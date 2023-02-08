Изверги замучили щенков в Рязани: одному пытались снять скальп, а другого резали и ковыряли гвоздем

Щенок, оставшийся в живых, находится в ветеринарной клинике.

На улице Лесопарковой в Рязани, вблизи заброшенного порта ощенилась собака. Изначально ее стерилизовали, но, как оказалось, некачественно – собака все же дала потомство. Это уже другая проблема, о которой мы рассказывали...

Щенков родилось трое. За всеми, включая взрослую собаку, присматривали и кормили неравнодушные граждане – работники организации, находящейся неподалеку. Щенков пытались пристраивать, одного питомца уже хотела забрать рязанская семья.

6 февраля полуторамесячных щенков вновь поехали кормить, но обнаружили ужасающую картину.

С выжившего щенка пытались снять скальп, а замученному щенку выкололи глаз гвоздем

Один из щенков был зверски замучен. В будке лежало бездыханное тельце с пробитой головой и кишками наружу. Второй щенок в этом домике почти не двигался и находился в полумертвом состоянии – наверное, не домучили. Весь в порезах. Мучители пытались снять с него скальп, по всей поверхности шеи ковыряли гвоздем. Там же нашли гвоздь, его изъяли для проведения экспертизы. Выжившего привезли в ветклинику в состоянии болевого синдрома. Он начал есть и сходил в туалет. Врачи сказали, что если в течение трех дней искалеченный придет в себя – то жить будет. Однако может остаться с дефектами.

Третьему щенку удалось спрятаться – его мучители не достали. Уцелевший щенок в безопасности, но ищет надежных хозяев и дом.

Садистами могут быть дети

Рязанка, обнаружившая зверски замученных щенков, снова поехала к будке, чтобы подкараулить садиста. Однако в будний день не получилось никого выследить – школьники, которые находятся под подозрением, на уроках, а взрослые работают.

Шокированной жительнице удалось выяснить у местной женщины, что в этом районе, рядом с домом для собак, в основном гуляют второклассники. С недавних пор к ним присоединился мальчик постарше - из пятого класса.

Заявление по факту жестокого обращения с животными составлено и уже передано в полицию.

Чудом оставшиеся в живых щенки на данный момент очень нуждаются в доме и добросовестных хозяевах. Забрать питомцев можно, предварительно связавшись с Анной или Екатериной по номерам: 8 (910) 620-10-76 и 8 (910) 509-39-13.