Очередной прорыв трубопровода. Отопление и горячую воду отключили на 15 улицах Рязани

Очередная коммунальная авария в центре Рязани. Без отопления остались десятки домов. Фото: администрация Рязани.
10 февраля в районе дома №40 по улице Грибоедова повредился магистральный трубопровод, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отметили в мэрии Рязани, специалисты РМПТС оперативно приступили к ликвидации повреждения, но пока не могут найти место повреждения.
Для поиска повреждения РМПТС временно отключил отопление и горячую воду в десятках жилых домов по следующим адресам:
- проезд Речников, дом №5/9;
- улица Рыбацкая, дома с №2 по №13;
- улица Лесопарковая, дома с №44 по №46;
- улица Затинная, дома с №5 по №80/12;
- улица 26 Бакинских комиссаров, дома с №2/12 по №7;
- проезд Щедрина, дома с №3 по №15б;
- улица Грибоедова, дома №3 по №50а;
- улица Фурманова, дома с №2/4 по №54б;
- улица Свободы, дома с №11 по №29;
- улица Скоморошинская, дома с №1 по №19;
- улица Подгорная, дома с №3 по №39;
- проезд Грибоедова, дома с №4 по №18;
- улица Есенина, дома с №22 по №38;
- улица Фирсова, дом №20;
- улица Вознесенская, дома с №9 по №22.
Кроме того, под отключение попали школа №8 (проезд Щедрина, 14) и детский сад №8 (площадь 26 Бакинских Комиссаров, 4).
Как только ремонтники обнаружит место повреждения, количество домов, попавших под отключение, уменьшится. Без горячей воды и отопления останутся только дома в районе повреждения.
«Ремонтные работы планируется завершить 10 февраля до 20:00», - говорится в сообщении.
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