«Держала в руках чайную чашку и испуганно оглядывалась». В Рязани пожилая женщина вышла из квартиры без верхней одежды и заблудилась

Пенсионерка была без верхней одежды, держала в руках чайную чашку и испуганно оглядывалась по сторонам… Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 28 февраля наряд ППС обнаружил на улице Черновицкой в Рязани пожилую женщину. Пенсионерка была без верхней одежды, держала в руках чайную чашку и испуганно оглядывалась по сторонам…

Полицейские поинтересовались самочувствием женщины и накинули ей на плечи теплую одежду.

Выяснилось, что 84-летняя рязанка, по ее словам, случайно вышла из квартиры на улицу, потерялась, а домой вернуться не может.

Через базу учета полицейские установили адрес пожилой рязанки, и на патрульном автомобиле доставили ее домой. Обеспокоенные родственники встретили женщину и поблагодарили полицейских за помощь.

«Убедившись, что женщине ничего не угрожает и она в заботливых руках, сотрудники ППС вернулись на маршрут патрулирования», - говорится в сообщении УМВД России по Рязанской области.

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