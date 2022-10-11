Ликвидированная еще в 2017 году организация обязывает рязанцев провести поверку счетчиков

Такие листовки обнаружили в своих почтовых ящиках жители улицы Интернациональной в Рязани.

На прошлой неделе многие рязанцы в своих почтовых ящиках обнаружили извещения от некой организации, именующей себя «Метрологический Учет Приборов ЖКХ» или кратко МУП ЖКХ.

В «документе» указано, что срок эксплуатации приборов учета (каких именно, конечно, не сказано) истекает 31.10.2022 года и жильцам необходимо записаться на поверку или замену счетчиков по номеру +7 (4912) 40-74-44.

В тексте также есть ссылки на нормативно-правовые акты, в которых рассказывается об ОБЯЗАННОСТЯХ граждан обеспечить проведение поверок и информация о повышающих коэффициентах в случае истечения межповерочного интервала счетчиков водоснабжения.

Примечательно, что «Извещение» к концу документа оказывается «Предписанием» за подписью некого А.С. Леонова.

"Извещение-предписание".

Корреспонденты КП-Рязань решили разобраться в ситуации. Для начала мы позвонили по указанному номеру. В ходе телефонного разговора оператор Елизавета рассказала, что их организация называется ООО «ЖКХ СЕРВИС», а офис расположен по адресу г. Рязань, Куйбышевское шоссе 25, стр. 2. При этом подписант на извещении-предписании А.С. Леонов является техническим представителем. Про МУП ЖКХ оператор затруднилась ответить. Также нам назвали сайт, на котором можно ознакомиться с перечнем услуг, оказываемых данной организацией, но… Страницы с таким адресом в интернете просто не оказалось.

Мы попытались задать еще несколько вопросов, но оператор бросила трубку и более на наши звонки никто не отвечал.

Из открытых источников мы выяснили, что ООО «ЖКХ СЕРВИС» ликвидировано в 2017 году…

Под видом поверки счетчиков в Рязани орудуют мошенники – подумалось нам, и мы написали заявление в полицию с просьбой изучить деятельность данных неустановленных лиц.

С сотрудниками полиции КП-Рязань выехала по указанному оператором адресу.

Оставалось еще проверить указанный нам в телефонном разговоре адрес на Куйбышевском шоссе. Мы, конечно, предполагали, что там никого не найдем, но надежда умирает последней… Никакого МУП ЖХК или ООО «ЖКХ СЕРВИС» по данному адресу не нашлось.

Мы вызвали сотрудников полиции, чтобы зафиксировать данный факт и написать еще одно заявление. Конечно, привлечь к ответственности подобные мошеннические структуры проблематично, но важно чтобы жители города были информированы и не велись на подобные уловки. Целевой аудиторией этих лиц являются люди пенсионного возраста – люди старшего поколения, увидев «предписание», сразу же начинают записываться на оказание услуг и выкладывать деньги.

Если вы или ваши близкие пострадали от рук этой организации, просим вас сообщить в редакцию КП-Рязань по телефону (4912) 95-78-87.