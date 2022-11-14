Активная позиция сасовцев - залог успеха города во всех сферах жизнедеятельности

Фото: администрация города Сасово.

На востоке Рязанской области есть замечательный малый город, который в последние годы держит курс на стремительное развитие, создание комфортной городской среды и повышение качества жизни населения. Этот город - Сасово. Как отмечает глава местной администрации Евгения Рубцова, лидирующие позиции по многим направлениям развития муниципалитет удерживает благодаря высокой активности сасовцев.

- Города нет, пока нет городского сообщества. Пока нет совокупной воли горожан, которая и влияет на все стороны городской жизни. Городское сообщество должно определять, как выглядит город, что с ним происходит и чем город живет, - подчеркивает Евгения Ивановна.

В Сасове множество активистов, общественных организаций и ТОСов. Они не только участвуют в обсуждении проектов местной администрации, но и предлагают собственные инициативы. Так, в 2022 году две общественные организации города Сасово стали победителями конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций. Им предоставлены субсидии из областного бюджета и из средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда - оператора президентских грантов на развитие гражданского общества.

Фото: администрация города Сасово.

Инициативы боевых ветеранов

Союз ветеранов боевых действий, председателем которого является Олег Цепилов, реализует проект «Мы этой памяти верны. Продолжение».

Сама организация действует с 2015 года. В нее входят люди, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане, отстаивавшие рубежи нашей Родины и реально знающие, что такое патриотизм, мужество и героизм. В связи с проведением специальной военной операции на Украине проект приобретает особую актуальность, так как бесценный личный опыт ветеранов боевых действий должен быть передан подрастающему поколению, тем, кто будет защищать Россию сегодня и завтра.

Организация дважды становилась победителем конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества - в 2020 и 2021 годах. Реализовывала проекты, победившие в региональных и муниципальных конкурсах поддержки СОНКО.

Проект «Мы этой памяти верны. Продолжение», реализуемый в 2022 году, является частью системной работы с молодежью. В ее рамках организуются мероприятия для ветеранов боевых действий, школьников и студентов города, в том числе представителей детских и молодежных общественных объединений - «Юнармия», «Росгвардия», РДШ, «Волонтеры Победы» и других, направленные на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти о земляках, участниках боевых действий и локальных конфликтов. Проводится поисково-исследовательская работа, благоустройство территории у мемориала Памяти воинов, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан (1979-1989 гг.), пополнение материалов Музея воинской славы.

К 100-летию Почетного земляка

Центр добровольческой помощи реализовал проект «Солдатской Славы кавалер», посвященный 100-летию со дня рождения нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, Почетного жителя города Сасово, Почетного железнодорожника Василия Михайловича Шемарова.

Председатель Центра, руководитель проекта Татьяна Панферова отметила:

- Основная идея проекта «Солдатской Славы кавалер» - укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, увековечение памяти знаменитых людей, прославивших свой край, воспитание патриотизма и уважения к истории и самобытности своей Родины. В рамках проекта мы провели встречи с учащимися школ и колледжа, родственниками Василия Михайловича, показали документальный фильм, организовали фотовыставку и другие мероприятия.

Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний. Об их подвигах слагают стихи и создают песни, пишут книги. Они не умирают, а живут в нашей памяти. Сейчас особенно важно сохранить эту память о тех, кто завоевал для нас мир в далеком 1945-м, ради сохранения мира сегодня. Так давайте сохранять мир вместе!