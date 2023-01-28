13 лет назад водитель-гастарбайтер подставил под поезд рейсовый автобус Лесной – Рязань

Локомотив протащил автобус еще около 100 метров. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

28 января 2010 года примерно в 14.38 на железнодорожном переезде у населенного пункта Новая Пустынь Шиловского района произошло страшное ДТП. Рейсовый автобус ПАЗ, следовавший из поселка Лесной в Рязань, столкнулся с локомотивной парой, двигавшейся со станции Рыбное на Кустаревку. После удара электровоз ВЛ еще порядка ста метров протащил автобус.

Расследование причин аварии показало, что водитель автобуса – 54-летний приезжий из Узбекистана – проигнорировал запрещающие сигналы на переезде и выехал на железнодорожные пути. Машинист локомотива применила экстренное торможение, но избежать столкновение не удалось. Удар пришел точно в центр ПАЗа. Погибли шесте человек (пять женщин и один мужчина), еще девять человек получили травмы. Большинство из них доставили в больницу поселка Лесной, пассажирку 1957 года рождения с тяжелыми травмами госпитализировали в Шиловскую ЦРБ.

- Я слышал, как закричали женщины «Ты куда прешь, поезд же идет?!». После этого на водителя напал ступор и он остановился прямо на путях. Скорее всего, растерялся, - рассказывал сразу после происшествия «Комсомолке» пострадавший в ДТП Ярослав Зубков. – И тут удар… Жуть. Когда движение полностью прекратилось, я вылез через окно. Боялся, что автобус загорится, так как прямо надо мной были баллоны с газом.

В момент катастрофы в салоне автобуса №592 находилось 15 человек. Если бы ПАЗ был набит людьми под завязку, жертв было бы намного больше. Большего количества погибших удалось избежать и потому, что локомотивная пара шла без вагонов. Груженый товарняк просто уничтожил был автобус.

Движение по путям восстановили к 15.45.

Суд признал водителя виновным и приговорил к реальному сроку.