВООПИиК и, в частности, зампредседателя Игоря Кочеткова.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко называл вопрос корректировки ограничений «Есенинской Руси» одним из приоритетных, упомянув невозможность вести там гостиничную деятельность. Срок решения этого вопроса он обозначил до 2024 года.