Набережная, социально ориентированный микрорайон и природный парк вместо унылой промзоны

Уже через несколько лет Борковской затон может заиграть совершенно иными красками.

11 ноября Группа компаний «Зеленый сад» пригласила журналистов рязанских СМИ в пресс-тур по локациям, на которых планируется возведение жилого комплекса «Великий Коловрат».

В настоящее время территория бывшего шпалопропиточного завода и окрестная промзона представляют унылое зрелище. Практически в центре города царит разруха и запустение. Но в недалеком будущем все должно измениться в позитивную сторону.

- Здесь появится школа, два детских сада, опорный пункт полиции, кабинет врачебной практики, магазины, аптеки, зона общепита на доступной для всех набережной. Если городские власти посчитают целесообразным возведение небольшой гостиницы, то появится и гостиница, - пояснил управляющий директор компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

Аутентичные виды на кремль

Что касается самого жилого комплекса - то запланировано среднеэтажное строительство. Высота домов не превысит 27 метров и восьми этажей. С территории шпалопропиточного завода Рязанский кремль не видно, как не видно его и с соседних борковских улиц - поэтому многоквартирные дома не помешают никому из местных жителей. С точки зрения видовых перспектив на кремль из других точек запланированная высотность позволит сохранить их аутентичность.

Более того реализация проекта позволит горожанам получить еще один уникальный вид на главную достопримечательность Рязани. От причальной стены бывшего речного порта на Борковском затоне открывается потрясающая панорама: гладь воды, островок посреди затона, колокольня и Успенский собор. Увы, в настоящее время любоваться этими видами ни рязанцы, ни гости города не могут - территория превращена в настоящую свалку.

Проект предусматривает благоустройство набережной и передачу ее в муниципальную собственность.

Нельзя не отметить и выгоду, которую получат жители, уже населяющие эту часть города. Речь не только об упомянутых выше объектах социальной инфраструктуры и набережной. Не менее важно, что сюда уже проложен газопровод, в ближайшей перспективе создание комфортной сети автодорог и пешеходных дорожек, а также сети уличного освещения.

В рамках встречи журналисты смогли руководству компании задать вопросы, в том числе и те, которые в качестве «аргументов против» приводят некоторые градозащитники. Так, в отношении близости Оки и потенциальных весенних затоплений Андрей Валерьевич сообщил следующее:

- За всю историю существования шпалопропиточного завода предприятие подтоплялось всего два раза. При этом вода не полностью заливала площадку, а стояла в низинах. Но чтобы исключить малейшую вероятность подтоплений, мы произведен подсыпку грунта. В зависимости от точки высота подъема территории будет различной, но в среднем около одного метра.

Экологичность и природная уникальность

Еще один интересовавший всех вопрос касался экологической безопасности. Все-таки длительное время на территории располагался шпалопропиточный завод, использовавший в производственном процессе креозот (маслянистая жидкость, представляющая смесь фенолов - Ред.). И ходя последние годы креозот на заводе не применялся, слой грунта, впитавший это химическое соединение, застройщику действительно придется вывезти и утилизировать.

Место промышленной зоны в центре города займет уютный жилой комплекс.

- На территории, где складировались пропитанные креозотом шпалы, уложено бетонное основание - это позволило заметно уменьшить зону негативного воздействия. Все необходимые объемы земли будут утилизированы на специализированных полигонах, а на самой площадке пройдет рекультивация. Все это прописано в проектных решениях, - прокомментировали в компании.

Проект подразумевает не только возведение жилых домов и набережной (кстати, последнюю передадут в собственность муниципалитета), но и комплексное благоустройство территории. В рамках реализации проекта запланировано создание биосферного парка на площади 307 гектаров.

Предполагается, что с помощью научного сообщества и ведущих орнитологов России в рамках парка создадут филиал центра реабилитации аистов «Дом белого аиста». Здесь же создадут сеть экотроп - пешеходных маршрутов - для ежедневных прогулок.