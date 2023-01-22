Симфонии гномов и эльфов. Виртуозы «Sonorus» исполнили для рязанцев саундтрек к «Властелину Колец»

Симфонии гномов и эльфов. Виртуозы «Sonorus» исполнили для рязанцев саундтрек из «Властелина Колец» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

По три Оскара и Грэмми

Субботним вечером 21 января зал рязанского МКЦ погрузился в атмосферу мира фэнтези Джона Толкиена. Музыку Средиземья подарил рязанцам камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории Sonorus.

Буквально с первых нот мелодии из знаменитых фильмов о Средиземье - «Властелин колец» и «Хоббит» - погрузили зрителей в волшебный мир эльфов, хоббитов и гномов. Музыканты полностью соответствовали образу: девушки-музыканты играли на инструментах в стилизованной одежде и с эльфийскими заостренными ушами, а солирующий скрипач выбрал образ настоящей рок-звезды и облачился «в кожу».

Симфония Говарда Шора, создавшего гениальный саундтрек к вселенной Толкиена, в живом исполнении московских виртуозов поразила рязанского зрителя до глубины души. И каждый слушатель понял, почему эта гениальная музыка удостоена трех Оскаров и трех премий Грэмми.

Чуть более часа зрители наслаждались симфонией из культовой кинокартины, а в завершении концерта музыканты исполнили «на бис» отрывки самых популярных саундтреков к фильму. Зал аплодировал музыкантам стоя.

Концерт длился более часа.

«Наша главная задача – поставить искусство прошлого на службу настоящего»

После выступления концертмейстер Игорь Балашов рассказал «КП-Рязань» об уникальном проекте Sonorus и его музыкальных экспериментах.

- Игорь, Sonorus ваш единственный проект?

- С 2010 года я работаю в Большом симфоническом оркестре имени Чайковского. А Sonorus – один из проектов Александра Пугачева. В этом туре я исполняю в нем обязанности концертмейстера. В целом же, под крылом Александра находится несколько проектов. Это RockestraLive , который играет симфонические рок-хиты, а также Hard Rock и Sonorus, который играет музыку из кинофильмов.

- Саундтреки к каким фильмам есть в арсенале Sonorus?

- Мы играем музыку из фильмов «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Игра Престолов», «Властелин Колец».

- С музыкой из «Властелина Колец» давно гастролируете?

- В сентябре у нас начался тур, но я в нем не участвовал. Вчера мы выступали в Смоленске. После Рязани поедем в Ярославль, затем будем выступать в Нижнем Новгороде, а завершится тур в малом зале Кремлевского дворца.

- Программа саундтреков пользуется успехом, по-вашему?

- У нас было много выступлений в разных залах Кремлевского дворца. Когда мы играли музыку из «Гарри Поттера», шеститысячный зал был полностью выкуплен. Вчера в Смоленске был зал битком.

- Как долго вы готовили эту программу?

- У нас было всего три репетиции, и затем сразу поехали в тур. Но естественно, музыканты приходят уже подготовленными на общую репетицию.

- Кто входит в состав Sonorus?

- Виртуозы Московской консерватории. У нас все музыканты с высшим образованием. Кастинг мы не проводили, а набирали музыкантов по «сарафанному радио». Личные качества при отборе не первоочередные для нас, главное - музыкальные способности.

- Как вы считаете, к чему сейчас больше интерес у слушателя - к классической симфонической музыке или к саундтрекам?

- Наша главная задача – поставить искусство прошлого на службу настоящего. Вся музыка, которую мы играем, из прошлого века. Даже саундтреки были написаны в 20 веке. И я считаю, что мы успешно справляемся с этой задачей.