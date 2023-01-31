Только пенсионеру из Рязани удалось поймать и скрутить серийного убийцу, на счету которого 13 жертв. Вот как это было Фото: Иван МАКЕЕВ

Ровно 22 года назад в Рязани перед судом предстал один из серийных убийц девяностых, наводивший ужас на жителей Центральной России. В суде удалось доказать, что на его счету 13 загубленных душ и еще два покушения на убийство. Рязанский следователь, нашедший подход к маньяку и убедивший его во всем признаться, Игорь Куркин рассказал «Комсомольской правде» о жестоких преступлениях человека, известного в криминальном мире под кличкой Паук.

«Человек он был интересный»

В Татьянин день мы встретились за столиком в уютном кафе. Под «Американо», в окружении ни о чем не подозревающих посетителей несколько часов вели леденящую кровь беседу об убийствах, совершенных на улицах Рязани и не только.

- Вы помните, где вы были 25 января 2000 года? - начинает свои воспоминания Игорь Куркин, более десяти лет проработавший в Следственном комитете. - А я прекрасно помню этот день! Тогда у меня состоялось знакомство с первым в моей практике маньяком, промышлявшим в том числе в Рязанской области, Сергеем Пауковым.

Во второй половине девяностых по Рязани и ближайшим областям прокатилась череда убийств, довольно бессмысленных, на первый взгляд, и не имеющих единого почерка. На тот момент Сергею Паукову был 41 год.

Его мотивы, способы убийства, философия долгое время оставались загадкой, именно поэтому никто не мог предугадать следующий шаг серийного убийцы.

- Человек он внешне был интересный: длинный, кучерявый, веселый. До убийств уже сидел в колониях за грабеж и разбой. Импульсивный, обидчивый, но отходил, правда, быстро, - дает характеристику Паукову бывший следователь.

Игорь Куркин (на фото) впервые встретился с маньяком Пауковым 25 января 2000 года.

«Город и жертву он выбирал себе случайно»

Своего дома у убийцы из Орла не было, как, впрочем, и города. Он нигде не задерживался надолго. Передвигался между областями на электричках, находя временное пристанище и очередную жертву в самых неожиданных местах. Маньяк бомжевал в Рязанской, Пензенской, Орловской, Тамбовской и Владимирской областях и даже в Красноярском крае.

На дно жизни Пауков опустился постепенно, нарабатывая криминальную практику, начав с мелких разбоев и грабежей.

- Он мне сам рассказывал, что когда вышел из колонии, то никуда не мог устроиться. Его везде гнобили, подсмеивались над ним. А поскольку у него психика была неуравновешенной, он решил, что будет убивать людей. И стал так зарабатывать на жизнь - убивал и забирал по возможности деньги и вещи. Город и жертву он выбирал себе случайно. Тела никогда не прятал, просто сбегал с места преступления. В конце своего пути он раскаялся, как Родион Раскольников у Достоевского. Понял, что нет у него такого права - убивать людей. Когда его взяли, он сказал, что давно мечтал об этом. Сразу начал во всем признаваться, - говорит Игорь Александрович.

«Сначала думали, что это бывший зять»

Из 15 преступлений два Пауков совершил в Рязани. Первое - покушение на убийство, закончившееся смертью пожилой женщины в своей же квартире в одном из двухэтажных домов в районе площади Ленина. Следствие квалифицировало этот эпизод именно как покушение, поскольку экспертиза показала, что женщина умерла не от удушья, а от разрыва сердца.

- Пауков рассказывал мне так. Он шел по улице. Увидел пожилую женщину, решил идти за ней. Бабушка зашла в дом, начала открывать квартиру, тут он ее и придушил. Зашел в квартиру, но ничего ценного не нашел. Взял, что было. Телевизор завернул в одеяло, погрузил на тележку и отвез на Центральный рынок. Там он продал и телевизор, и тележку. Еще он сказал мне: «Я понял, как легко, оказывается, убивать», - продолжает вспоминать Игорь Александрович.

Первыми подозрения пали на бывшего зятя погибшей женщины. Но, к счастью, вовремя разобрались.

- Он потом приходил ко мне, благодарил. Мол, вредная, конечно, бабуля была, но не до такой же степени, чтобы убивать, - говорит Игорь Куркин.

Второй рязанский эпизод Сергея Паукова - убийство 1 сентября 1999 года около школы №63.

- Труп мужчины с колотыми ранами обнаружили в гаражах. Пауков рассказывал, что не любит пьяных. Говорил, что дети - святое, что девушку не тронет. Убитый мужчина сам первый обратился к Паукову. Предложил ему выпить, начал на жену жаловаться и сказал, что она уехала. Убийца выведал адрес, а затем отвел жертву к гаражам и несколько раз ударил собутыльника ножом. Тело особо прятать не стал. На тот момент ему было все равно, найдут его или нет. Переночевал в квартире убитого, а утром взял газету «Ярмарка» и стал распродавать его имущество, - делится деталями дела следователь.

«Ему все надоело, и он рад, что это закончилось»

Помимо Рязани маньяк оплел своей паутиной убийств и несколько других регионов, оставляя в жертвах пожилых женщин (действительно, в духе Раскольникова) и пьяниц. В Пензе Пауков совершил убийство местного мужчины.

- Этот эпизод он описывал так: «Сидим с ним пиво пьем, а он (жертва - Ред.) признается мне, что зарплату получил и отпускные. И говорит, что сейчас пойдет еще по бутылочке возьмет. А я-то уж тогда понял, что деньги моими станут. Думаю, вот он, псина, будет мои деньги тратить!» - поделился полушутливой историей из уст маньяка Игорь Александрович.

В Тамбове в частном доме душегуб жестоко расправился с пожилой хозяйкой и ее дочерью.

- Он ходил по городу, высматривал себе жертву. Ему нужен был частный сектор. У одного из домов увидел машину и гору арбузов. Решил, что живут здесь хорошо. Дверь была заперта, но убийца пролез в форточку. Хозяин-дальнобойщик уехал в очередной рейс, в доме остались пожилая женщина с дочерью…

Кроме того, Пауков совершил убийство пожилой женщины в Мичуринске, женщины-инвалида в Орле, женщин в Мичуринске и Красноярске, еще два убийства в городах Талица, Троицк, Александров.

Попался убийца в Рязани, и его задержание прошло до нелепого просто. В микрорайоне Дашково-Песочня Пауков залез в одну из квартир на первом этаже и хотел совершить кражу. Его планы нарушил внезапно вернувшийся домой хозяин (пенсионер - Ред.) с собакой.

- Пауков выбежал на улицу, но убежать не смог, а может, и не захотел. Когда мужчина скрутил Паукова, тот сам попросил: «Веди меня в милицию». И тут же начал давать признательные показания. К тому времени, по словам убийцы, ему все надоело…

28 декабря 2000 года дело Сергея Паукова было направлено в суд. Позже экспертиза признала маньяка невменяемым, и, согласно приговору, его направили в спецучреждение для душевнобольных в поселке Сычевка Смоленской области.