Помолвленная с рязанцем девушка внезапно исчезла и вышла замуж в другом городе

Рязанец сделал предложение и застал свою «невесту» в день ее церемонии с другим. Фото: Олег УКЛАДОВ

Представьте идеалистичную картину семейного счастья. Никаких ссор и ругани, постоянно благоприятная погода в отношениях друг с другом. Но вдруг один внезапно и по непонятным причинам берет и исчезает. Второго начинают преследовать вопросы: «Почему это произошло?», «В чем я виноват?», «Что делать?», и порой эти вопросы продолжают преследовать брошенного до бесконечности. Это произошло и с рязанцем, у которого однажды в его романтических отношениях все пошло «не по плану».

Коля и Маша оказались Олегом и Ниной

С Ниной наш герой повествования Олег (имена изменены) познакомился в ночном заведении в день выступления диджеев. Он приехал, чтобы забрать друга, так как тот немного выпил, а Нина была в тот день с подругами. Когда Олег искал своего друга в толпе людей, он нечаянно толкнул локтем Нину с алкогольным напитком. Мужчина не растерялся и принес ей такой же по виду коктейль, купленный за баром. Они представились друг другу чужими именами: «Я Коля», - начал Олег. «А я Маша», - ответила Нина. Но на следующий день «Коля» и «Маша» признались друг другу в этом.

Исчезнувшая

Вскоре у них завязались легкие отношения. Они могли иногда видеться, а иногда нет. В основном, во встречах отказывала Нина. Однако героя это не смущало, так как в его картине мира было принято, что непременно нужно добиваться девушку.

Они начали встречаться. Шли месяцы, все близилось к логичному финалу – свадьба. Олег делает Нине предложение, и… девушка исчезает со всех радаров. На звонки не отвечает. А ее соседка по комнате заявляет, что возлюбленная Олега переехала. Куда – неизвестно.

Олег не спал, не ел, отчаялся, и у него началась глубокая депрессия.

«В тот момент у меня отпала челюсть»

Прошел год, и рязанца уговорил приехать в гости его старый друг Гриша, который проживал в соседнем городе рязанском городке – Новомичуринске. На улице стояла солнечная осенняя погода, и ничего не предвещало беды. Но тут идет она – в красивом свадебном платье.

«В тот момент у меня отпала челюсть. Сколько дней я ждал, что она объявится, и потерял надежду, но чтобы судьба сыграла такую надо мной шутку – этого я никак не ожидал», - вспоминает свое большое потрясение мужчина.

Невеста вся светилась от счастья, но когда завидела своего бывшего, опустила взгляд.

Олег не стал подходить близко к любви всей своей жизни, хотя у него оставалось множество вопросов, которые терзали его на протяжении года. Но точка теперь была явно поставлена.

В глазах у Олега все время маячило белое свадебное платье. Спас друга Гриша: в этот день они до утра пили и разговаривали о жизни. А на утро с разбитым сердцем рязанец понял - все это время он «убивался» зря.