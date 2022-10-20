Вместо благоустроенного квартала в Борках может появиться мусоросортировка

Территория бывшего шпалопропиточного завода сегодня.

История с появлением в непосредственной близости от центра Рязани мусоросортировочной базы в Борках взбудоражила не только жителей данного района, но и, пожалуй, всех горожан. Ситуацию прокомментировала генеральный директор Рязанского шпалопропиточного завода Елена Пронина.

— Елена Юрьевна, расскажите, что происходит с земельным участком, на котором размещался шпалопропиточный завод в Борках? Сначала появилась информация, что завод переехал в другой регион, потом — что на месте бывшего предприятия реализуют проект по застройке с благоустроенной набережной и новой школой, потом пошли протесты градозащитников и всплыл проект новой охранной зоны с ограничениями застройки по этажности, а сейчас говорят о том, что вместо жилого комплекса здесь будет мусоросортировочный хаб.

— Земельный участок, о котором идет речь, действительно принадлежит шпалопропиточному заводу. История вопроса следующая. Многие годы жители близлежащих домовладений в Борках жаловались властям на то, что вблизи жилой зоны действует предприятие III класса опасности, которое распространяет по округе специфический креозотный запах. В конце концов мы обратились к губернатору Николаю Любимову с вопросом о реконструкции и переносе завода из Борок. В Свердловскую область должна была быть перенесена креозотная часть завода, а в технопарк в Дягилево — его экологически чистая часть. В качестве инвестиций для этого были запланированы средства застройщика. Этот проект был поддержан губернатором, и началась его реализация. Производство в Борках остановлено, первая очередь Рязанского шпалопропиточного завода уже построена в Свердловской области. Но потом появилась столичная Единая служба вывоза и утилизации отходов (см. письмо). Публичные слушания по части жилой застройки стали саботироваться, и наметился явный крен в сторону промышленного развития территории карьера в Заокском, транспортно-логистического центра «Борки» (перевалка большегрузами песка и грузов) и строительства мусорного хаба. Параллельно с этим была развернута кампания против жилой застройки со стороны градозащитников.

Письмо Единой службы вывоза и утилизации отходов.

— А вам не всё равно, кто купит эту землю — застройщик или компания по вывозу и утилизации мусора?

— Конечно, в теории все равно. Но на практике в результате замораживания проекта застройки мы лишаемся финансовой возможности оперативно достроить завод в Свердловской области, который работает на стратегические отрасли и должен, как ведущий в России, участвовать в восстановлении инфраструктуры новых территорий. Также мы замораживаем строительство экологически чистого экспортного завода в технопарке «Дягилево» и не можем трудоустроить туда наших бывших работников. То есть мы начали идти по дорожной карте многосоставного проекта, который оказался заморожен на середине пути.

— По сути, вас вынуждают ради продолжения хоть какого-то финансирования продать территорию под мусоросортировку?

— Получается, что так.

Окрестности Борок - прекрасная рекреационная зона.

— А какая тут роль у градозащитников? Они выступают за мусорный хаб в 10 минутах езды от центра Рязани?

— Этого я не могу знать. Известно то, что прошлым региональным правительством в институте «Гипрогор» был заказан некий проект, который активно отстаивает местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Данный проект вводит, в частности, новые границы охранной зоны Рязанского кремля и, соответственно, ограничения на застройку, в том числе ограничения по этажности. Аргумент — семиэтажные дома закроют вид на Рязанский кремль. Но это не так, потому что шпалозавод расположен в таком месте, что закрывать вид на кремль в этой точке просто некому. При этом подчеркиваю, что на сегодняшний день никаких ограничений по этажности на нашей территории по закону нет, несмотря на громкие заявления противников жилой застройки и непонятные картинки в прессе. Проще говоря, проектом «Гипрогора» создаются такие ограничения, с которыми в Борках можно строить то, что нерентабельно — для любого застройщика эта территория перестает быть интересной с точки зрения бизнеса. Еще в начале года нам намекали, что со строительством жилья могут возникнуть проблемы, потому что общественники хотят сохранить тут промышленную зону, которая новым проектом никоим образом не запрещается. И если историю со строительством карьера в Заокском вроде как удалось переломить в пользу жителей, то тема с мусоросортировкой в Борках никуда не делась и реальна как никогда.

— Так что в итоге будет с участком шпалозавода в Борках?

— Участок не будет простаивать долго в любом случае. Если все варианты отпадут, то значит, вернется завод — он на сегодня законсервирован, а на то, чтобы его расконсервировать, много времени не потребуется. И хотя это не соответствует интересу жителей, это законно.