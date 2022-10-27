Градозащитники стали открыто лоббировать увеличение в Рязани промышленных зон

Здесь будет грузовой порт.

На прошлой неделе мы опубликовали материал, в котором генеральный директор Рязанского шпалопропиточного завода Елена Пронина откровенно рассказала о ситуации, сложившейся с земельным участком в Борках, на котором располагается предприятие. Напомним, сейчас оно законсервировано, а производство перенесено в Свердловскую область.

В данном месте предполагалось строительство жилищного комплекса с набережной и школой, однако проект застройки оказался заморожен по причине яростного противодействия Рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). ВООПИиК апеллирует к новой охранной зоне и ограничениям по этажности, которые установлены неким проектом института «Гипрогор».

Надо сказать, что прежнее руководство Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, работавшее еще при вице-губернаторе Игоре Грекове, действительно заказало данный проект «Гипрогору». Впрочем, сегодня никакого действующего документа от этого института не существует — это всего лишь новая редакция проекта, который заказчиком еще не принят. Соответственно, никаких законных ограничений по этажности жилой застройки на территории шпалозавода в Борках нет, что бы там ни говорили представители ВООПИиК.

На защите мусорного наследия

А что они говорят? С одной стороны, громче всего они заявляют о недопустимости жилой многоэтажной застройки, потому что она якобы будет портить вид. С другой - о необходимости сохранения в Борках промышленной зоны. Так, 19 октября в газете «Панорама города» опубликована статья «Опасная застройка», где заместитель председателя Рязанского ВООПИиК Игорь Кочетков открыто говорит о том, что застройка в поселке Шпалозавода навсегда лишит Рязань возможностей для развития речного транспорта. «Железнодорожная ветка, подходящая к бывшему шпалозаводу и связывающая берег Оки с вокзалом Рязань-1, сохранилась до настоящего времени. Потенциально есть большие возможности для развития грузового порта в Борковском затоне», — комментирует Кочетков.

Статья в местной газете напрямую лоббирует создание грузового порта.

Неудивительно, что в итоге появилось письмо от московской компании «Единая служба вывоза и утилизации отходов» на имя главы администрации Рязани Елены Сорокиной с просьбой рассмотреть возможность организации в Борках хаба по мусоросортировке. Мусор из Москвы, как нетрудно догадаться, предлагается доставлять в Рязань речным транспортом. То есть рязанских защитников культурного наследия безумно раздражает жилая застройка, благоустроенная набережная и новая школа, но откровенно радует глаз в этом месте грузовой порт и мусорный хаб.

На защите грузового речного порта

Но это ещё не все. Оказывается, градозащитники предпочитают не говорить о том, что в новой редакции проекта в Борках «Гипрогор» исключил территорию более 35 гектаров из охранных зон, которая соседствует со шпалозаводом и осваивается компанией «Порт Коломна» для намыва песка. По регламенту 1986 года, который действует сейчас, территория от шпалозавода до реки Оки относится к зоне охраняемого природного ландшафта, где запрещена любая застройка. Более того, эти земельные участки граничат с заповедным Троицким лугом, который относится к заповедной зоне ландшафта. Проще говоря, «Гипрогор», а с ним и так называемые градозащитники выступают не только за сохранение промышленного назначения земли шпалозавода под ту же мусоросортировку, но и расширяют эту зону до Оки, выводя ее вообще из под любых запретов. Это правда называется сохранением культурного наследия?

В чьих интересах это делается? Уж точно не в интересах города, его культурного наследия и жителей Борок. Которые долгие годы мечтали, чтобы от них уехал шпалозавод, а когда он уехал, получают по соседству складирование московского мусора, грохот техники, железной дороги и речной грузовой порт. Названия компаний, заинтересованных в промышленном развитии охранной зоны, мы указали. Недоумение вызывает позиция градозащитников, которые ратуют, по сути, за виды мусора, кранов и гор песка в двух километрах от Рязанского кремля. Некогда уважаемая независимая общественная организация в Рязани превратилась в инструмент неприкрытого лоббирования интересов компаний, чьи интересы прямо противоположны сохранению культурного наследия.

Уверены, что в Рязани найдутся граждане, которые обратятся к главе региона с просьбой проверить деятельность Андрея Петруцкого и Игоря Кочеткова и выяснить, почему и в чьих интересах они так рьяно продвигают проекты, где выводят значимые охранные зоны из под защиты. Наверняка в протоколах заседаний экспертных комиссий, где принимали участие руководители Рязанского отделения ВООПИиК, остались следы их «охранной» деятельности, которая охраняет что и кого угодно, только не Рязань и не ее культурное наследие.