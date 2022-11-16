Новые вершины «Эковакино»: йогурты с ягодными вкусами и сметана опережающего стандарта качества

В новых павильонах «Эковакино» все сделано для удобства посетителей. В них также представлена продукция других рязанских производителей - хлеб, выпечка, мясо, полуфабрикаты.

Продовольственная автономность в наше непростое время актуальна как никогда. Рязанская область - аграрный регион с передовыми производствами различных продуктов питания. Особую гордость представляет современное предприятие полного цикла ООО «Вакинское Агро». Рязанцам и жителям других российских областей хорошо знакома продукция под брендом «Эковакино». Каждый год предприятие радует покупателей расширяющимся ассортиментом, стабильно сохраняя высокие стандарты качества. Мы посетили молочный завод, чтобы узнать о новинках и перспективах по развитию производства.

«Натуральные продукты по традиционным русским рецептам»

В тихом экологически чистом селе Вакино Рыбновского района расположилось высокотехнологичное производство полного цикла, отвечающее высоким мировым стандартам - ООО «Вакинское Агро».

Предприятие содержит современный животноводческий комплекс на 9960 голов КРС, имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштино-фризской породы, выращивает на плодородных полях кормовую базу для коров, использует передовые способы дойки, в том числе роботов-дояров. Финальным звеном этой длинной и сложной цепочки служит производство натуральной молочной продукции под брендом «Эковакино».

Продукцию выпускают на заводе-автомате, оборудованном по последнему слову техники. Благодаря современным технологиям производства, исключающим контакт сырья и продукции с окружающей средой, а также минимальному использованию ручного труда на заводе выпускается продукт высочайшего качества.

В ассортименте «Эковакино» около 40 наименований продукции молоко различной жирности и фасовки, творог, сметана, ряженка, кефир, полезный биойогурт «Бифилайф» и многое другое.

- На молочном заводе мы выпускаем натуральные продукты, которые готовим по традиционным русским рецептам, - поделилась главный технолог молзавода «Вакинское Агро» Марина Зверкова.

Примечательно, что вся продукция, выпускаемая на заводе, уже отмечена различными наградами. Это и медали Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», и «Знак качества» общественной организации Роскачество, и дипломы независимых экспертиз «Комсомольской правды». Так, только в прошлом году 20 позиций продукции «Эковакино» были отмечены золотыми медалями «Золотой осени».

- В этом году мы представили свою продукцию на стенде Рязанской области на Всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве. Все наши позиции уже имеют награды этой выставки, поэтому мы не стали заявлять их повторно. Но совсем недавно мы выпустили новые виды продукции и в следующем году обязательно представим их на конкурс. Это питьевые йогурты с новыми вкусами: черника, клюква, черная смородина, - рассказал директор молзавода Алик Мухамадеев.

Еще больше ягод

Рязанцам хорошо знакома линейка питьевых йогуртов «Эковакино». Классические вкусы - персик, манго, маракуя, клубника и вишня - теперь дополняют три новых.

- Мы решили добавить вкусы, которые просили наши покупатели. В наших магазинах мы держим обратную связь с потребителем и стараемся исполнять пожелания покупателей, - поделились в агрохолдинге.

В настоящее время йогурты с новыми вкусами проходят технологическую доработку и совсем скоро появятся в широкой продаже. Для их приготовления используются только натуральные компоненты - молоко, закваска и фруктово-ягодный наполнитель из натурального сырья без красителей и консервантов. Как рассказали нам на заводе, этот аппетитный конфитюр поставляет известная российская компания «Агранофрут».

- Мы используем фруктово-ягодные наполнители, которые поставляют в стерильных бочках, и полностью исключаем контакт с воздухом при изготовлении йогуртов. Еще один важный компонент для приготовления качественного йогурта - закваски. Несмотря на санкции, мы не испытываем сложностей с заквасками. Используем проверенных поставщиков - это российские, а также армянские биофабрики. По-прежнему используем и голландские закваски. А для приготовления нашего целебного продукта «Бифилайф» мы по-прежнему применяем закваску, производимую в Сергиевом Посаде, - поделилась Марина Зверкова.

