Губернатор Павел Малков посчитал за честь быть включенным в санкционный список США.
Государственный департамент США ввел санкции в отношении 47 глав российских регионов, в том числе – в отношении губернатора Рязанской области Павла Малкова. Обновленный санкционный список опубликован 24 февраля 2023 года на официальном сайте федерального органа исполнительной власти при правительстве США в годовщину начала специальной военной операции на Украине.
- Благодарю американских «коллег» за признание. Находиться в этом списке - награда и честь, - тут же отреагировал Малков.
Несколько дней назад губернатор Павел Малков обратился к рязанцам-участникам СВО, указав, что гордится всеми воинами, кто сейчас находится на передовой.
По словам Малкова, задача властей сделать так, чтобы семьи участников СВО не остались без внимания и поддержки.
- Это для нас безусловный приоритет. Социальные гарантии сейчас расширяются. Создадим специальный государственный фонд, а у каждой семьи участника СВО будет индивидуальное сопровождение. Обязательно без всякой бюрократии.
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