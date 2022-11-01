От райцентров до деревень. В 17 районах Рязанской области 1 ноября отключат электричество

Без электричества в Рязанской области 1 ноября останутся десятки деревень.

1 ноября 2022 года в 17 районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Скопинский район:

- поселок станции Мшанка, поселок Павелец — с 16:00 до 17:00;

- село Березняги, поселок станции Лазинка, село Павелец, поселок станции Мшанка, село Половское, поселок станции Кремлево— с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- село Лихунино, деревня Куршево, село Давыдово, деревня Ахматово, деревня Ново-Никольск, село Константиново, деревня Бараново — с 13:00 до 16:00;

- деревня Большое Курапово, деревня Анциферово, деревня Беломутово, деревня Аверькиево, село Криуша, деревня Теребово, село Колычево, деревня Клин, село Тюково, деревня Фомино, деревня Прасковьино, деревня Шакино, деревня Сонино, деревня Маньщино, деревня Мягково, деревня Малая Матвеевка, деревня Новоселки, деревня Лебедино, деревня Карпово, деревня Дунино, деревня Большая Матвеевка, деревня Алтухово, деревня Аристово, село Стружаны, деревня Неверово, деревня Чебукино, деревня Русаново, село Давыдово, деревня Тетерино, деревня Нефедово, деревня Малое Куралово, деревня Пансурово, деревня Мосеево, деревня Козельское, деревня Зубово, деревня Каширово — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Юшта, село Санское — с 13:00 до 17:00;

- село Федосеево-Пустынь — с 09:30 до 13:00.

Сараевский район:

- село Новобокино — с 13:00 до 16:00;

- село Большие Можары — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- территория СНТ «Костино», деревня Ромоданово — с 12:00 до 16:00.

Милославский район:

- село Горлачевка, деревня Дубасово — с 11:00 до 13:00.

Рязанский район:

- деревня Красный Восход — с 10:00 до 16:00;

- поселок Мурмино, село Алеканово, село Семкино, деревня Гнетово, село Дубровичи, село Долгинино — с 08:00 до 20:00.

Захаровский район:

- деревня Летники — с 10:00 до 16:00;

- село Субботино, село Добрые Пчелы, деревня Низки, деревня Большое Фурсово, деревня Орешково, село Остроухово — с 10:00 до 17:00;

- деревня Перекаль — с 08:00 до 17:00.

Сасовский район:

- село Каргашино, село Кобяково, поселок 12 лет Октября — с 10:00 до 12:00;

- село Истлеево, село Темгенево — с 09:00 до 17:00.

Ермишинский район:

- поселок Байкур, деревня Сторожевка, поселок Игошино, поселок Сенин Пчельник, поселок Ливер — с 09:00 до 17:00;

- поселок Ермишь — с 08:00 до 16:00.

Спасский район:

- село Троица, село Островки, деревня Нефедово, деревня Ясаково, поселок Тонинского лесничества, село Старое Тонино, село Красильниково — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Петровка — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Морозовы Борки, село Собчаково — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Царицыно, деревня Телеши, деревня Булгаково, деревня Коростино, деревня Алешино, деревня Федоровка, деревня Антоново, деревня Земское — с 09:00 до 13:00;

- деревня Марсево, село Перво, село Пустынь, деревня Савино, деревня Ватранцы, село Любовниково, село Иванчино — с 09:00 до 17:00;

- деревня Сеитово, село Бетино — с 08:00 до 17:00.

Кадомский район:

- поселок Кадом — с 09:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Нестерово — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Перевлес — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.