Рязанцев губят канализационные стоки?

Какие пути решения проблем в работе канализации и очистных сооружений предлагают общественники и коллеги из соседних регионов

Экологические проблемы подступают к Рязани все ближе. Тревожные вопросы уже звучат на правительственных часах. Однако чиновники не спешат искать взаимосвязь между ростом онкологических заболеваний и состоянием окружающего воздуха в регионе. По их мнению, требуется около 7-15 лет кропотливых медицинских исследований, чтобы найти доказательства…

Пять лет превышений

Рязанцы уже устали плотно закрывать окна в своих квартирах, задыхаясь от зловоний, в которые все чаще погружается город. В течение всего года, особенно в безветренную влажную погоду, жители города жалуются на едкий запах с разными примесями - то сероводорода, то аммиака, то непонятных химических веществ. Муниципальная лаборатория в редких случаях фиксирует превышения ПДК токсичных веществ. Так откуда же приходит ядовитый запах?

Чтобы найти ответ, достаточно взглянуть себе под ноги, а точнее, еще ниже, туда, где проложены городские коммуникации. Канализационная сеть разносит по городу зловонные стоки, где в разы превышена концентрация опасных веществ-загрязнителей. Согласно данным мониторинга за пять лет, в коллекторах превышено содержание таких опасных веществ, как сульфиды, азот аммонийный, фенолы, цинк, железо, нефтепродукты и т. д.

При этом наблюдается устойчивый рост превышений ПДК. За обозначенный выше период специалисты 326 раз выявляли превышение предельной концентрации содержания в стоках азотсодержащих соединений.

В отдельные дни превышения достигали запредельных значений - до 159 мг/куб. дм. То же самое наблюдается и по всем проверяемым показателям. При этом наибольшую опасность представляют сульфиды, которые буквально на-

полнили городскую канализацию, стекая не только из домов, но от промышленных предприятий. За годы измерений, ни разу, увы, не удалось выявить соответствия этого показателя ПДК.

По сути, сульфиды служат сырьем для образования ядовитого сероводорода, и этот запах тухлых яиц рязанцы вынуждены постоянно терпеть.

Двигаясь вдоль всего города по магистральной сети МУП «Водоканал г. Рязани» весь этот ядовитый коктейль ищет выхода из тесных коллекторов наружу. Через канализационно-насосные станции и открытые колодцы «Водоканала» вредные вещества вырываются из-под земли, отравляя воздух в жилых районах города. Стоки с превышением ПДК вредных веществ не только отравляют легкие рязанцев, но и разрушают городские коммуникации, что, в свою очередь, грузом ложится на городской бюджет.

При этом у налогоплательщиков возникают законные вопросы к руководству городской администрации. Куда уходят деньги и почему государственная программа по формированию комфортной городской среды заканчивается на этапе разговоров в кабинетах горадминистрации?

Поломки коммуникаций - одно из следствий грязных стоков.

Пример старших

Миссия «Водоканала» - принимать соответствующие утвержденным нормативам стоки от абонентов и перекачивать их на биологические очистные сооружения. Именно на этапе приемки стоков проявляется главная задача - контроль качества воды и выявление нарушителей.

Прежде всего, речь идет о датчиках контроля на принимаемые от промышленных предприятий стоки. Но МУП «Водоканал г. Рязани» этого не делает, и нарушители продолжают безнаказанно сливать опасные химикаты в городской коллектор. Ведь ясно, что на биологических очистных сооружениях поступившие со значительным превышением ПДК по вредным веществам стоки невозможно привести на выходе к эталонному значению.

Мы выяснили, как справляются с этой проблемой коллеги из «Мосводоканала».

Столичная организация работает в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных Постановлением правительства РФ от 22 мая 2020 года №728.

Прежде всего, для контроля здесь проверяют фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах

на соответствие показателям, указанным абонентами в соответствующей декларации, а также в требованиях, прописанных в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением правительства РФ от 29 июля 2013 года №644.

Контролируют стоки сразу несколькими способами: обследование объектов абонента для проверки сброса запрещенных отходов, отбор проб сточных вод и их анализ.

- Канализационные очистные сооружения и сети «Мосводоканала» оснащены приборами автоматического технологического контроля, работающими в онлайн-режиме с передачей показателей в диспетчерские пункты и технологические отделы. На очистных сооружениях приборы расположены в комплексных пунктах контроля качества поступающей сточной воды, которые оборудованы анализаторами, измеряющими содержание взвешенных веществ, ионов аммония, фосфатов, - пояснили в пресс-службе организации.

Нарушителей штрафуют за сброс в канализацию запрещенных веществ, материалов, отходов и сточных вод.

- В случае если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, концентрация которых превышает установленные нормативы состава сточных вод для конкретной технологической зоны водоотведения, абонент обязан внести организации, осуществляющей водоотведение, плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод по формуле п. 197 Правил №644. По мере выявления нарушений требований абонентам начисляется соответствующая плата, - отметили в организации.

Проблемы канализации отражаются на общей экологической обстановке Рязани.

Гибель бактерий

Между тем, все рязанские канализационные стоки поступают на биологические очистные сооружения (БОС), расположенные в Турлатове. БОС безостановочно в круглосуточном режиме превращают зашлакованные стоки в воду. И так происходит уже более 65 лет!

