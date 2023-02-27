«Вода здесь чистая, а рыба вкусная». На Борковском затоне прошел турнир по подледному лову

Зимняя рыбалка на Борковском затоне в Рязани наглядно показывает, рыба здесь водится.

23 февраля на Борковском затоне Оки состоялся турнир по подледному лову. Приурочили соревнования ко Дню защитника Отечества и 20-летию Союза строителей Рязанской области.

Восемь команд рыбаков прибыли на реку в районе бывшего шпалопропиточного завода к половине девятого утра. Но были они не первыми. Вдоль другого берега затона уже разместились любители зимней рыбалки, решившие отметить мужской праздник на 20-градусном морозе при стылом пронизывающем ветре.

- Я вчера вечером здесь был, и сегодня приехал затемно еще, - рассказывает Николай, собирая рыбацкий скарб, чтобы переместиться на другое место. – Подлещики, ерши, да две щучки, - кивает на добычу.

Восемь команд приехали на Борковской затон на соревнования по подледному лову.

В снегу у схватившейся уже морозом лунки лежали полукольцом две полуторакилограммовые хищницы.

- Да нет, два-два с половиной, даже взвешивать не буду, - уверенно говорит рыбак и смеется.

Тем временем команды не торопясь складировали из машин на снег рыболовные ящики, буры, готовясь к построению и старту соревнований. А прибывшая с рыбаками группа поддержки устанавливала столы и мангалы, чтобы вскорости каждый из участников мог согреться чаем и обжигающим пальцы мясом.

- Обращаю внимание на соблюдение техники безопасности, - твердым командирским голосом заставил всех прислушаться главный судья соревнований Родион Бикбулатов. - На улице мороз, поэтому друг за другом смотрим обязательно. Где-то что-то побелело, где-то что-то покраснело – сразу сообщаем. У нас есть, где погреться и получить всю необходимую помощь.

После краткого, но объемного инструктажа и сигнальной ракеты в виде залпа петарды, рыбаки взвалили на себя все нужное для подледного лова добро и разбрелись по всему Борковскому затону, держась каждый своей команды.

Вся выловленная щука не входила в зачет соревнований, но факт показателен - щука в Борковском затоне есть.

Самый быстрый улов

В последние несколько лет акватория Оки в районе Борковского затона регулярно попадает под внимание общественности. Активисты-экологи с завидным постоянством сообщают в социальных сетях о загрязненной воде, мертвой рыбе и людях, у которых после купания якобы появляется зуд, а кожа покрывается неведомой сыпью. Проверяющие органы после каждых подобных сообщений брали воду для исследований, но никаких отклонений от предельно допустимых показателей не находили, только… груды металлолома, брошенные судоходной компанией. Впрочем, после представлений прокуратуры дно Борковского затона очистили, подняв из реки все затонувшие суда, и отправив их на утилизацию. Больше никаких загрязняющих реку находок в районе бывшего шпалопропиточного завода не было. Да, и рыба по-прежнему водится в избытке.

Главный судья соревнований Родион Бикбулатов вручает призы рыбакам-победителям.

- Рыба! – закричал один из участников турнира Николай Старков. Менее пяти минут после старта соревнований ему понадобилось, чтобы найти подходящее место, пробурить лунку и выбросить на снег играющего серебром на солнце подлещика.

- Рыба! – не проходит и минуты, громко объявляет другой рыбак, сотрудник ЖБИ-2. Он еще не успел снять добычу с крючка, как победным кличем отозвался третий участник, его коллега по заводу. Еще не все рыболовы приступили к ловле, а первый конкурс на самую быстро пойманную рыбу уже разыграли.

- К ним что ли вся рыба ушла? – донес ветер ревнивые возгласы ранних рыбаков с другого берега.

Вода чиста – рыба вкусна

Первую дозу эмоций рыбаки выплеснули - и началась планомерная, степенная работа по добыче рыбы. В тишине, прерываемой звуками буров и порывами ветра, сорок пять здоровых мужиков неспешно и со знанием дела тягали дары Оки – пестрых ершей, изящных судаков, подлещиков и зубастых щук.

- Окуней особенно люблю, когда пожаришь, чистить только проблема, а так за милую душу... – поделился один из рыбаков с более чем 50-летним стажем. - И место здесь хорошее, Ока рядом, вода проточная. Грязная, говорят? Так это больше разговоры. Ничем вода здесь не отличается от Оки в любом другом месте. Неужели бы сюда рыбачить приезжали, если бы сомнения были?

Очередь из рыбаков на Борковском затоне на беспроигрышную лотерею.

В 11:30 жахнула сигнальная ракета – финиш соревнований. По всей акватории тут же застучали черпаки по бурам, рыбаки бережно сбивали со шнеков коловоротов лед, и довольные возвращались на базу, где их ждали горячая еда, подведение итогов, лотерея и множество призов.

Добыча у одной из лунок. Далеко не самый богатый улов в этот день. Рыбак-победитель за пару часов наловил больше килограмма рыбы, не считая щук.

ПОДРОБНОСТИ

В конкурсе за самую маленькую рыбу победила команда ЖБИ-2. Вес ерша – 2 г.

Самая большая рыба – команда «Окский ерш». Вес окуня - 383 г.

Общий вес рыбы у одного человека:

- 1 место — команда «Любитель ухи» (1,165 г);

- 2 место — команда «Окский ерш»;

- 3 место — команда кирпичного завода.

Общий вес команды:

- 1 место — «Любитель ухи»;

- 2 место — «Окский ерш»;

- 3 место — ЖБИ-2.

Пойманные на жерлицу щуки в зачет турнира не входили.

Организаторами соревнований по подледному лову выступили строительная компания «Зеленый сад» и Союз строителей Рязанской области.