Ограничений по этажности застройки в Борках не существует — «градозащитники» это выдумали

Кто-то очень заинтересован, чтобы на этой территории не появились жилые дома, а она осталась промышленной.

2 ноября в Рязани пройдут публичные слушания, которые касаются жилой застройки участков в поселке Шпалозавод. Чтобы сорвать их, «градозащитники» из Рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) развернули широкомасштабную информационную кампанию. Цель понятна — не допустить реализации проекта жилой застройки. Так, 28 октября председатель Центрального совета ВООПИиК Артем Демидов открыто призвал отменить публичные слушания, дабы «не допустить легализации многоквартирной застройки площадки Шпалопропиточного завода».

След бывшего вице-губернатора

Основными спикерами противников «легализации застройки» уже долгое время выступают руководители рязанского ВООПИиК Андрей Петруцкий и Игорь Кочетков. В качестве информационных ресурсов используются некоторые местные сетевые и печатные издания. За труднопреодолимым многословием аргументов, которые перетекают из одной публикации в другую, можно выделить, по сути, два. Во-первых, это апеллирование к новой редакции проекта института «Гипрогор», который что-то там запрещает и относит к охранной зоне. Этот пункт можно сразу пропустить, потому что никакой новой редакции в реальности не существует. На данный момент это всего лишь фантазии заказчиков этих изменений – в частности, начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Дениса Зайцева и экс-вице-губернатора Игоря Грекова, который и позвал Зайцева на эту важную работу. Кстати, вышеупомянутый «градозащитник» Игорь Кочетков несколько лет считался советником Грекова.

Во-вторых, «градозащитники» с упорством, достойным лучшего применения, повторяют один и тот же тезис: территория расположена в зонах охраны особо ценного объекта культурного наследия, и поэтому, согласно действующему проекту зон охраны Рязани (от 1986 года), на данной территории установлена зона регулирования застройки с максимальной высотой до шести метров. Для иллюстративности своих утверждений представители ВООПИиК старательно публикуют всевозможные схемы, которые призваны убедить всех и вся в безумии многоквартирной застройки в Борках. Чтобы все и вся ужаснулись и с перепугу согласились отдать эту землю компании «Порт Коломна» под промышленное использование в виде грузового речного порта, карьеров, мусоросортировки, транспортного хаба и т.д, и т.п.

Два письма

А теперь давайте вернемся из мира грез, фантазий и веселых картинок к реальности. Публикуем два письма, которые касаются именно этих злосчастных территорий и подписаны двумя сменившими друг друга начальниками Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области — Олегом Василькиным и Денисом Зайцевым. Первый черным по белому утверждает, что данные «участки находятся вне зон охраны г. Рязани, установленных проектом зон охраны памятников истории и культуры от 1986 года». Второй — что «регламенты для зоны регулирования застройки в поселке Борки Проектом зон охраны памятников истории и культуры города Рязани не установлены». Говоря простым и понятным языком — никаких ограничений по этажности жилого строительства на данных территориях нет и в помине. Потому что эти территории не входят в охранные зоны.

Первое письмо.

Второе письмо.

А как же, скажет внимательный и радеющий за правду читатель, красивые иллюстрации, которыми нас пугали руководители рязанского ВООПИиК через «свои» средства массовой информации? А дело в том, что страшные кружочки «градозащитники» рисовали не в тех местах, небезосновательно рассчитывая, видимо, на крайне низкие интеллектуальные возможности рязанцев. Приводим примеры правильных картинок.

Одно место выдается за другое.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Интересно, председатель Центрального совета ВООПИиК Артем Демидов в курсе того, что его аргументы с призывами что-то в Рязани отменить и запретить основаны на выдуманных регламентах, левых схемах и откровенном интересе некоего коломенского заказчика? Потому что, если подумать хотя бы пару минут, отмена легализации многоквартирной застройки площадки Шпалопропиточного завода выгодна только тому, кому эта застройка помешает использовать земли по промышленному назначению.