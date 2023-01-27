Волонтеры Победы: «Они верили, что им слабость непозволительна, на них особая ответственность!»

Акция "Блокадный хлеб" проходит в Рязани с 2016 года. Фото: Елизавета ГОЛУБКОВА

В 2016 году по инициативе регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» при поддержке регионального отделения Поискового движения России на площади Победы в Рязани впервые была проведена Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб».

Мероприятие, приуроченное к годовщине полного снятия блокады Ленинграда, вызвало живой интерес со стороны жителей города и с тех пор стало традиционным. 27 января 2023 не стало исключением.

Памятные мероприятия на площади Победы начались у Вечного огня. Фото: Елизавета ГОЛУБКОВА

Раздаче хлеба, приготовленного по рецепту умирающей от голода Северной столицы, предшествовала минута молчания и возложение цветов к вечному огню.

О важности памятной даты высказались и.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина Игорь Мурог и региональный руководитель «Волонтеров Победы» Валерия Змейкова:

- Чтобы оценить высоту и силу подвига ленинградцев, надо, прежде всего, представить всю меру их лишений, утрат, мучений. Это была история невыносимых девятисот дней. Фашисты надеялись, что жители дрогнут и пустят врага, но они не дрогнули. Они верили, что им слабость непозволительна, на них особая ответственность!

Курсанты Академии ФСИН России возложили цветы к монументу Победы. Фото: Елизавета ГОЛУБКОВА

Далее действие перенеслось к МКЦ. Актеры театра-студии «Переход» выступили с произведениями, посвященными войне. Неподалеку волонтеры предлагали рязанцам ответить на вопросы викторины. Все желающие могли в знак памяти взять 125 граммов блокадного хлеба.

Также жители города смогли прикоснуться к оружию и военным экспонатам, которые представленным на площади Победы поисковым движением.

Представители поискового отряда "Верность". Фото: Елизавета ГОЛУБКОВА

- Сегодня в 79-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда мы показываем вооружения нашего музея, находки, которые были сделаны нами под Смоленском, - поделился представитель поискового отряда «Верность», школьник Артемий Булыгин.

На акцию пришли организованные группы из школы №39, Рязанского филиала ПГУПС и Академия права и управления ФСИН России.

Все желающие получили буклет с рецептом приготовления "блокадного хлеба". Фото: Елизавета ГОЛУБКОВА

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