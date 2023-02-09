«Что это за заболевание? Почитайте в интернете». Как в частных клиниках ставят страшные диагнозы без анализов ради выкачивания денег

Как в частных клиниках пугают страшными диагнозами, чтобы выкачать из пациента деньги

В наши дни сложно встретить человека, довольного состоянием сферы здравоохранения. Рязанцы жалуются на очереди в поликлиниках, безразличие врачей, плохую диагностику и лечение. Но когда болезнь подступает, мы все равно идем «сдаваться» людям в белых халатах.

Если финансы позволяют, то возникает выбор, куда лучше обратиться - к платному доктору или пройти лечение по ОМС. Корреспондент «Комсомольской правды» решила раскошелиться на частные центры, лишь бы узнать верный диагноз. В результате чуть не написала завещание и чудом не лишилась десятков тысяч рублей.

Промывание крови и гормонотерапия на глазок

Несколько лет назад в моей жизни произошли серьезные изменения - я стала мамой, наступила гормональная перестройка. На теле стали появляться красные точки, похожие на родинки. Этот косметический недостаток не давал мне покоя, и я стала мучить врачей расспросами, что это за образования и отчего они возникают. Обращалась к дерматологу, гинекологу, терапевту и даже к онкологу при государственных поликлиниках. В один голос врачи заверяли, что это возрастные изменения и никакой угрозы для здоровья они не представляют. Некоторые предлагали обратиться в специализированные клиники, чтобы удалить этот косметический дефект, если он приносит мне столько беспокойства.

Но я не унималась и пыталась докопаться до истины. Искала ответы в интернете, что только щекотало нервы. Искала братьев-сестер по несчастью, но никто не знал ответа. Так продолжалось три года, пока я не решила обратиться в частные центры, чтобы, наконец, выяснить свой диагноз.

По рекомендации московского специалиста стала искать в Рязани ангиолога, но тщетно. Пришлось остановиться на сосудистом хирурге, что в целом одно и то же. Записалась на прием к специалисту в частный центр. Признаюсь, фамилия врача сразу меня немного смутила, потому как принадлежала выходцу из далекой республики. Почитав предварительно отзывы о враче в интернете, я успокоилась - доктор-чужестранец имел высокий рейтинг и много благодарных отзывов.

В назначенное время с небольшим волнением я пришла в частную клинику. Конечно, по сравнению с обычной поликлиникой меня встретили в разы дружелюбнее. Приветливые регистраторы, бесплатные бахилы, чистота и порядок, а самое главное - никаких очередей. Через пару минут ожидания у кабинета врача дверь распахнулась, и доктор с белоснежной улыбкой пригласил меня проходить.

- На что жалуетесь? - с сильным акцентом спросил он.

Я стала рассказывать о своей проблеме. Протянула врачу оголенную до локтя руку, и тот, бросив только один небрежный взгляд на мою кожу, заключил: «Васкулит!» Мне сразу стало дурно. И хотя значения диагноза я не знала, предчувствие возникло нехорошее.

- Что это за заболевание? - поинтересовалась я у эскулапа.

- Почитайте в интернете, - посоветовал мне доктор, с трудом подбирая русские слова. - Открывайте интернет сейчас и читайте вслух.

Стало ясно, что ему тяжело изъясняться по-русски и гораздо проще рекомендовать пациенту самостоятельно найти информацию про свое заболевание. Трясущимися пальцами я набрала в поисковике это страшное слово, - и началось… Сердце бешено забилось, когда перед глазами стали появляться строки: «аутоиммунное воспаление стенки сосудов», «поражение сосудов разного калибра», «патология приводит к осложнениям со стороны различных органов»…

- Это вообще лечится? - спрашиваю у врача, и тот заверяет: «Вылечим, только надо почистить кровь».

Остальные полчаса приема врач печатает на компьютере заключение, что явно дается ему с большим трудом. В результате в мои трясущиеся руки выдается лист с диагнозом и назначениями.

«Реактивные васкулит - периферический микродерматозный ангиопатии?» - приведу диагноз врача с сохранением его орфографии.

В назначении из восьми пунктов также были допущены ошибки в названии препаратов. Среди прочего мне назначили гормональные таблетки, серьезные лекарства курсом на 3 месяца, а также 10 капельниц, которые можно сделать в этой же в клинике. И все это врач назначил без всяких анализов, лишь бегло взглянув на мою руку.

Выйдя из центра в слезах и кое-как добредя до дома, я посчитала, во сколько обойдется такое лечение, и схватилась за голову. Выходило порядка 20 тысяч рублей. Не сделав в жизни ни единой капельницы и почти обходясь без таблеток, я решила все-таки не спешить в аптеку и проконсультироваться у другого сосудистого хирурга в другой клинике.