Но стоит только представить, как менялась Рязань за эти годы, как росли промышленные предприятия, как из-

менилась бытовая химия, чтобы понять, что очистным в наши дни справляться с отходами с помощью прежних мощностей очень непросто.

На сегодняшний день 85% приходящих на БОС стоков поступает из канализационных сетей МП «Водоканал

г. Рязани», а еще 15% - сбрасывают предприятия Южного промузла. В сутки из одних только сетей МП «Водоканал» на очистные сооружения приходит до 210 тысяч кубометров сточных вод. Каждый час поступает порядка 8,5 тысячи кубометров. С помощью специальных мер очистки, включая полезные бактерии и биологически активный фильтрующий ил, обеззараженные сточные воды перемещаются в реку Листвянку.

Но с каждым годом на очистные поступают все более ядовитые стоки, так что гибнут микроорганизмы, и никакие современные средства уже не способны справиться с этой концентрированной отравой.

Когда анализируешь опыт соседних регионов, возникает вопрос: почему Рязань застряла буквально на средневековом уровне? Ведь «Водоканал» выплачивает более 100 млн рублей штрафа из городского бюджета, то есть тратит бюджетные деньги. Не лучше ли было направить эти средства на установку датчиков мониторинга качества поступаемых в городскую систему водоотведения стоков?

Остается загадкой, почему предприятие не может привести систему в порядок и впредь избавить себя, а значит, и городской бюджет, от финансовых наказаний. В чем истинная причина коммунальной анархии, которая на протяжении многих лет не решается?

Прорывы канализационных коллекторов разносят нечистоты по городу.

ПОДРОБНОСТИ

Между тем, рязанский «Водоканал» прокомментировал обвинения в свой адрес о загрязнении экологии. Предприятие заявило, что применяет все доступные меры для снижения концентраций загрязняющих веществ в городских сточных водах. По данным «Водоканала», предприятие планомерно и постоянно проводит контроль состава и свойств сточных вод абонентов - предприятий и организаций города. Также на предприятии отметили, что при заключении договоров на водоотведение они обязывают абонентов, не соблюдающих требования к составу и свойствам сточных вод, построить локальные очистные сооружения и подать Декларацию о составе и свойствах сточных вод. Кроме того, на предприятии пояснили, что ведут производственный контроль за состоянием атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах своих объектов, и не выявляют превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе.

Водоканал прокомментировал ситуацию, но... в свойственной для чиновников манере - без конкретики. Однако нашим читателям было бы интересно узнать, каким образом и как часто осуществляется контроль качества стоков, поступающих в коллекторы «Водоканала» от абонентов города. Было бы интересно также увидеть результаты замеров и, наконец, узнать имена основных нарушителей - поставщиков стоков с превышением ПДК, а также о мерах, которые МУП «Водоканал г. Рязани» к ним применяет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Член комитета Рязанской областной Думы по экологии и природопользованию Григорий Парсентьев:

- Повестка по проблемам на канализационно-насосных станциях (КНС) «Водоканала» в медийной сфере инициирована в том числе при моем активном участии. Если проблема не обсуждается, то она и не решается. Система КНС «Водоканала» вносит свою лепту в загрязнение воздуха. Протяженность их сетей огромна, и в трубах кипят химические процессы: образуются сульфиды, сульфаты, сероводород и серная кислота. Эта смесь быстро разъедает железобетон. Очистные сооружения - система, которая работает при многих вводных. Это живой организм, а когда проходит залповый выброс с промышленных предприятий, то буфер системы не выдерживает.

Понимание, как и что надо сделать, у «Водоканала» есть. И не надо изобретать велосипед. Технически алгоритм очень простой - установка датчиков, работающих в онлайн-режиме, принятие адекватных нормативов по качеству стоков и контроль за этим, общение с промышленными предприятиями по поводу того, чтобы они перестраивали свои технологические процессы под нормативы.

Но нужны политические решения, основанные на технических. Буду настаивать на том, чтобы была создана рабочая комиссия из технических специалистов между структурами «Водоканала» и очистными сооружениями. Комиссия должна ответить на ряд технических вопросов, чтобы потом руководители разных уровней могли принимать управленческие решения по улучшению системы.

Экоактивист движения «Дышим чистым» Александр Суфранович:

- Для решения проблем в коммунальной среде нужно всю систему поставить под контроль. Во-первых, привести в порядок систему канализации - составить рабочую схему, где какие трубы проходят. В Рязани до сих пор этого нет. Нужно однозначно понимать, какие коллекторы в городе есть, кто туда сливает и какую химию. Это необходимо, чтобы понимать, с чем мы имеем дело и как с этим бороться.

Во-вторых, нужно установить датчики на канализационные трубы, где происходит слияние промышленных стоков с бытовыми. Это нужно для понимания, кто злоупотребляет правом слива. Крайне важно разделить стоки на бытовые и промышленные, ведь порядок ответственности совершенно разный.

В-третьих, нужна система онлайн-мониторинга. В Москве она уже запущена в онлайн-режиме, когда датчики устанавливают на трубы. Основных загрязнителей надо ставить под контроль. Надо понимать, что есть химия, которая недопустима в канализации.

Итого, нужно создать обозримую инфраструктуру КНС на бумаге, составить перечень источников, которые пользуются канализацией, а также указать их предположительный объем стоков, определить бытовой или промышленный характер они имеют, и поставить основных загрязнителей под контроль через онлайн-датчики.