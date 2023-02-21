«Масленица языческий праздник? На самом деле - он исконно христианский». Рязанский священник высказался о Масленой неделе

Есть мнение, что Масленница - это переиначенная христианская традиция.

На нашем жизненном пути нас сопровождают религиозные и светские праздники. Относиться к ним можно по-разному, но и совсем оградиться от влияния традиций, заложенных ими, у вас вряд ли получится. Поэтому важно понимать самую суть действа.

Рязанский священник, протоиерей Арсений Вилков в эти дни, когда русские люди гуляют на Масленой неделе, рассказал читателям КП-Рязань о смысле обряда сжигания соломенного чучела, а также о своем взгляде на другие обычаи и веяния.

Сжигание чучела - очищение от страстей

Наши предки на протяжении десяти веков воспитывались на христианских ценностях. В советское время от традиционных церковных праздников, которые отмечали семьями, акцент сместился на торжества светского характера.

Священнослужитель приводит пример Нового года, которому прежде уделяли меньше внимания по сравнению с Рождеством. Если христианский праздник не удавалось заменить, его переиначивали. Так, по мнению Вилкова, произошло с Масленицей.

Масленица - это последняя подготовительная неделя к Великому посту. В этот период для верующих уже действуют некоторые ограничения поста. В то же время люди стараются примириться с близкими, поэтому принято ходить друг к другу в гости, готовить угощение, печь блины.

- Этот праздник пытаются представить как дошедший до нас со времен дохристианской Руси, но на самом деле он является исконно христианским, - размышляет протоиерей Арсений Вилков. - Сжигание чучела сейчас принято олицетворять с веселыми проводами зимы. И действительно, в настоящее время этот процесс вряд ли можно назвать соответствующим христианскому взгляду на происходящее. Но в текстах Священного Писания, например, мы встречаем образы соломы, которая должна подвергнуться огню, и речь идет о греховности человека. Образ сжигания чучела - это образ очищения человека от страстей, обновления души в преддверии Святой Четыредесятницы и Пасхи. То есть истинный смысл Масленицы в том, чтобы подготовить нас к Великому посту и последующему Воскресению Христову.

- Если говорить о прошедшем недавно 14 февраля - так называемом Дне всех влюбленных - это типичный образец западного коммерческого продукта, не имеющий никакого отношения к святому Валентину ни православной, ни католической церквей. Когда мы говорим о любви, мы, прежде всего, говорим о семье. И в данном контексте наш праздник - День семьи, любви и верности (день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии), который празднуется 8 июля, имеет гораздо более глубокий смысл, - выразил свою точку зрения священник.

Протоиерей Арсений Вилков.

Гадая, люди служат силам зла

Коснулись в разговоре с батюшкой мы и темы гадания. Ведь зима, а точнее дни между Рождеством и Крещением (Святки - Ред.) издревле считались для девушек возможностью заглянуть в свое будущее.

- Любые гадания, даже в шуточной форме, очень опасны, - уверен протоиерей. - Они (гадания - Ред.) ни каким образом не относятся ни к Крещению, ни к Рождеству, ни к любой другой церковной традиции. К ним не стоит прибегать ни при каких обстоятельствах, потому что, гадая, люди служат силам зла, открывая им доступ к своей жизни. В последующем это может обернуться весьма печальными последствиями для вороживших.

Тесно связана наша жизнь и с различными суевериями - некими ограничениями и разными предрассудками, которыми человек сам себя лишает свободы. Черная кошка перебежала дорогу - обходи стороной; если пришлось вернуться домой, перед тем, как уйти, посмотрись в зеркало, и другие...

Арсений Вилков считает, что эти «народные истины» вводят людей в состояние страха. Ведь слово «суеверие» означает суетная вера, то есть некие метания души, когда нет веры истинной. В таком состоянии человек начинает себя накручивать, меняется его поведение, и в итоге он может прийти к обстоятельствам, на которые он сам себя изначально настроил.

- С суевериями мы часто сталкиваемся, когда речь идет о таких личных событиях, как свадьба, рождение ребенка или похороны. И это повод подсказать нашим близким, что суеверное отношение к жизни способно только навредить, - говорит Арсений Вилков.

Мы живем в социуме, в котором каждый человек сам определяет, во что ему верить. Но не всякая вера созидает. Поэтому задача каждого из нас - иметь рассуждение, и если верить, то не бессмысленно, а с пониманием правильных целей и смыслов.

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В этом году Великий пост начинается 27 февраля и заканчивается 15 апреля. 16 апреля Русская Православная церковь отметит праздник Пасхи.