Выбор пал на профессорскую клинику при рязанском вузе. Прием тут стоил немного дороже, но отдельные категории пациентов обслуживаются бесплатно. Внешне здесь все напоминало обычную городскую поликлинику, только прием вели узкие специалисты с учеными степенями.

Я решила не говорить сосудистому хирургу о результатах обследования у его чужеземного коллеги. Врач внимательно расспросил меня о жалобах, осмотрел мои красные точки на руках и ногах и сделал вывод:

- Единичные ангиомы на верхних и нижних конечностях и теле, - озвучил он, повторив диагнозы, которые мне прежде говорили в бюджетных поликлиниках.

Тогда я решила открыть карты и рассказала, что прежде посетила другого сосудистого хирурга. Доктор сильно удивился, когда услышал поставленный его коллегой диагноз, и еще больше - его назначениям без анализов.

Ставить диагноз без анализов - сомнительно.

«Да они просто с вас хотели больше денег вытянуть»

На какое-то время я успокоилась, но затем решила последовать рекомендации моего последнего сосудистого хирурга и посетить ревматолога. Вновь отправилась в частный центр к специалисту с высоким рейтингом и хорошими отзывами.

Очень приветливая врач заставила снять одежду и полностью осмотрела кожу. Сначала она меня успокоила:

- Это не ревматология, это хирургическое. Это гемангиомы. Они удаляются лазером, если вас беспокоят, - и посоветовала обратиться в другую платную клинику для проведения косметических процедур.

- Это точно не васкулит? - с надеждой спросила я и получила в ответ однозначное нет.

Но врач продолжает рассуждать и предлагает на всякий случай, чтобы исключить ревматоидное заболевание, сдать несколько анализов. Изучает мои пальцы, пытаясь найти признаки ревматоидного артрита.

- Раз вы ходите к врачам, значит, это вам покоя не дает. Мы тогда с вами все ревмопробы сдадим, и еще МРТ кистей рук сделайте. Это на всякий случай, - говорит врач.

Я продолжаю жаловаться и обращаю внимание на выраженность сосудов на щеках.

- Если у вас на лице всегда такая краснота, то это может быть системная красная волчанка. Она может проявляться гемангиомами.

И провокацией этого заболевания как раз может быть беременность. У вас есть старые фотографии, где у вас видна такая же краснота на щеках? - спрашивает врач.

В памяти всплывают серии из сериала «Доктор Хаус», где часто говорили об этом заболевании, и становится страшно. Начинаю судорожно искать в моем архиве фото. Нахожу снимок 10-летней давности, где у меня также горят щеки.

- Конечно, может быть, что у вас так близко к поверхности расположены сосуды. Но тогда так должно быть с самого детства, - заверяет доктор.

Врач просит срочно позвонить маме и спросить, всегда ли у меня были такие алые щеки. Я вспомианаю, что мне с детства говорили про мои красные щеки. Но доктор не унимается:

- В первую очередь при красной волчанке происходит поражение сердца и легочной ткани. Вам нужно сделать КТ легких. Еще всегда нужно смотреть при волчанке, есть ли поражение почек. Вам нужно сделать КТ легких и забрюшинного пространства. Если все нормально, то дальше сдавать нужно будет не такое огромное количество анализов.

- Сколько живут с волчанкой?

- Мало. Если беременеть не будете, то нормально. В Москве дают препараты для больных с волчанкой, - слышу в ответ.

Доктор решительно берет меня за руки и ведет в регистратуру, чтобы записать на КТ. По пути она рассказывает, что назначит мне анализы для исключения всех патологий. И если все хорошо, я буду спокойно жить дальше. Заботливо предупреждает, что сдать пробы на волчанку стоит очень дорого - до 12 тысяч рублей.

В регистратуре на весь холл она громко объявляет, что мне нужно сделать КТ легких и забрюшинного пространства и написать примечание «исключить системную красную волчанку». Доктор уходит в свой кабинет, а я интересуюсь, сколько с меня, и слышу - 8 тысяч рублей. Выхожу на улицу подумать и подышать и срываюсь в истерике.

В клинику я больше не вернулась. Несколько дней живу, будто в кошмарном сне, а потом решаюсь вновь пойти к докторам, но только в свою поликлинику. Участковый терапевт лишь улыбнулась, услышав какие диагнозы мне ставили в частных клиниках, и подтвердила мои догадки: «Да они просто с вас хотели больше денег вытянуть».