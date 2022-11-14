Сенсация с дымком. ФК «Рязань», не выигрывая семь матчей подряд, умудрился занять шестое место и попасть в финальную часть

Егор Аксенов вернулся после травмы и сразу забил важнейший гол.

13 ноября завершился первый этап Чемпионата России во Втором дивизионе. В группе 3.1, где выступает ФК «Рязань» произошла настоящая сенсация. И не одна. Не выигрывавшая семь матчей подряд «Рязань» - три ничьи, четыре поражения, разница мячей 1:9 – сумела на своем поле победить липецкий «Металлург» - 2:0.

Эта победа не только позволила рязанцам достойно (да, как бы там ни было) завершить сезон, но и попасть в финальную «пульку», заняв необходимое шестое место. И этого никто не мог предположить. «Рязани», кроме того, что самой победить, нужно было оглядываться еще на ряд матчей. Необходимо было, чтобы безнадежный аутсайдер «Квант» выиграл у «Строгино», и это произошло – 1:0. Чтобы «Арсенал-2» проиграл брянскому «Динамо», и это случилось – 1:2, и чтобы тамбовский «Спартак» не выиграл у курского «Авангарда», и тут попадание – 0:1.

Впрочем, если бы тамбовчане и выиграли, то выше все равно была бы «Рязань», но об этом еще не знал ни тренерский штаб рязанцев, ни тем более футболисты – так глубоко в регламент никто не погружался. Оказалось, что при равенстве очков учитываются выездные голы. Здесь «Рязань» отличилась: дома с Тамбовом – 0:0, в гостях – 2:2.

Что касается матча с липецким «Металлургом», то «Рязань» не дала сопернику практически ни одного шанса. Сама не особо нагнетала, и «сталеваров» умело сдерживала.

- Свои задачи мы решили два тура назад, поэтому тяжело было ребят настроить. Где-то что-то у нас не получалось, где-то соперник очень хорошо играл в заключительной фазе. Потому что в переходной фазе мы должны были вперед бежать, а у нас получалась оборона-оборона, - объяснил игру своей команды главный тренер ФК «Металлург» (Липецк) Сергей Первушин.

По ходу игру его оппоненту - Дмитрию Сережкину несколько раз приходилось жестами, криком показывать, что нужно идти вперед – в одном случае он и сам побежал по своей технической зоне… Но футболисты упорно играли поперек поля, либо резко разворачивали атаку и доводили мяч до своего вратаря.

Гол, все-таки, забили. На 30-й минуте Вячеслав Пурак откатил под удар Егору Аксенову, и молодой полузащитник точно пробил в угол – мяч трижды отскочив от газона оказался в сетке. А во втором тайме уже сам Пурак с подачи Ислама Евлоева точно пробил обводящим ударом – 2:0.

- Мы на все матчи настраиваемся максимально, и сегодняшняя игра показала, что мы боеспособный коллектив, но статистика по реализации просто удручающая. Сегодня забили - и победили. Тяжелый отрезок, благодарю ребят за самоотдачу, но будем учить их забивать голы, - отметил после матча главный тренер ФК «Рязань» Дмитрий Сережкин.

- У нас нападающий плохо цеплялся, инсайд плохо располагался, думаю, может где-то в этом я не угадал с составом, но хотелось, чтобы больше молодых поиграли. Второй тайм усилили, в том числе заменами, но соперник играл по счету, до каких-то моментов мы не доиграли. Рязань сегодня заслуженно победила. Я поздравляю вас с попаданием в шестерку, потому что и тренер у вас очень хороший, и команда... С реализацией возможно где-то не повезло, в том числе и в первом туре у нас в Липецке, и, наверное, незаслуженно вы тогда проиграли. Поэтому сегодня вам воздалось за первый круг, - сказал Сергей Первушин.

Из интересного

На стадионе «Спартак» в Рязани теперь разрешено курить. Видимо, негласно. Несмотря на объявление диктора о запрете курения, в перерыве не перекур дружно выходили не только болельщики, но и контролеры, которые обязаны следить за порядком на стадионе. Сенсация с дымком, не иначе.

Перекур болельщиков и контролеров.

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