Отец рязанского десантника, погибшего в ходе СВО, Михаил Ермаков: Мой сын - герой России, и я буду добиваться присвоения ему этой госнаграды посмертно

Отец погибшего на СВО рязанского десантника Ильи Ермакова полгода добивается присвоения сыну посмертного Героя России

Отец рязанца Ильи Ермакова, который в апреле 2022 года в 25 лет героически погиб на Украине, несколько месяцев пытается добиться присвоения сыну посмертной награды Героя России. Михаил Ермаков обратился в редакцию с просьбой рассказать о своем сыне - обычном рязанском парне, старшем лейтенанте, который отдал жизнь, выполняя воинский долг.

Командирование ВДВ представило Илью Ермакова к присвоению звания Героя РФ посмертно, но Минобороны не поддержало инициативу.

Между армией и хоккеем

Илья Ермаков родился 9 августа 1996 года в Рязани в военной семье. Его отец Михаил Ермаков в то время служил старшим лейтенантом ВДВ и с малых лет прививал сыну любовь к Родине, культивировал мужество и смелость, прививал чувство справедливости и долга. Начальные классы Илья окончил в школе №72, а затем перешел в кадетский класс школы №47. По воспоминаниям родителей и педагогов, мальчик учился прилежно и проявлял интерес к военным профессиям.

Другую важную часть жизни Ильи занимали спортивные увлечения. Еще в школе он серьезно увлекался скалолазанием, стрельбой, фотографией. Но главной его спортивной страстью стал хоккей. Мальчик сам нашел себе место для тренировок, попал в дворовую хоккейную команду, принимал участие в турнирах «Золотая шайба» и чемпионате области наравне со взрослыми спортсменами. Илья стоял на воротах и добился во вратарском деле больших успехов. Отец решил заняться его спортивным развитием и отдал в хоккейную команду «Витязь». Мальчик тренировался вечерами после школы, по выходным и был перспективным вратарем.

К выпускному классу у Ильи возник серьезный выбор между большим спортом и военной карьерой. Выпускник выбрал военную стезю, но и спорт при этом не бросил. В годы учебы в десантном училище он продолжал заниматься хоккеем и был вратарем сборной.

Поступил в училище ВДВ с первого раза

Несмотря на предупреждения отца о том, что профессия десантника тяжела физически и морально, сопряжена с риском для жизни, Илья твердо решил поступать в десантное училище.

- У сына был спокойный, уравновешенный характер, и при этом он был очень целеустремленным. Ставил цели и постоянно добивался их.

С первого раза поступил в десантное училище. Хотя мышцы рук у него были слабоваты, он за лето научился подтягиваться с 10 раз до 20, - рассказал отец Ильи.

Парень поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, и спустя несколько месяцев родители приехали к нему на присягу. По их воспоминаниям, они буквально не узнали Илью - настолько он возмужал и повзрослел, обрел взгляд настоящего мужчины. Отец попытался проявить заботу о сыне и попросил преподавателей присмотреть за молодым курсантом. Однако Илье совершенно не потребовались контроль и опека.

- С его характером, физической подготовкой и силой воли не требовалось за ним присматривать, - отмечает преподаватель РГВВДКУ им. Маргелова Александр Андрющенко.

Илья Ермаков учился по специальности «Управление персоналом» с военной специализацией «Применение подразделений ВДВ (горных)».

- Это сложная военная специальность. Для обучения по этому направлению нужно иметь крепкие эластичные мышцы, особый склад характера и ума, - отмечают в училище.

Все эти качества у Ильи были, а еще он обладал прекрасной самодисциплиной. За пять лет обучения у рязанца не возникло ни единой конфликтной ситуации, он был твердым хорошистом и никогда не имел «хвостов» по экзаменам. Курсантом он танцевал вальсы на выпускных в училище, принимал участие в парадах на Красной площади.

В школах, где учился Илья Ермаков, организовали памятные стенды.

«Не боялся брать инициативу в свои руки»

В 2019 году Илья Ермаков успешно окончил училище и вошел в гвардейский парашютно-

десантный полк. По словам Михаила Ермакова, сыну сразу поступило несколько предложений по работе - от участия в силах спецопераций до службы в подразделениях ВДВ. Выпускник твердо решил остаться в ВДВ, и уже через 9 месяцев его направили с миротворческой миссией в командировку в Сирийскую Арабскую Республику. Еще через три месяца Илья Ермаков стал ветераном боевых действий и получил повышение по службе. Рязанца перевели в разведроту.

- Илья не боялся брать инициативу в свои руки, доказывал свое мнение, невзирая на чины и на звания. Он был справедливым и принципиальным человеком. Уважал своих подчиненных и не боялся спорить с начальством, - рассказывают сослуживцы. - Он мыслил неординарно. У него был творческий подход к проведению всех занятий. Илья очень ответственно относился к любой задаче - от самой мелкой до крупной боевой.

