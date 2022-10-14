Игрушка да оружие. Во время реконструкции Театра на Соборной обнаружили древние артефакты

Реконструкция ТЮЗа в Рязани приоткрыла некоторые тайны.

Во время реконструкции Театра юного зрителя на Соборной обнаружили древние артефакты. Об этом сообщила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина. Из земли извлекли обломок нательного креста, фрагмент холодного оружия и детская игрушка-свистулька. После экспертизы найденные артефакты поступят в коллекцию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Фрагмент холодного оружия и детская игрушка, найденные при реконструкции Театра на Соборной.

Известно, что на месте театра в XVI века располагалась Стрелецкая слобода, поэтому культурный слой хранит еще много тайн. Возможно, во время кропотливой работы археологи обнаружат новые находки. Сейчас специалисты продолжают работать вместе со строителями.

Нательный крест, найденный при реконструкции Театра на Соборной.

Что касается реконструкции Театра на Соборной, то рабочие в настоящее время реставрируют интерьеры, укрепляют фундамент, кровлю.

«Идет замена коммуникаций, оконных блоков. В ближайшее время придет первая партия светового и звукового оборудования, изготовленного специально для театра», - сказала Кауркина.

Министр культуры Марина Кауркина рассматривает артефакты.

Ранее сообщалось, что здание Рязанского областного ТЮЗа на улице Соборной, 16 отреставрируют за полмиллиарда рублей. Соответствующий конкурс в электронной форме был размещен на сайте госзакупок. 518,9 млн рублей - начальная цена, определенная заказчиком. Работы планируют завершить в октябре 2024-го (подробнее).

Реконструкция Театра на Соборной продолжается.

Реставрируемое здание – объект культурного наследия регионального значения. В специализированном реестре значится как «Здание театра», 1862–1870 гг».

Фото со страницы министра культуры Рязанской области Марины Кауркиной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!