«Мы уверены в качестве выпускаемой продукции»

Как отмечают на производстве, при выпуске продукции прослеживается сезонность. Так, с приближением холодов стала пользоваться спросом более жирная продукция.

- К Новому году мы обычно выпускаем большие объемы сметаны. Весной популярны йогурты, а летом - кефир, особенно с низкой жирностью. Молоко же раскупается хорошо круглый год, - рассказала начальник отдела качества Надежда Пырикова.

Сметана 20%-ной жирности недавно успешно прошла масштабное исследование Роскачества и теперь претендует на высшую награду - Знак качества. Подобную апробацию уже проходили ранее и другие виды продукции «Эковакино». И в очередной раз предприятие подтвердило, что держит стандарт качества на высоте.

- По результатам лабораторных испытаний 2022 года данный товар признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. В сметане не было обнаружено тяжелых металлов в количествах, опасных для здоровья. Антибиотики в составе не выявлены. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. Результаты исследования состава стеринов показали, что продукт приготовлен без добавления растительных жиров: в жировой фазе содержится только молочный жир. Меламин, который может использоваться в молочных продуктах недобросовестными производителями для повышения концентрации белка, не выявлен. Крахмал отсутствует. Консерванты (в числе которых соли бензойной и сорбиновой кислот) не обнаружены. Пищевая ценность соответствует установленным требованиям и заявленной в маркировке информации, - говорится в результатах исследования.

Также лабораторная экспертиза показала, что для приготовления сметаны было использовано качественное молоко.

- Мы выпускаем четыре вида сметаны разной жирности и фасовки, но все готовим по одной технологии и стандартам. Мы уверены в качестве выпускаемой продукции и несем ответственность за нее. Недавно мы узнали, что наша сметана претендует на Знак качества от Роскачества. Они закупили нашу продукцию, проверили ее без нашего ведома, и теперь для завершения процедуры нужно провести аудиторскую проверку предприятия. Подобное мы уже проводили три года назад, когда получали Знак качества на йогурты с клубникой, - отметила Надежда Пырикова.

В два раза больше кефира

Вся продукция «ЭкоВакино» пользуется огромным спросом у рязанцев, и тому подтверждением служат цифры.

- За год объемы производства молочной продукции у нас выросли в 1,5 раза. Это и цельное молоко, и кисломолочная продукция. Особенным спросом пользуется наш кефир, мы стали выпускать его в два раза больше, - поделились на производстве.

Кефир «Эковакино» пользуется особенным спросом.

Наиболее широкий ассортимент «Эковакино» представлен в фирменных торговых палатках, которые расположены в Рязани и области. Совсем скоро рязанцы смогут оценить павильоны нового формата - с элементами самообслуживания. Также продукция представлена в федеральных торговых сетях «Ашан», «Лента», «Глобус», «Перекресток», «Красное и Белое» и других. Предприятие постоянно расширяет географию присутствия и уже давно вышло за пределы региона, осваивая все новые и новые горизонты. Несмотря на сложные времена в «Вакинском Агро» с уверенностью смотрят в будущее и не отступают от намеченных целей. Так, в перспективе на предприятии откроется творожный цех, где будут выпускать творожную массу, творожный сыр с различными наполнителями, а также сливочное масло.

СПРАВКА

Молочный завод-автомат ООО «Вакинское Агро» работает с 2015 года и способен перерабатывать до 120 тонн молока в сутки. На заводе есть современная станция автоматической мойки и дезинфекции оборудования. Благодаря такому подходу соблюдается стерильность всех трубопроводов и всего оборудования для обработки и розлива молока. Соблюдение безупречной чистоты исключает попадание вредных бактерий в продукцию и позволяет значительно продлевать срок годности.