В письме Михаилу Ермакову за подписью командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии полковника Селиверстова говорится:

- «За время прохождения службы ваш сын многократно выполнял боевые и специальные задачи, проявляя при этом мужество и героизм. Илья был настоящим офицером: с огромным желанием повышал свои профессиональные качества, был сильным и выносливым. Неоднократно поощрялся командованием дивизии за разумную инициативу и отличие по службе. В коллективе, среди командования и сослуживцев Илья имел заслуженный авторитет и уважение. Ваш сын стремился всей душой в совершенстве овладеть профессией защитника Родины, он мечтал, чтобы во всем мире царила спокойная и мирная жизнь».

«По-другому поступить не мог»

Илья Ермаков (справа) со своим взводом.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года специальной военной операции Илью Ермакова незамедлительно направили в зону боевых действий. Он служил командиром разведывательного взвода разведроты 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России.

Его отец вспоминает, что целый месяц с сыном не было никакой связи, а когда бойцов вывели с киевского направления, Илья подал весточку из Белгородской области, что все идет хорошо и потерь у них нет.

По словам сослуживцев Ильи, они действовали в составе разведывательного отряда и двигались впереди дивизии.

- Илья занимался сопровождением колонн. Он отлично разбирался в топографических картах и большую часть задач по сопровождению грузовых колонн и охране артиллерии брал на себя.

22 апреля 2022 года стал для Ильи Ермакова роковым днем…

- Задача была непростая, местность не проверенная. Надо было выйти на определенную точку и проверить квадрат. При необходимости установить наблюдательные посты, - вспоминает его сослуживец.

Но на этом же участке действовала разведдиверсионная группа противника. Произошел встречный бой.

- Экипировка и оружие у противника были иностранных армий, и бойцов было в 2-3 раза больше. Противник использовал миномет, мина попала в один из дозоров Ермакова. Появились раненые. Илья принял решение эвакуировать людей и остался на поле боя, чтобы прикрыть отход группы. Когда мы вернулись, увидели воронку… Снаряд разорвался совсем рядом с ним - даже экипировка с него слетела. Но при этом Илья успел передать нам карты и радиостанцию - все, что составляло важные сведения, - рассказал его сослуживец.

- Илья получил смертельные ранения, но по-другому поступить не мог. Илья с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. Это и есть воинская преемственность поколений, - отмечает его отец.

Орден Мужества Илье Ермакову вручили посмертно.

Один шанс из тысячи

Указом президента РФ от 11 июня 2022 года гвардии старший лейтенант Илья Ермаков награжден орденом Мужества посмертно. Однако отец Ильи отмечает, что заявление на эту награду было подано еще при жизни сына и относится не к его трагической гибели, а к первым боевым действиям в начале СВО. Михаил Ермаков решительно настроен добиться, чтобы Илью посмертно наградили званием Героя России. На протяжении нескольких месяцев он неустанно направляет письма в органы власти, в Министерство обороны, обращается к депутатам, но везде получает отказ. Мол, ваш сын уже представлен к госнаграде, и правовых оснований для его представления к присвоению звания Героя РФ посмертно нет.

- В августе 2022 года в Ульяновске был прецедент, когда мать добилась, чтобы ее сыну дали посмертно звание и майора, и Героя России. А значит, и у меня есть шанс… пусть один из тысячи, но я не могу его не использовать.

Отец Ильи - офицер запаса ВДВ, тренер по рукопашному бою - делает все, что в его силах и возможностях. Так, организованы несколько турниров в честь памяти Ильи Ермакова, а свои победы Михаил посвящает сыну. В школах, где учился Илья Ермаков, установили памятные стенды. В планах Михаила - установка мемориальной доски на школе №47, а в дальнейшей перспективе он бы хотел, чтобы именем героически погибшего рязанца назвали одну из улиц:

- Звание Героя России позволит увековечить его подвиг и память о нем, назвать в его честь новые школы или улицы в Рязани или Туле, а также с целью патриотического воспитания подрастающего поколения проводить спортивные соревнования по различным видам спорта и военнопатриотические мероприятия.

Отец Ильи - Михаил Ермаков посвящает сыну победы в турнирах.

КСТАТИ

Ряжский поэт Владимир Силкин посвятил свое стихотворение «Последний приют» Илье Ермакову:

Десантник - по жизни герой, / Берет и тельняшка - от Бога./ И тех, кто становится в строй, / На небо уводит дорога. / Несут купола небеса / В Рязани над речкою Трубеж, / Я верю, бессмертен десант, / Когда его помнишь и любишь! / Горячие ветры поют, / Бессонными смотрят глазами. / И все же последний приют/ Находит десантник в Рязани.